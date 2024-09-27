Занимательная Тула: экскурсия-квест для всей семьи
Погрузитесь в историю Тулы через увлекательный квест! Задания, карты и призы ждут вас на каждом шагу. Идеально для семейного отдыха и познавательного досуга
Эта экскурсия-квест по Туле - идеальный способ провести время с семьёй. Вместо обычного монолога гида, вас ждёт интерактивное общение, задания и призы. Узнайте о знаменитых тульских пряниках и самоварах, посетите читать дальше
старейший оружейный завод и Кремль. Начнём с Кремлёвского сада, где вы получите карты с заданиями. Затем отправимся к Кремлю, Казанской набережной и улице Металлистов. Программа подходит для взрослых и детей от 7 лет. По запросу экскурсия может быть проведена для больших компаний. Дополнительно оплачиваются входные билеты в Кремль. В стоимость включены радиогиды для групп от 7 человек
В начале экскурсии я выдам карты с заданиями, которые вам предстоит заполнить в процессе.
Наш маршрут:
Кремлёвский сад — место, откуда начнётся наше знакомство с Тулой. Увидим «Азбуку», которая познакомит вас с известными личностями и наиболее интересными локациями города. Загадаем желание у знаменитой ежихи и увидим, как выглядела Тула 100 лет назад.
Кремль (по желанию), который, в отличие от всех остальных, был построен не на возвышенности, а в низине. Почему он двухцветный и где находилось самое жуткое место в крепости? Раскроем!
Казанская набережная со старейшим императорским оружейным заводом: почему именно Тула стала оружейной столицей?
Пешеходная улица Металлистов: здесь вы увидите купеческие дома и погрузитесь в их историю. Вы узнаете, почему фамилии священников зависели от их успеваемости, где живёт блоха и что означает фраза «оседлать молоток».
Организационные детали
Программа разработана для взрослых и детей от 7 лет
По запросу экскурсия может быть проведена для компаний свыше 5 человек, стоимость уточняйте в переписке
Дополнительно оплачиваются входные билеты в кремль: для группы до 5 человек — 700 ₽, для группы от 6 человек — 200 ₽ за взрослого, 150 ₽ за школьника
В стоимость включены радиогиды для групп от 7 человек
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Туле
Провела экскурсии для 60 туристов
Я аккредитованый гид по Туле и Тульскому кремлю и первый в России дипломированный квестолог! С 2018 года провожу экскурсии и квесты. В моём арсенале есть как классические экскурсии, так и тематические. Я обожаю проводить семейные экскурсии, мне нравится работать с разными возрастами. А ещё я готова вас проконсультировать по планированию вашей поездки или помочь с составлением программы под ключ:)
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Людмила
27 сен 2024
Две сватьи, две Людмилы решили побывать в замечательном городе-герое Тула и увидеть все достопримечательности этого города за три дня. Но после экскурсии поняли, чтобы все увидеть в этот город нужно читать дальше
приехать еще несколько раз. 17 сентября состоялось первое знакомство с Тулой началось от Кремля, экскурсию нам провела Татьяна. Экскурсия очень познавательная, объемная, активная, интересная. Экскурсовод с хорошим голосом и четко поставленной речью. Много интересных фактов узнали о городе, жителях, старинных ремеслах, памятниках и др. . Было очень интересно и познавательно не только слушать, но и самим отвечать на каверзные вопросы и за правильный ответ получать конфеты! Время пролетело незаметно. Благодарим экскурсовода Татьяну Дроботухину, человека любящего свою профессию и свой город!
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Оксана
16 сен 2024
Отличная экскурсия и квест для детей и взрослых, все доступно и очень интересно! Татьяна замечательный экскурсовод! Время пролетело незаметно)
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Лариса
11 сен 2024
Экскурсия была замечательной! Она прошла на одном дыхании. Было очень интересно и познавательно, и очень душевно. Татьяна прекрасно преподнесла материал. Мы смогли увидеть Тулу такой, какой она была раньше, и восхититься ею в настоящем. Игра-квест тоже не оставила нас равнодушными. Рекомендуем!
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Анна
2 сен 2024
Очень понравилась экскурсия-квест с экскурсоводом Татьяной Дроботухиной! Она увлекательно рассказывала об истории Тулы. Маршрут около Кремля и окрестностей был интересным и разнообразным, каждая остановка была запоминающейся и позволяла узнать что-то читать дальше
новое. Татьяна здорово владеет знаниями и умеет прекрасно донести их до слушателей, даже до детей-подростков. Мы с удовольствием провели время и получили массу положительных впечатлений, два часа пролетели, как миг! Рекомендую всем, кто хочет увлекательную и нескучную экскурсию и узнать больше об истории города. Спасибо, Татьяна!
Алексей
31 авг 2024
Татьяна отличный гид, умеет с самого начала заинтересовать и детей, и взрослых, общается на одной волне со всеми. Очень познавательно и интерактивно, продуманная оригинальная программа с играми и загадками, не было сухих скучных моментов. Рекомендуем!
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Анастасия
31 авг 2024
Спасибо Татьяне за то, что постарались адаптировать программу для сына (5,5 лет). Много интерактивных блоков, очень понравились настольные игры и поощрения в виде конфет 😁 Узнала многое о городе. Было здорово! ❤️
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Людмила
29 авг 2024
Нашей семье очень понравилось. Узнали очень много интересных фактов, была небольшая викторина. Абсолютно не скучно. В процессе экскурсии была возможность присесть и послушать сидя - что очень удобно при двухчасовой экскурсии. Спасибо большое Татьяне!!!