66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Тула для всей семьи!

Нескучное знакомство с «самоварной столицей» России

Александра
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Александра – ваш гид
Вы с детьми исследуете исторический центр города, узнаете, как развивалась Тула и почему она процветает сегодня.

Увидите памятник прянику, посетите старинный Кремль и погуляете по набережной.

Для маленьких путешественников я приготовила карту с заданиями и приятные сюрпризы!
3250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на Менделеевской улице
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У этой экскурсии66 отзывов
4.97
Тула для всей семьи!
Тула для всей семьи!

Что вас ожидает

Знаковые места и секреты «города мастеров»
Вы побываете внутри бывшего посада, погуляете по старинной крепости и отдохнете в Кремлевском саду. Я в увлекательной форме раскрою историю Тулы и причины зарождения здесь оружейного, пряничного, самоварного и гармонного производства. Проведу вас по живописной Казанской набережной и старинной купеческой улочке — Пятницкой. А еще вы перейдете реку по Чугунному мосту, заглянете в Кузнечную слободу и увидите памятники прянику, Петру I и Левше.

Тула для детей
Я расскажу много интересных и необычных фактов о городе: от чего пряталась Тула и как выбрала себе место, кто такие казюки и как они развлекались в свободное время, где живут привидения и на что смотрит Левша, кто такой Антюфеев и почему его полюбил Петр I. Вы загадаете желание у тульской ежихи и попросите защиты у городового, летом полюбуетесь фонтанами, а зимой — яркой иллюминацией. Маленькие гости в начале экскурсии получат карту и, внимательно меня слушая, смогут справиться со всеми заданиями и увезти домой приятный подарок.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены входные билеты в Кремль: 500 рублей с группы до 5 человек. Если людей больше, 80 рублей для взрослых, 60 рублей для детей.

Тула для всей семьи!
Тула для всей семьи!
Тула для всей семьи!
Тула для всей семьи!
Тула для всей семьи!
Тула для всей семьи!
Тула для всей семьи!
Тула для всей семьи!
Тула для всей семьи!
Тула для всей семьи!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Менделеевской улице.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра. Съездив в 10 лет в первое путешествие в Испанию, я решила, что хочу быть гидом. После окончания Академии Туризма работала гидом-переводчиком в туристической компании. Два года назад решила отправиться в самостоятельное плавание и проводить экскурсии в частном формате. Каждый день у меня рождаются новые идеи интересных маршрутов по Туле и области, которые я с удовольствием реализую, даря путешественникам море позитива и энергии. С нетерпением жду вашего приезда и надеюсь, что смогу влюбить вас в прекрасный город!
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66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
В Туле были первый раз и по этому решили заказать обзорную экскурсию. Не пожалели. Три часа пролетели очень быстро. Интересно было как взрослым, так и ребёнку. Нашим экскурсоводом была Галина. Спасибо ей огромное.
9 марта 2020
СПАСИБО нашему экскурсоводу Диме за интересную экскурсию, великолепный рассказ и любовь к своему городу, которую он несомненно передал и нам.
9 марта 2020
Большое спасибо Татьяне за интересный рассказ о Кремле и о городе. Несмотря на плохую погоду, мы очень плодотворно попутешествовали по Кремлю и полюбили Тулу! Очень рекомендуем Татьяну, как гостеприимного и любящего свой город и знающего гида.
25 февраля 2020
Мы ездили разновозрастным коллективом с основным упором на детей 9-14 лет.
Экскурсовод нам попался молодой, позитивный, динамичный, с хорошим чувством юмора. Поскольку с погодой очень повезло - мокрый снег и ветер- когда сильно подмерзали, с удовольствием устраивали согревающие пробежки))).
Сама экскурсия в академическом стиле, много исторических фотографий, для сравнения как было и как стало. Много удивительных исторических фактов и, напоследок, задание-квест, чтобы дети хорошо все запомнили.
Нам очень понравилось!
Галина отлично провела экскурсию, было жалко расставаться)).
24 февраля 2020
Большое спасибо Александре за отлично проведенное время! Было очень интересно, это не сухая подача информации о фактах, а интересная, полная историй и легенд любовь к городу. С удовольствием вернемся еще раз)
23 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Татьяна очень интересно рассказала историю города, для детей был несложный (для тех, кто внимательно слушает) квест с подарком в конце. Также Татьяна рассказала о местах, которые нужно посетить в Туле ( были на мастер-классе по изготовлению пряника и интерактивной экскурсии в музее гармони - очень рекомендую). Спасибо за уделённое нам время!
23 февраля 2020
22 февраля состоялась наша долгожданная Экскурсия с Александрой! Впечатления нашей небольшой компании превзошли все наши ожидания! Мы ещё долго будем обсуждать тот материал, который узнали от Александры, многие факты были неожиданными и в тоже время очень значимыми! Сама Александра очень веселая и отзывчивая девушка, ее подача истории Тулы увлекает в те далёкие времена, и ты становишься ее частью! Кроме того, дети были увлечены рассказом Александры не меньше, чем взрослые, слушали с удовольствием, задавали вопросы, а в конце экскурсии Александра порадовала нас небольшими сувенирами, за что отдельное спасибо! Планируем повторить нашу поездку в Тулу в тёплое время года и обязательно закажем ещё одну экскурсию с Александрой! Рекомендуем Александру как экскурсовода на 1000%!!! Александра, ещё раз огромное спасибо за полученные знания и эмоции!!!
23 февраля 2020
Александра - замечательный экскурсовод, кладезь знаний! Живет Тулой, искренне и всем сердцем любит свой город! Наша компания безумно благодарна ей за столь интересный формат и очень рекомендуем всем без исключения: приезжайте в Тулу и открывайте её для себя вместе с Александрой)
17 февраля 2020
Александра - прекрасный гид! Весёлая, позитивно настроенная на всё, с чувством юмора и прекрасными знаниями в области истории, краеведение и современной жизни города! Смогла заразить своей энергией на весь день! Планируем обратиться к ней снова, только уже на другую экскурсию! Всем очень рекомендую Александру как гида!
10 февраля 2020
Прогулка по центру Тулы под руководством Галины прошла превосходно. У нас остались очень приятные и светлые воспоминания от этой экскурсии. Спасибо Галине за внимание, интересный рассказ и безмерную любовь к своему городу!
Ещё 56 отзывов

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