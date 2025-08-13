Индивидуальная
до 10 чел.
Визитные карточки Тутаева
Посетить главный храм города, погулять по Волжской набережной и полюбоваться чарующими панорамами
Начало: У Воскресенского собора
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
2500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Неизведанный Тутаев
Свернуть с туристических троп и исследовать живописный Левый берег с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по историческим местам Тутаева. Увидите соборы, особняки и узнаете историю города
Начало: Ул. Панина д. 9
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
Погрузитесь в атмосферу старинного Тутаева: храмы, иконы, резные домики и съемочные площадки известных фильмов ждут вас
Начало: В Ярославле
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 августа 2025Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 векеДата посещения: 13 августа 2025Благодарим Алексея за интересную поездку.
- ММозговая31 июля 2025Мы были в Тутаеве 15 июля с индивидуальной экскурсией: огромная благодарность организатору Ольге, гиду Ладе, водителю Дмитрию. Много интересного узнали
- ННадежда30 июня 2025У нас был прекрасный экскурсовод Мария, которая рассказала множество интересных деталей из жизни современного и старинного города Тутаев.
- ООльга28 мая 2025Замечательная экскурсия, интересная! Мы получили удовольствие от поездки в Тутаев. Спасибо нашему гиду Алексею и прекрасному водителю Сергею. Нам не
- ММарина5 мая 2025Замечательный гид Алексей рассказывал всю дорогу. Обширная информация об истории края и известных личностях истории. Великолепные храмы, старинные церкви, святые
- ТТатьяна25 апреля 2025Экскурсия очень понравилась, а еще больше экскурсовод Алексей! Настоящий профессионал, знает хорошо историю края, название и владельца почти, каждого дома,
- ННаталья31 марта 2025Прекрасная организация, чудесный экскурсовод, очень повезло с погодой, душевный день. Благодарим от всей души!
- ООльга12 марта 2025У нас гидом был Илья. Экскурсия была интересной, познавательной. Очень много нового узнали. Погода, увы, не дала возможности попасть на
- ООльга9 августа 2024Экскурсовод Лада очень увлеченный и любящий свое дело профессионал. Сумела интересно подать информацию. Учла все наши пожелания и "хотелки". Тутаев прекрасный город с огромным туристическим потенциалом. Очень рекомендую к посещению.
- ООльга8 августа 2024Экскурсия рассчитана на 5 часов, но мы уложились за 4. Погодные условия были средней благоприятности: по дороге проехали через грозу,
- ТТатьяна25 июля 2024Огромное спасибо Илье Владимировичу за интересное путешествие в Тутаев, очень познавательное и увлекательное. При создании маршрута были учтены сложности при
- ннадежда2 июля 2024Посмотрели Тутаев и Рыбинск с гидом Ильёй. Нам понравилась экскурсия и гид.
Заказали минивен для 5 человек, приехал гид и водитель вовремя, забрали из отеля. Рекомендую
- ООлеся18 июня 2024Организатор в общении приятный, ответственный.
Экскурсия не состоялась по нашей вине.
Надеемся на встречу в следующий приезд в город.
- ЮЮлия15 июня 2024Спасибо за прекрасную экскурсию!
У нас была Лада - великолепный экскурсовод, прекрасное знание истории, в том числе малоизвестных и очень интересных
- ВВадим26 мая 2024Заказ экскурсии у "представителя команды гидов" вызывает у меня некоторый дискомфорт, поскольку какой гид достанется тебе - неизвестно. В данном
- ААлексей15 мая 2024Очень понравилась экскурсия в Тутаев. Помимо красивых видов с разных берегов Волги на город, был замечательный рассказ гида Марии. Спасибо ей большое за увлекательное путешествие и в пространстве, и во времени.
- ММария10 марта 2024Экскурсовод Лада щедро делилась с нами обширными знаниями о Тутаеве, Ярославле и других городах области. Экскурсия понравилась, сам город совсем
- ЕЕлена26 ноября 2023Спасибо, экскурсия очень понравилась.
До этого ни разу не была на левом берегу Тутаева(Романова), поэтому было интересно.
Удивило собрание старинных икон в
- ЕЕлена6 ноября 2023Нам повезло. Экскурсию по Тутаеву провел великолепный экскурсовод Андрей - увлеченный, знающий профессионал, кандидат наук, умеющий увлечь темой, красочно и
- ЕЕлена5 ноября 2023Спасибо экскурсоводу Ладе за интересную и содержательную экскурсию. Она прекрасно владеет материалом,с интересом рассказывает о любимом крае. Маршрут экскурсии удобный и интересный.
