66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Нескучное знакомство с «самоварной столицей» России
Вы с детьми исследуете исторический центр города, узнаете, как развивалась Тула и почему она процветает сегодня. Увидите памятник прянику, посетите старинный Кремль и погуляете по набережной. Для маленьких путешественников я приготовила карту с заданиями и приятные сюрпризы!
Вы побываете внутри бывшего посада, погуляете по старинной крепости и отдохнете в Кремлевском саду. Я в увлекательной форме раскрою историю Тулы и причины зарождения здесь оружейного, пряничного, самоварного и гармонного производства. Проведу вас по живописной Казанской набережной и старинной купеческой улочке — Пятницкой. А ещё Вы увидите музейную площадь и памятник Тулячку, у которого обязательно загадаете желание.
Тула для детей
Я расскажу много интересных и необычных фактов о городе: от чего пряталась Тула и как выбрала себе место, кто такие казюки и как они развлекались в свободное время, как жили тульские купцы, что продавали и какие услуги были востребованы в барбершопах XIX века, кто такой Антюфеев и почему его полюбил Петр I. Вы загадаете желание у тульской ежихи и попросите защиты у городового, летом полюбуетесь фонтанами, а зимой — яркой иллюминацией. Маленькие гости в начале экскурсии получат опросник с заданиями или карту и, внимательно меня слушая, смогут справиться со всеми заданиями и увезти домой приятный подарок.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам старше 7 лет.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены входные билеты в Кремль: 1500 ₽ с группы до 5 человек. Если людей больше, 300 ₽ для взрослых, 250 ₽ для детей.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия состоится при любых погодных условиях, она полностью проходит по улице, поэтому не забудьте одеться исходя из прогноза погоды
Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (доплата за каждого следующего участника — 500 ₽)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Менделеевской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 29502 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра и на Трипстере я представляю команду гидов-единомышленников. Съездив в 10 лет в первое путешествие в Испанию, я решила, что хочу быть гидом. После читать дальшеуменьшить
окончания Академии Туризма работала гидом-переводчиком в туристической компании. Затем решила отправиться в самостоятельное плавание и проводить экскурсии в частном формате. Каждый день у меня рождаются новые идеи интересных маршрутов по Туле и области, которые я с удовольствием реализую, даря путешественникам море позитива и энергии. С нетерпением жду вашего приезда и надеюсь, что смогу влюбить вас в прекрасный город!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 930 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Для нас экскурсию проводила дипломированный экскурсовод Татьяна… фантастически интересно и безумно информативно. Татьяна не просто знает очень много интересного о Туле, но и прекрасно преподносит информацию, которая действительно запоминается, иногда читать дальшеуменьшить
даже в формате игры, которая в нашей команде, состоящая только из взрослых, была принята на «Ура». Чувствуется, что Татьяна очень любит свой город, и передает эту любовь своим экскурсантам) Очень многое отложилось в памяти, а главное остались классные впечатления о Туле. Спасибо Вам! Однозначно будем рекомендовать друзьям!
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Елена
15.07 мы гуляли по Туле с Галиной. Гид просто волшебный! Я не помню когда я встречала такого интересного глубокого собеседника, человека, настолько любящего свой город и своих сограждан. При этом замечательного рассказчика с великолепным чувством юмора. От души рекомендую Галину всем гостям Тулы!
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Юлия
Добрый день! Были на экскурсии «Тула для всей семьи» 22 апреля. У нас была шикарная экскурсовод Анастасия! С таким запалом и неиссякаемой энергией рассказывала о городе! Необычный подход рассказать о читать дальшеуменьшить
строении города, как о человеке. Рассказала о развитии города с основания до наших дней, чем жила и живет Тула сейчас. Очень интересно, познавательно, при этом легко в формате прогулки. Не зря на сайте около 900 положителтных отзывов. Я тоже искренне рекомендую!
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Н
Наталья
У нас был экскурсовод Павел, огромное ему спасибо, нам все понравилось, было очень интересно🤗Рекомендую 👍
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Татьяна
экскурсию нам проводила гид Анастасия. Она сумела заинтересовать и взрослых и подростков, для которых был заранее подготовлен формат интеллектуального квеста по вопросам из всей тематики экскурсии. Все очень интересно, позначательно, иногда необычно и увлекательно. 2 часа пролетели незаметно. мы будем рекомендовать именно этого гида своим друзьям.
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Юлия
нашим экскурсоводом была Галина. Еще читая отзывы, мы поняли, что нам повезло, но не могли даже подумать, что настолько. Очень милая, позитивная, невероятно эрудированная, она просто раскрыла перед нами Тулу как конфетку перед ребенком. Где-то к концу экскурсии. уже думала, а что еще бы мы могли с ней посмотреть в Туле. Спасибо большое за прекрасные 2 часа!