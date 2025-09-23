Мои заказы

Увидеть самое главное в Тутаеве

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Тутаеве, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Визитные карточки Тутаева
Пешая
1.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Визитные карточки Тутаева
Посетить главный храм города, погулять по Волжской набережной и полюбоваться чарующими панорамами
Начало: У Воскресенского собора
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
2500 ₽ за всё до 10 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по историческим местам Тутаева. Увидите соборы, особняки и узнаете историю города
Начало: Ул. Панина д. 9
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Тутаев: два берега, одна история
Пешая
На пароме
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тутаев: два берега, одна история
Пройти по купеческим улицам и переправиться на пароме через Волгу
14 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
8200 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    23 сентября 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Дата посещения: 23 сентября 2025
    Замечательная экскурсия с Анной. Не смотря на дождь, экскурсия была полной, познавательной, запоминающейся. Рекомендую. Спасибо.
  • Ф
    Фоканов
    3 июля 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Дата посещения: 3 июля 2025
    Очень понравилась экскурсия Гид Аня интересно рассказывала и о соборе и о городе, его истории и предприятиях и Советском прошлом.
    читать дальше

    Очень понравилась центральная площадь и памятник воинам ВОВ, который выдворили власти Болгарии в угоду нашим западным врагам Дороги сильно отличаются от Рыбинска в лучшую сторону

  • Т
    Татьяна
    5 ноября 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Недавно у нас была замечательная прогулка с Анной по Тутаеву. Это её родной город. Поэтому она нам рассказала все секреты
    читать дальше

    про город и показала очень чего много. Мы прикоснулись к памятником старины. Нам посчастливилось увидеть фрески 17 века, старинные иконы, в том числе чудотворные. Увидели собственными глазами жизнь купеческого города. Здесь такая природа, такие виды. Как будто попали в начало 20 века. Анна угостила нас тутаевским чаем с травами и романовскими баранками на Кустодиевском бульваре. Прокатились на пароме. Перекусили очень вкусно в кафе,,Горчица,,. Огромное спасибо Анне за всё. Рекомендуем!

  • О
    Ольга
    5 ноября 2025
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Огромное спасибо экскурсоводу Юлии за замечательно проведенную экскурсию. Хорошо продуманный маршрут, правильно выбранные обьекты для осмотра и очень интересная подача
    читать дальше

    исторического материала позволили провести экскурсию на одном дыхании. Город Тутаев оказался богатым на замечательных людей и знаковые события. Древние храмы и святыни, исторические дома и набережная, красивая природа и неожиданная история города, расположенного на двух разных берегах понравилась. В Крестовоздвиженском соборе священник Михаил Фёдорович рассказал и показал нам уникальные фрески Гурия Никитина и мудро и духовно провел беседу о Вере и Человеке! Юлия порекомендовала вкусное кафе Горлица для обеда. Рекомендуем экскурсию и город Тутаев к посещению.

  • А
    Александра
    3 ноября 2025
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Экскурсия понравилась,красивый город,экскурсовод все понятно и интересно рассказывал
  • Е
    Елена
    3 ноября 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Экскурсовод Марина замечательно провела экскурсию! Вся экскурсия пролетела незаметно, очень интересно и познавательно.
  • А
    Анна
    30 октября 2025
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Чудесный экскурсовод Юлия. Очень интересный рассказ. Все понравилось.
  • Л
    Людмила
    27 октября 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Нам очень понравилась экскурсия. Марина прекрасный рассказчик, находит подход и ко взрослым, и к детям. Очень доброжелательна, заинтересовывает с первых
    читать дальше

    же минут рассказом о городе, видно, что очень любит и прекрасно знает свой город. Мы в восторге, под конце экскурсии Марина угостила нас вкусным чаем и пряниками. Рекомендую экскурсовода и экскурсию, когда будете в Тутаеве. Спасибо большое!

  • Н
    Наталья
    15 октября 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Были на экскурсии тремя семьями (6 взрослых и 6 детей от 5 до 16 лет) с гидом Мариной. Отличный экскурсовод, приятный в общении, старалась сделать экскурсию интересной и детям. Овечка ♥️. Город понравился!
  • Е
    Елена
    10 октября 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Очень душевно и познавательно прошла экскурсия с Мариной по Тутаеву, несмотря на неудачную погоду.
    Побывали на обоих берегах. Полный восторг от всего! Порадовали и виды, и впечатления.
    Прониклись атмосферой уюта, который царит в городе.
    Тот самый случай, когда уверен, что еще вернешься.
  • К
    Коконкова
    5 октября 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Гуляли с Анной семьёй (дети 6 и 11 лет). Дети выдержали экскурсию, а взрослым очень понравилось. Анна подстраивал маршрут под
    читать дальше

    наши пожелания и терпеливо ждала нас. В конце напоила вкуснейшим чаем с баранками и конфетами. Огромное спасибо! В следующий раз возьмём экскурсию по другой стороне))

  • Н
    Надежда
    28 сентября 2025
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    В Тутаеве первый раз мы были лет 20 назад. Решили освежить воспоминания и ознакомиться с историей города, потому что 20
    читать дальше

    лет назад найти гида было не возможно, а большими группами мы на ездил принципиально.
    Город изменился, он стал более живой, появились арт объекты, кофешечки, прогулочные зоны.
    Наш гид Юлия, провела нас старыми улочками, с любовью и теплотой рассказывала про свой родной город. Мы как будто перенеслись в то далёкое время, когда рожлался Романов-
    Борисоглебско (нынешней Тутаев).
    История богата событиями и интересными фактами. Хотите убежать от суеты больших городов, погулять в тишине по берегу Волги, с ветерком на лодочке или тихим ходом на пароме переправиться с Борисоглебской стороны на Романовскую и попасть в другую реальность, значит вам сюда.

  • L
    Larisa
    26 сентября 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Большое спасибо Анне за прекрасную познавательную экскурсию и помощь в организационных моментах! Замечательный человек и грамотный экскурсовод! Всем рекомендую!
  • А
    Анна
    26 сентября 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Доброе утро! Я вернулась домой после своей поездки. Что сказать про Тутаев… Хотела давно посмотреть этот город. И тут решила
    читать дальше

    съездить из Ярославля(добраться быстро проблем нет). Приехала и расстроилась. Сыро, холодно, дождь. Шла около 1 км до начала экскурсии. Села на лавочку около собора и еще больше загрустила. И вдруг… Ко мне идет такая красивая молодая женщина. Это - мой гид Марина. Дальше все время я восхищалась и городом, и Мариной. Стильно одетая, эрудированная, очень доброжелательная и эмоциональная. Все время она водила меня по городу и рассказывала, рассказывала…. Сам факт, что все люди, которые нам встречались, с теплотой здоровались с ней. Марина родилась, росла и живет в Тутаеве. Обожает свой город. Кто, как не такой гид, лучше расскажет про Тутаев. Очень рекомендую. Не пожалеете. Есть что посмотреть и где погулять.

  • Т
    Татьяна
    9 сентября 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Огромная благодарность Анне за чудесную, необыкновенную экскурсию по Тутаеву от всей нашей компании (6 человек)!
    Глубокое знание истории города. Яркая, доступная
    читать дальше

    подача материала.
    С какой любовью Анна показывала нам свой город, рассказывала о его людях и мастерах!
    Анна не ограничила нас во времени посещения Воскресенского собора и дала возможность вдоволь насладиться красотой этого потрясающего храма и его знаменитыми иконами, за что ей отдельное большое спасибо!
    А также здорово, что Анна привела нас в Музей резной деревянной иконы. Интересные, прекрасные работы талантливых мастеров! Однозначно стоит увидеть.
    Благодаря такому замечательному, знающему экскурсоводу как Анна, Тутаев надолго останется в памяти, а также желание приехать в него вновь!

  • А
    Ася
    7 сентября 2025
    Визитные карточки Тутаева
    С прекрасным Романовым - Борисоглебском нас познакомила Марина. За три с половиной часа мы так полюбили Марину, что даже расставаться
    читать дальше

    не хотелось. Очень интересная и познавательная экскурсия! Помимо колоссальных знаний, Марина обладает магическим очарованием и светлой душой! Большое спасибо! Будем долго вспоминать нашу прогулку с теплом в сердце! Буду с радостью рекомендовать всем своим друзьям именно эту экскурсию!

  • И
    Инна
    27 августа 2025
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Мы посетили Тутаев 24.08 правый и левый берег. Елена, спасибо за атмосферную, познавательную прогулку, за любовь к своему городу. Незабываемые
    читать дальше

    впечатления от Воскресенского собора и непередаваемые ощущения от фресок Гурия Никитина в Крестовоздвиженском храме, надеюсь, что фрескам не дадут погибнуть и найдутся силы и средства для бережной их реставрации. Елена ещё раз спасибо за чудесно проведенный день.

  • Н
    Наталья
    27 августа 2025
    Визитные карточки Тутаева
    Были на экскурсии. Все ожидания и по экскурсоводу и по теме - оправдались. Однозначно рекомендую данного экскурсовода!
  • Е
    Екатерина
    12 августа 2025
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Огромная благодарность за проведенную экскурсию. Получилось интересно, познавательно, были учтены индивидуальные пожелания по маршруту.
  • Е
    Елена
    11 августа 2025
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Экскурсию нам провела Елена. Спасибо огромное ей за прекрасную, познавательную, продуманную программу. Елена - эрудированный, приятный в общении человек. Очень
    читать дальше

    внимательно и с уважением относится к пожеланиям и запросам экскурсантов.
    С удовольствием будем рекомендовать ее друзьям и обратимся к ней сами по возвращении в Тутаев.

Ответы на вопросы от путешественников по Тутаеву в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тутаеве
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Визитные карточки Тутаева
  2. Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
  3. Тутаев: два берега, одна история
Какие места ещё посмотреть в Тутаеве
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Набережная
  2. Крестовоздвиженский собор
  3. Самое главное
  4. Покровская церковь
  5. Воскресенский собор
Сколько стоит экскурсия по Тутаеву в ноябре 2025
Сейчас в Тутаеве в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 8200. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Тутаеве на 2025 год по теме «Самое главное», 82 ⭐ отзыва, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь