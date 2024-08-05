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Тутаева. Подача материала - очень доступная, живая, без скучных дат и заученных исторических сводок. Мы гуляли больше 3-х часов и даже 12-летнему сыну моей подруги было не скучно, он оставался вовлечен в экскурсию от начала до конца. Сам Тутаев настолько очаровательный, фотогеничный и при этом ПОКА совсем не туристический. Марина рассказывала не только об истории и архитектуре, но и посоветовала, куда сходить и что купить в городе. Самое поразительное, что Марина попросила у своих знакомых ключи от колокольни и мы в гордом одиночестве поднялись на самую красивую колокольню Казанского собора. Без экскурсии наше посещение Тутаева не было бы таким познавательным, а так мы смогли узнать очень многое и составить полную картину о городе, его истории и современной жизни. Пропустили бы кучу интересного!!