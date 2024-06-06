Экскурсии по набережной Тулы

Найдено 14 экскурсий в категории «Набережная» в Туле, цены от 550 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тула для всей семьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
664 отзыва
Тула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми
Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей
Начало: На Менделеевской улице
«Проведу вас по живописной Казанской набережной и старинной купеческой улочке — Пятницкой»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 500 за всё до 7 чел.
О Туле - на прогулке по Старому городу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
417 отзывов
О Туле - на прогулке по Старому городу: самовары, пряники, история
Погрузитесь в атмосферу старинного Тулы, узнайте о создании легендарных самоваров и вкуснейших пряников
Начало: На Советской улице
«Также в программе Казанская набережная, где поговорим о том, почему только сейчас она стала доступной для горожан»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
550 за человека
Хороша ты, Тульская земля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Хороша ты, Тульская земля: путешествие по историческому сердцу
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновленные вековыми традициями
Начало: На площади Ленина
«Затем пройдем по дивной Казанской набережной и полюбуемся красными бакенами-фонарями, убегающими вдоль реки Упы»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Все грани Тулы за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Туле: от кузнечного дела до колеса обозрения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открыв историю мастерства, военные традиции и городские легенды
Начало: У музея Оружия
«Затем вы прогуляетесь по Казанской набережной, посмотрите на портал в Москву и разгадаете тайну Буквального коня»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Тула - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
193 отзыва
Популярное предложение
Тула - первое знакомство: Исторический центр, кремль и знаковые храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир тульских достопримечательностей
«Рассмотрите памятники Левше и Петру I, погуляете по живописной Казанской набережной и оцените центральную площадь города»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
О Туле - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
141 отзыв
О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Начало: На ул. Менделеевская
«Прогуляетесь по Казанской набережной и познакомитесь с историей памятника 16 века — Тульского кремля: выясните, чем он похож на итальянские дворцовые ансамбли и что отличает его от большинства русских средневековых крепостей»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Тульский кремль: путешествие в Средние века
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
79 отзывов
Увлекательное путешествие по Тульскому кремлю с профессиональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Средневековья и раскройте тайны Тульского кремля с опытным гидом. Узнайте интересные факты и насладитесь архитектурой
Начало: У музея Самоваров
«Изначально его строили «на особицу», ведь стоит кремль не на высоком холме, а на набережной реки Упы»
Сегодня в 17:30
Завтра в 15:30
3 500 за всё до 5 чел.
Тульский кремль и Казанская набережная
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
90 отзывов
Тульский кремль и Казанская набережная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тулы, посетив Тульский кремль и Казанскую набережную. Узнайте о выдающихся личностях, легендах и современной архитектуре
Начало: Около кремля
«Совсем недавно в Туле открылась Казанская набережная, скрытая от жителей и гостей города на протяжении более полувека»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 500 за всё до 5 чел.
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Два в одном: Тульский кремль и археологический музей
Узнайте историю Тульского кремля и откройте для себя уникальные артефакты в археологическом музее. Индивидуальная экскурсия для всех любителей истории
Начало: У музея Самоваров
«Кроме того, прогуляетесь по Казанской набережной, отыщете портал в Москву, увидите местную улицу Красных фонарей и раскроете, что такое Золотой Гамаюн»
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
3 500 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Туле
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
5 отзывов
Фотопрогулка по Туле: Кремль, Пятницкая улица, Казанская набережная
Приглашаем на фотопрогулку по Туле! Узнайте интересные факты о городе и получите профессиональные фотографии на фоне его достопримечательностей
Начало: У памятника Тульскому прянику
«Казанскую набережную вдоль реки Упа — любимое место отдыха горожан»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
57004 275 за всё до 4 чел.
Магия вечерней Тулы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох
«Вы посетите Тульский кремль, прогуляетесь по Кремлевскому саду и живописной Казанской набережной»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 200 за всё до 10 чел.
Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые
Начало: У памятника Никите Демидову
«Казанскую набережную с видом на Тульский оружейный завод и Кремль — место для прогулок и отдыха, где в одной из уютных кофеен вы отведаете лакомства, которыми славится Тула»
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
4 270 за всё до 5 чел.
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тулы, попробуйте уникальные блюда местной кухни и прогуляйтесь по историческим улочкам города
Начало: На Менделеевской улице
«Мы пройдём по Казанской набережной, полюбуемся купеческими особняками на улице Металлистов, посмотрим на Успенский монастырь и памятник тульскому прянику на площади Ленина»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 700 за всё до 5 чел.
Тульский Кремль и Казанская набережная
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Тульский Кремль и Казанская набережная
Исследуйте сердце Тулы с профессиональным гидом. Узнайте секреты кремля и насладитесь красотой набережной
Начало: По договорённости
«• о 500-летии тульской набережной»
Расписание: По договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • м
    михаил
    6 июня 2024
    Хороша ты, Тульская земля
    Интересный и структурированный рассказ от человека, влюбленного в свой город. Однозначно рекомендую, чтобы в голове сложилась картина прошлого и существующего.
  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Тула для всей семьи
    Экскурсию нам провела Татьяна, интересно рассказывала, старалась увлечь ребенка, были задания, которые помогли ребенку запомнить основные моменты. Было интересно и
    читать дальше

    приятно пообщаться. В завершении Татьяна дала рекомендации относительно интересных мест, мы ими с удовольствием воспользовались. Также ребенка ждал небольшой приз за правильные ответы. Спасибо за интересную и позновательную экскурсию.

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    О Туле - с интересом и любовью
    Мы, родители и сын 11 лет, очень довольны ярким рассказом об истории Тулы. Спасибо за интересную экскурсию.
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Все грани Тулы за три часа
    Благодарим Марию за приятное знакомство с городом и его историей. Живое общение, с учётом пожеланий, в комфортном темпе, с юмором и забавными зарисовками ❤️
  • A
    Alla
    3 июня 2024
    Тула - первое знакомство
    Экскурсия просто замечательная! Благодаря Игорю получилось не только ознакомиться с городом и выдающимся жителями Тулы, но и погрузиться в атмосферу
    читать дальше

    оружейной, самоварной, пряничной и не только столицы России, посетить древние храмы, прогуляться по Тульскому Кремлю и туристическому кварталу. Порадовало абсолютно все - и обширные знания, и умение увлекательно и без занудства рассказать об основных вехах истории города, и внимательность экскурсовода - экскурсия началась от гостиницы, в которой мы остановились. В целом, 5 баллов из 10!

  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Тула для всей семьи
    Спасибо большое Марии за проведенную экскурсию, все очень понравилось. Экскурсия прошла как встреча добрых друзей, свободно, непринуждённо. Было интересно слушать рассказ об истории города и её современных реалиях. Приедем ещё!!!! Влюбили в город!!!!
  • Н
    Надежда
    31 мая 2024
    Тула для всей семьи
    Экскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовую экскурсию на одном дыхании.
    читать дальше

    Интересные факты и лёгкая подача материала очень нас порадовали. Татьяна держала наше внимание до конца, экскурсия прошла на драйве и позитиве. Для детей квест стал хорошим завершением, ещё и победили и получили пряники в подарок. Спасибо! Однозначно рекомендуем гида!

    Экскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовую
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Тула - первое знакомство
    Замечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожелания и настроения, понравилось и
    читать дальше

    взрослым и сыну 9 лет, интересные истории из жизни города и его жителей. Единственный момент, при планировании покупок сувениров и пряников во время прогулки учитывайте время работы магазинчиков на территории Кремля. На неделе в 19ч все закрываются, а некоторые и в 18ч. Мы этот момент не учли, во время экскурсии не пошли, а потом уже не успели. Это нас не расстроило, нашли другие места на улице Металлистов. Рекомендую самостоятельно посетить музей Оружия, а потом от улицы Металлистов планировать прогулку, там много кафе и ресторанчиков. Очень приятное место для отдыха: чисто, уютно, спокойно. Спасибо Игорю за знакомство с историей и современностью Тулы!

    Замечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожелания
  • С
    Сергей
    29 мая 2024
    О Туле - с интересом и любовью
    Очень понравилось…
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
    Экскурсия ООООЧЕНЬ понравилась. В обществе Людмилы, два часа пролетели совсем не заметно. Людмила великолепный рассказчик, знающий и любящий свой город.
    читать дальше

    Вся информация была подана на столько легко, понятно и главное очень интересно, что мы готовы были ее слушать ещё и еще. Людмила с удовольствием вела с нами диалог и отвечала на все наши вопросы. Мы с огромной радостью запомним наше путешествие по г Туле, в сопровождении такого замечательного экскурсовода.

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Тула для всей семьи
  2. О Туле - на прогулке по Старому городу
  3. Хороша ты, Тульская земля
  4. Все грани Тулы за три часа
  5. Тула - первое знакомство
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Набережная" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 550 до 5 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1894 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Туле, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Тулы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам