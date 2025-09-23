Индивидуальная
до 10 чел.
Визитные карточки Тутаева
Посетить главный храм города, погулять по Волжской набережной и полюбоваться чарующими панорамами
Начало: У Воскресенского собора
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
2500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по историческим местам Тутаева. Увидите соборы, особняки и узнаете историю города
Начало: Ул. Панина д. 9
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тутаев: два берега, одна история
Пройти по купеческим улицам и переправиться на пароме через Волгу
14 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
8200 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина23 сентября 2025Визитные карточки ТутаеваДата посещения: 23 сентября 2025Замечательная экскурсия с Анной. Не смотря на дождь, экскурсия была полной, познавательной, запоминающейся. Рекомендую. Спасибо.
- ФФоканов3 июля 2025Визитные карточки ТутаеваДата посещения: 3 июля 2025Очень понравилась экскурсия Гид Аня интересно рассказывала и о соборе и о городе, его истории и предприятиях и Советском прошлом.
- ТТатьяна5 ноября 2025Недавно у нас была замечательная прогулка с Анной по Тутаеву. Это её родной город. Поэтому она нам рассказала все секреты
- ООльга5 ноября 2025Огромное спасибо экскурсоводу Юлии за замечательно проведенную экскурсию. Хорошо продуманный маршрут, правильно выбранные обьекты для осмотра и очень интересная подача
- ААлександра3 ноября 2025Экскурсия понравилась,красивый город,экскурсовод все понятно и интересно рассказывал
- ЕЕлена3 ноября 2025Экскурсовод Марина замечательно провела экскурсию! Вся экскурсия пролетела незаметно, очень интересно и познавательно.
- ААнна30 октября 2025Чудесный экскурсовод Юлия. Очень интересный рассказ. Все понравилось.
- ЛЛюдмила27 октября 2025Нам очень понравилась экскурсия. Марина прекрасный рассказчик, находит подход и ко взрослым, и к детям. Очень доброжелательна, заинтересовывает с первых
- ННаталья15 октября 2025Были на экскурсии тремя семьями (6 взрослых и 6 детей от 5 до 16 лет) с гидом Мариной. Отличный экскурсовод, приятный в общении, старалась сделать экскурсию интересной и детям. Овечка ♥️. Город понравился!
- ЕЕлена10 октября 2025Очень душевно и познавательно прошла экскурсия с Мариной по Тутаеву, несмотря на неудачную погоду.
Побывали на обоих берегах. Полный восторг от всего! Порадовали и виды, и впечатления.
Прониклись атмосферой уюта, который царит в городе.
Тот самый случай, когда уверен, что еще вернешься.
- ККоконкова5 октября 2025Гуляли с Анной семьёй (дети 6 и 11 лет). Дети выдержали экскурсию, а взрослым очень понравилось. Анна подстраивал маршрут под
- ННадежда28 сентября 2025В Тутаеве первый раз мы были лет 20 назад. Решили освежить воспоминания и ознакомиться с историей города, потому что 20
- LLarisa26 сентября 2025Большое спасибо Анне за прекрасную познавательную экскурсию и помощь в организационных моментах! Замечательный человек и грамотный экскурсовод! Всем рекомендую!
- ААнна26 сентября 2025Доброе утро! Я вернулась домой после своей поездки. Что сказать про Тутаев… Хотела давно посмотреть этот город. И тут решила
- ТТатьяна9 сентября 2025Огромная благодарность Анне за чудесную, необыкновенную экскурсию по Тутаеву от всей нашей компании (6 человек)!
Глубокое знание истории города. Яркая, доступная
- ААся7 сентября 2025С прекрасным Романовым - Борисоглебском нас познакомила Марина. За три с половиной часа мы так полюбили Марину, что даже расставаться
- ИИнна27 августа 2025Мы посетили Тутаев 24.08 правый и левый берег. Елена, спасибо за атмосферную, познавательную прогулку, за любовь к своему городу. Незабываемые
- ННаталья27 августа 2025Были на экскурсии. Все ожидания и по экскурсоводу и по теме - оправдались. Однозначно рекомендую данного экскурсовода!
- ЕЕкатерина12 августа 2025Огромная благодарность за проведенную экскурсию. Получилось интересно, познавательно, были учтены индивидуальные пожелания по маршруту.
- ЕЕлена11 августа 2025Экскурсию нам провела Елена. Спасибо огромное ей за прекрасную, познавательную, продуманную программу. Елена - эрудированный, приятный в общении человек. Очень
