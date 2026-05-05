66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы с детьми исследуете исторический центр города, узнаете, как развивалась Тула и почему она процветает сегодня. Увидите памятник прянику, посетите старинный Кремль и погуляете по набережной. Для маленьких путешественников я приготовила карту с заданиями и приятные сюрпризы!

Описание экскурсии

Знаковые места и секреты «города мастеров»

Вы побываете внутри бывшего посада, погуляете по старинной крепости и отдохнете в Кремлевском саду. Я в увлекательной форме раскрою историю Тулы и причины зарождения здесь оружейного, пряничного, самоварного и гармонного производства. Проведу вас по живописной Казанской набережной и старинной купеческой улочке — Пятницкой. А ещё Вы увидите музейную площадь и памятник Тулячку, у которого обязательно загадаете желание.

Тула для детей

Я расскажу много интересных и необычных фактов о городе: от чего пряталась Тула и как выбрала себе место, кто такие казюки и как они развлекались в свободное время, как жили тульские купцы, что продавали и какие услуги были востребованы в барбершопах XIX века, кто такой Антюфеев и почему его полюбил Петр I. Вы загадаете желание у тульской ежихи и попросите защиты у городового, летом полюбуетесь фонтанами, а зимой — яркой иллюминацией. Маленькие гости в начале экскурсии получат опросник с заданиями или карту и, внимательно меня слушая, смогут справиться со всеми заданиями и увезти домой приятный подарок.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам старше 7 лет.

Организационные детали