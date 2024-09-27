Занимательная Тула: экскурсия-квест для всей семьи

Погрузитесь в историю Тулы через увлекательный квест! Задания, карты и призы ждут вас на каждом шагу. Идеально для семейного отдыха и познавательного досуга
Эта экскурсия-квест по Туле - идеальный способ провести время с семьёй. Вместо обычного монолога гида, вас ждёт интерактивное общение, задания и призы. Узнайте о знаменитых тульских пряниках и самоварах, посетите
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старейший оружейный завод и Кремль. Начнём с Кремлёвского сада, где вы получите карты с заданиями. Затем отправимся к Кремлю, Казанской набережной и улице Металлистов. Программа подходит для взрослых и детей от 7 лет. По запросу экскурсия может быть проведена для больших компаний. Дополнительно оплачиваются входные билеты в Кремль. В стоимость включены радиогиды для групп от 7 человек

5
7 отзывов

5 причин купить этот квест

  • 🌟 Увлекательные задания и призы
  • 🏰 Посещение исторических мест
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семейного отдыха
  • 📜 Интересные факты и истории
  • 🍬 Угощения за правильные ответы
    • Занимательная Тула: экскурсия-квест для всей семьи
    Занимательная Тула: экскурсия-квест для всей семьи
    Занимательная Тула: экскурсия-квест для всей семьи
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

    Что можно увидеть

  • Кремлёвский сад
  • Кремль
  • Казанская набережная
  • Пешеходная улица Металлистов

    • Описание квеста

    В начале экскурсии я выдам карты с заданиями, которые вам предстоит заполнить в процессе.

    Наш маршрут:

    Кремлёвский сад — место, откуда начнётся наше знакомство с Тулой. Увидим «Азбуку», которая познакомит вас с известными личностями и наиболее интересными локациями города. Загадаем желание у знаменитой ежихи и увидим, как выглядела Тула 100 лет назад.

    Кремль (по желанию), который, в отличие от всех остальных, был построен не на возвышенности, а в низине. Почему он двухцветный и где находилось самое жуткое место в крепости? Раскроем!

    Казанская набережная со старейшим императорским оружейным заводом: почему именно Тула стала оружейной столицей?

    Пешеходная улица Металлистов: здесь вы увидите купеческие дома и погрузитесь в их историю. Вы узнаете, почему фамилии священников зависели от их успеваемости, где живёт блоха и что означает фраза «оседлать молоток».

    Организационные детали

    • Программа разработана для взрослых и детей от 7 лет
    • По запросу экскурсия может быть проведена для компаний свыше 5 человек, стоимость уточняйте в переписке
    • Дополнительно оплачиваются входные билеты в кремль: для группы до 5 человек — 700 ₽, для группы от 6 человек — 200 ₽ за взрослого, 150 ₽ за школьника
    • В стоимость включены радиогиды для групп от 7 человек

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У Одоевской башни Тульского кремля
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 7 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    7
    4
    3
    2
    1
    Л
    27 сен 2024
    Две сватьи, две Людмилы решили побывать в замечательном городе-герое Тула и увидеть все достопримечательности этого города за три дня. Но после экскурсии поняли, чтобы все увидеть в этот город нужно
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    приехать еще несколько раз.
    17 сентября состоялось первое знакомство с Тулой началось от Кремля, экскурсию нам провела Татьяна. Экскурсия очень познавательная, объемная, активная, интересная. Экскурсовод с хорошим голосом и четко поставленной речью. Много интересных фактов узнали о городе, жителях, старинных ремеслах, памятниках и др. . Было очень интересно и познавательно не только слушать, но и самим отвечать на каверзные вопросы и за правильный ответ получать конфеты! Время пролетело незаметно.
    Благодарим экскурсовода Татьяну Дроботухину, человека любящего свою профессию и свой город!

    О
    16 сен 2024
    Отличная экскурсия и квест для детей и взрослых, все доступно и очень интересно! Татьяна замечательный экскурсовод! Время пролетело незаметно)
    Л
    11 сен 2024
    Экскурсия была замечательной! Она прошла на одном дыхании. Было очень интересно и познавательно, и очень душевно. Татьяна прекрасно преподнесла материал. Мы смогли увидеть Тулу такой, какой она была раньше, и восхититься ею в настоящем. Игра-квест тоже не оставила нас равнодушными. Рекомендуем!
    А
    2 сен 2024
    Очень понравилась экскурсия-квест с экскурсоводом Татьяной Дроботухиной! Она увлекательно рассказывала об истории Тулы. Маршрут около Кремля и окрестностей был интересным и разнообразным, каждая остановка была запоминающейся и позволяла узнать что-то
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    новое. Татьяна здорово владеет знаниями и умеет прекрасно донести их до слушателей, даже до детей-подростков. Мы с удовольствием провели время и получили массу положительных впечатлений, два часа пролетели, как миг! Рекомендую всем, кто хочет увлекательную и нескучную экскурсию и узнать больше об истории города. Спасибо, Татьяна!

    Очень понравилась экскурсия-квест с экскурсоводом Татьяной Дроботухиной! Она увлекательно рассказывала об истории Тулы. Маршрут около Кремля
    Алексей
    31 авг 2024
    Татьяна отличный гид, умеет с самого начала заинтересовать и детей, и взрослых, общается на одной волне со всеми. Очень познавательно и интерактивно, продуманная оригинальная программа с играми и загадками, не было сухих скучных моментов. Рекомендуем!
    А
    31 авг 2024
    Спасибо Татьяне за то, что постарались адаптировать программу для сына (5,5 лет). Много интерактивных блоков, очень понравились настольные игры и поощрения в виде конфет 😁
    Узнала многое о городе. Было здорово! ❤️
    Спасибо Татьяне за то, что постарались адаптировать программу для сына (5,5 лет). Много интерактивных блоков, оченьСпасибо Татьяне за то, что постарались адаптировать программу для сына (5,5 лет). Много интерактивных блоков, оченьСпасибо Татьяне за то, что постарались адаптировать программу для сына (5,5 лет). Много интерактивных блоков, оченьСпасибо Татьяне за то, что постарались адаптировать программу для сына (5,5 лет). Много интерактивных блоков, очень
    Л
    29 авг 2024
    Нашей семье очень понравилось. Узнали очень много интересных фактов, была небольшая викторина. Абсолютно не скучно. В процессе экскурсии была возможность присесть и послушать сидя - что очень удобно при двухчасовой экскурсии. Спасибо большое Татьяне!!!

    Входит в следующие категории Тулы

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