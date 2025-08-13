читать дальше

случае нам очень повезло. Экскурсовод Андрей - настоящий профессионал своего дела. Глубокие знание материала, умение построить рассказ и, что очень существенно, искреннее желание поделиться этими знаниями с участниками экскурсии. Определенные коррективы попыталась внести совсем не майская погода, +2… +4 градуса, сильный ветер вблизи Волги (мы были в Тутаеве 10 мая 2024). Но Андрей скорректировал порядок осмотра объектов так, чтобы пребывание на берегу Волги не было слишком продолжительным и мы не успевали замерзнуть. Время экскурсии пролетело совершенно незаметно, оставив в памяти образ небольшого, но очень симпатичного провинциального города.

Отдельная благодарность Андрею за советы, связанные с самостоятельным осмотром достопримечательностей Ярославля, особенно церкви Иоанна Златоуста в Коровницкой слободе.