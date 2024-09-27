🌟 Увлекательные задания и призы 🏰 Посещение исторических мест 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семейного отдыха 📜 Интересные факты и истории 🍬 Угощения за правильные ответы

Эта экскурсия-квест по Туле - идеальный способ провести время с семьёй. Вместо обычного монолога гида, вас ждёт интерактивное общение, задания и призы. Узнайте о знаменитых тульских пряниках и самоварах, посетите

старейший оружейный завод и Кремль. Начнём с Кремлёвского сада, где вы получите карты с заданиями. Затем отправимся к Кремлю, Казанской набережной и улице Металлистов. Программа подходит для взрослых и детей от 7 лет. По запросу экскурсия может быть проведена для больших компаний. Дополнительно оплачиваются входные билеты в Кремль. В стоимость включены радиогиды для групп от 7 человек

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

В начале экскурсии я выдам карты с заданиями, которые вам предстоит заполнить в процессе.

Наш маршрут:

Кремлёвский сад — место, откуда начнётся наше знакомство с Тулой. Увидим «Азбуку», которая познакомит вас с известными личностями и наиболее интересными локациями города. Загадаем желание у знаменитой ежихи и увидим, как выглядела Тула 100 лет назад.

Кремль (по желанию), который, в отличие от всех остальных, был построен не на возвышенности, а в низине. Почему он двухцветный и где находилось самое жуткое место в крепости? Раскроем!

Казанская набережная со старейшим императорским оружейным заводом: почему именно Тула стала оружейной столицей?

Пешеходная улица Металлистов: здесь вы увидите купеческие дома и погрузитесь в их историю. Вы узнаете, почему фамилии священников зависели от их успеваемости, где живёт блоха и что означает фраза «оседлать молоток».

Организационные детали