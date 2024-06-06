1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Тула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми
Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей
Начало: На Менделеевской улице
«Проведу вас по живописной Казанской набережной и старинной купеческой улочке — Пятницкой»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
О Туле - на прогулке по Старому городу: самовары, пряники, история
Погрузитесь в атмосферу старинного Тулы, узнайте о создании легендарных самоваров и вкуснейших пряников
Начало: На Советской улице
«Также в программе Казанская набережная, где поговорим о том, почему только сейчас она стала доступной для горожан»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
550₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Хороша ты, Тульская земля: путешествие по историческому сердцу
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновленные вековыми традициями
Начало: На площади Ленина
«Затем пройдем по дивной Казанской набережной и полюбуемся красными бакенами-фонарями, убегающими вдоль реки Упы»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Путешествие по Туле: от кузнечного дела до колеса обозрения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открыв историю мастерства, военные традиции и городские легенды
Начало: У музея Оружия
«Затем вы прогуляетесь по Казанской набережной, посмотрите на портал в Москву и разгадаете тайну Буквального коня»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Тула - первое знакомство: Исторический центр, кремль и знаковые храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир тульских достопримечательностей
«Рассмотрите памятники Левше и Петру I, погуляете по живописной Казанской набережной и оцените центральную площадь города»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Начало: На ул. Менделеевская
«Прогуляетесь по Казанской набережной и познакомитесь с историей памятника 16 века — Тульского кремля: выясните, чем он похож на итальянские дворцовые ансамбли и что отличает его от большинства русских средневековых крепостей»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Увлекательное путешествие по Тульскому кремлю с профессиональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Средневековья и раскройте тайны Тульского кремля с опытным гидом. Узнайте интересные факты и насладитесь архитектурой
Начало: У музея Самоваров
«Изначально его строили «на особицу», ведь стоит кремль не на высоком холме, а на набережной реки Упы»
Сегодня в 17:30
Завтра в 15:30
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тульский кремль и Казанская набережная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тулы, посетив Тульский кремль и Казанскую набережную. Узнайте о выдающихся личностях, легендах и современной архитектуре
Начало: Около кремля
«Совсем недавно в Туле открылась Казанская набережная, скрытая от жителей и гостей города на протяжении более полувека»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Узнайте историю Тульского кремля и откройте для себя уникальные артефакты в археологическом музее. Индивидуальная экскурсия для всех любителей истории
Начало: У музея Самоваров
«Кроме того, прогуляетесь по Казанской набережной, отыщете портал в Москву, увидите местную улицу Красных фонарей и раскроете, что такое Золотой Гамаюн»
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Туле: Кремль, Пятницкая улица, Казанская набережная
Приглашаем на фотопрогулку по Туле! Узнайте интересные факты о городе и получите профессиональные фотографии на фоне его достопримечательностей
Начало: У памятника Тульскому прянику
«Казанскую набережную вдоль реки Упа — любимое место отдыха горожан»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
57004 275₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох
«Вы посетите Тульский кремль, прогуляетесь по Кремлевскому саду и живописной Казанской набережной»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые
Начало: У памятника Никите Демидову
«Казанскую набережную с видом на Тульский оружейный завод и Кремль — место для прогулок и отдыха, где в одной из уютных кофеен вы отведаете лакомства, которыми славится Тула»
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
4 270₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тулы, попробуйте уникальные блюда местной кухни и прогуляйтесь по историческим улочкам города
Начало: На Менделеевской улице
«Мы пройдём по Казанской набережной, полюбуемся купеческими особняками на улице Металлистов, посмотрим на Успенский монастырь и памятник тульскому прянику на площади Ленина»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Тульский Кремль и Казанская набережная
Исследуйте сердце Тулы с профессиональным гидом. Узнайте секреты кремля и насладитесь красотой набережной
Начало: По договорённости
«• о 500-летии тульской набережной»
Расписание: По договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ммихаил6 июня 2024Интересный и структурированный рассказ от человека, влюбленного в свой город. Однозначно рекомендую, чтобы в голове сложилась картина прошлого и существующего.
- ЕЕкатерина6 июня 2024Экскурсию нам провела Татьяна, интересно рассказывала, старалась увлечь ребенка, были задания, которые помогли ребенку запомнить основные моменты. Было интересно и
- ТТатьяна6 июня 2024Мы, родители и сын 11 лет, очень довольны ярким рассказом об истории Тулы. Спасибо за интересную экскурсию.
- ННаталья5 июня 2024Благодарим Марию за приятное знакомство с городом и его историей. Живое общение, с учётом пожеланий, в комфортном темпе, с юмором и забавными зарисовками ❤️
- AAlla3 июня 2024Экскурсия просто замечательная! Благодаря Игорю получилось не только ознакомиться с городом и выдающимся жителями Тулы, но и погрузиться в атмосферу
- ААлександра1 июня 2024Спасибо большое Марии за проведенную экскурсию, все очень понравилось. Экскурсия прошла как встреча добрых друзей, свободно, непринуждённо. Было интересно слушать рассказ об истории города и её современных реалиях. Приедем ещё!!!! Влюбили в город!!!!
- ННадежда31 мая 2024Экскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовую экскурсию на одном дыхании.
- ЮЮлия31 мая 2024Замечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожелания и настроения, понравилось и
- ССергей29 мая 2024Очень понравилось…
- ЕЕлена29 мая 2024Экскурсия ООООЧЕНЬ понравилась. В обществе Людмилы, два часа пролетели совсем не заметно. Людмила великолепный рассказчик, знающий и любящий свой город.
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Набережная»
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