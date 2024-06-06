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Вся информация была подана на столько легко, понятно и главное очень интересно, что мы готовы были ее слушать ещё и еще. Людмила с удовольствием вела с нами диалог и отвечала на все наши вопросы. Мы с огромной радостью запомним наше путешествие по г Туле, в сопровождении такого замечательного экскурсовода.