66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знаковые места и секреты «города мастеров»

Вы побываете внутри бывшего посада, погуляете по старинной крепости и отдохнете в Кремлевском саду. Я в увлекательной форме раскрою историю Тулы и причины зарождения здесь оружейного, пряничного, самоварного и гармонного производства. Проведу вас по живописной Казанской набережной и старинной купеческой улочке — Пятницкой. А еще вы перейдете реку по Чугунному мосту, заглянете в Кузнечную слободу и увидите памятники прянику, Петру I и Левше.

Тула для детей

Я расскажу много интересных и необычных фактов о городе: от чего пряталась Тула и как выбрала себе место, кто такие казюки и как они развлекались в свободное время, где живут привидения и на что смотрит Левша, кто такой Антюфеев и почему его полюбил Петр I. Вы загадаете желание у тульской ежихи и попросите защиты у городового, летом полюбуетесь фонтанами, а зимой — яркой иллюминацией. Маленькие гости в начале экскурсии получат карту и, внимательно меня слушая, смогут справиться со всеми заданиями и увезти домой приятный подарок.