Экскурсия с дегустацией на тверской холдинг «Афанасий», — уникальное предприятие по производству пива и фермерских продуктов.

Посетим музей на первом этаже предприятия. Увидим экспозицию, в которой представлены дореволюционные бутылки, любопытные экземпляры этикеток продукции, в том числе довоенного периода.

Переместимся на производство. Узнаем секреты изготовления пива, посмотрим оборудование. Последовательно посетим все главные цеха: варочный, водоподготовки, солодовню, линию розлива.

В заключение экскурсии побываем на дегустации продукции. На наш суд будут представлены 5 видов пива и 6 видов закусок из мяса и рыбы (закуски также производятся в цехах на территории завода).