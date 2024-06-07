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что человек увлечен своим делом и благодарен за любознательность туриста, то бишь меня) Поездка получилась наполнена смыслами, благодаря замечательной экскурсии, хочется приехать еще и не раз и снова пройти с Мариной по улочкам Романова (Тутаева) и узнать еще что-то.