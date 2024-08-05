Экскурсии выходного дня в Тутаеве

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Тутаеве, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Неизведанный Тутаев
Пешая
19 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Неизведанный Тутаев: индивидуальная экскурсия по Романовской стороне
Индивидуальная экскурсия «Неизведанный Тутаев» - уникальная возможность насладиться спокойствием и красотой левобережного Тутаева
9 авг в 09:00
10 авг в 08:30
3 500 за всё до 10 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по историческим местам Тутаева. Увидите соборы, особняки и узнаете историю города
Начало: Ул. Панина д. 9
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Визитные карточки Тутаева
Пешая
1 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Визитные карточки Тутаева»
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Тутаеву! Вас ждут Воскресенский собор, Волжская набережная, святой источник и смотровая площадка с шикарными видами
Начало: У Воскресенского собора
Сегодня в 15:00
9 авг в 09:00
2 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    5 августа 2024
    Неизведанный Тутаев
    Экскурсию провела Марина. Было очень содержательно, интересно и познавательно 👍Приятно общаться с человеком который болеет своим делом и конечно супер профессионал
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    и знает свое дело на все 100%. Ни один вопрос не остался без ответа. Однозначно рекомендуем Марину и экскурсию в Тутаеве👍👍👍 Большое спасибо!

  • М
    Мария
    5 августа 2024
    Неизведанный Тутаев
    Безумно понравилась экскурсия, проведенная гидом Мариной! По организации - все четко, в оговоренное время Марина ждала нас на Романовской стороне
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    Тутаева. Подача материала - очень доступная, живая, без скучных дат и заученных исторических сводок. Мы гуляли больше 3-х часов и даже 12-летнему сыну моей подруги было не скучно, он оставался вовлечен в экскурсию от начала до конца. Сам Тутаев настолько очаровательный, фотогеничный и при этом ПОКА совсем не туристический. Марина рассказывала не только об истории и архитектуре, но и посоветовала, куда сходить и что купить в городе. Самое поразительное, что Марина попросила у своих знакомых ключи от колокольни и мы в гордом одиночестве поднялись на самую красивую колокольню Казанского собора. Без экскурсии наше посещение Тутаева не было бы таким познавательным, а так мы смогли узнать очень многое и составить полную картину о городе, его истории и современной жизни. Пропустили бы кучу интересного!!

    Безумно понравилась экскурсия, проведенная гидом Мариной! По организации - все четко, в оговоренное время Марина ждалаБезумно понравилась экскурсия, проведенная гидом Мариной! По организации - все четко, в оговоренное время Марина ждалаБезумно понравилась экскурсия, проведенная гидом Мариной! По организации - все четко, в оговоренное время Марина ждалаБезумно понравилась экскурсия, проведенная гидом Мариной! По организации - все четко, в оговоренное время Марина ждалаБезумно понравилась экскурсия, проведенная гидом Мариной! По организации - все четко, в оговоренное время Марина ждалаБезумно понравилась экскурсия, проведенная гидом Мариной! По организации - все четко, в оговоренное время Марина ждала
  • С
    Снежана
    31 июля 2024
    Неизведанный Тутаев
    Спасибо большое Наталье. Отлично прогулялись по левому берегу Тутаева. Получили удовольствие от видов и от рассказа.
    Спасибо большое Наталье. Отлично прогулялись по левому берегу Тутаева. Получили удовольствие от видов и от рассказаСпасибо большое Наталье. Отлично прогулялись по левому берегу Тутаева. Получили удовольствие от видов и от рассказаСпасибо большое Наталье. Отлично прогулялись по левому берегу Тутаева. Получили удовольствие от видов и от рассказаСпасибо большое Наталье. Отлично прогулялись по левому берегу Тутаева. Получили удовольствие от видов и от рассказа
  • В
    Виктория
    30 июля 2024
    Визитные карточки Тутаева
    Спасибо большое Анне за прогулку! Давно хотела побывать в Тутаеве, и благодаря Анне влюбилась в этот тихий, душевный, безлюдный город. Приезжайте! Получите невероятное удовольствие!
    Спасибо большое Анне за прогулку! Давно хотела побывать в Тутаеве, и благодаря Анне влюбилась в этотСпасибо большое Анне за прогулку! Давно хотела побывать в Тутаеве, и благодаря Анне влюбилась в этотСпасибо большое Анне за прогулку! Давно хотела побывать в Тутаеве, и благодаря Анне влюбилась в этот
  • И
    Игорь
    29 июля 2024
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Огромное спасибо гиду Елене, взяли экскурсию на 4 часа по обеим сторонам города и не пожалели. Во время экскурсии вы узнаете: -
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    где находится трёхметровый Спас, и причём тут Валентина Терешкова - на каких символах города есть розы - как найти самую широкую улицу в России - сколько осталось романовских овец, и где купить романовские кружева - кто такой Гурий Никитин, и где в Тутаеве найти его фрески - сколько стоит тутаевский колокол фа-диез - получится ли вырастить у себя на даче романовский лук - что в Тутаеве делали Кустодиев, адмирал Ушаков и патриарх Алексий.

  • В
    Вера
    23 июня 2024
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Супер экскурсия! Все очень понравилось
  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Гид Лев Сергеевич очень профессиональный гид. По настоящему влюбленный в свой город. От всей души рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Тутаеву в категории «На выходные»

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  2. Крестовоздвиженский собор
  3. Самое главное
  4. Покровская церковь
  5. Воскресенский собор
Сколько стоит экскурсия по Тутаеву в августе 2024
Сейчас в Тутаеве в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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