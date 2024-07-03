1 чел.
По популярности
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборНеизведанный Тутаев: индивидуальная экскурсия по Романовской стороне
Индивидуальная экскурсия «Неизведанный Тутаев» - уникальная возможность насладиться спокойствием и красотой левобережного Тутаева
15 июля в 08:00
16 июля в 14:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по историческим местам Тутаева. Увидите соборы, особняки и узнаете историю города
Начало: Ул. Панина д. 9
Завтра в 14:00
15 июля в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Визитные карточки Тутаева
Посетить главный храм города, погулять по Волжской набережной и полюбоваться чарующими панорамами
Начало: У Воскресенского собора
15 июля в 09:00
16 июля в 14:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина3 июля 2024Очень понравилась экскурсия, проводимая гидом Анной. Интересный рассказ, интересные факты, Тутаев красивый город с прекрасными людьми, красивейшей природой, храмами, историей. Большое спасибо!
- ИИрина24 июня 2024Замечательная экскурсия и по содержанию и по организации. При заказе Анна четко объяснила, по каким маршрутам можно пройти, как попасть
- ВВера23 июня 2024Супер экскурсия! Все очень понравилось
- ССветлана19 июня 2024Огромное спасибо экскурсоводу. Анне! Я влюбилась в этот тихий, уютный город. Анна, человек прекрасно знающий историю города, увлекла и заинтересовала.
- ТТатьяна7 июня 2024Гид Лев Сергеевич очень профессиональный гид. По настоящему влюбленный в свой город. От всей души рекомендуем.
- ММария21 мая 202413 мая 2024 были на экскурсии по левому берегу г. Тутаев. Нам очень понравилось! Гид Юлия любит свой город, все
Ответы на вопросы от путешественников по Тутаеву в категории «Для школьников»
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