Экскурсия с дегустацией «В Твери - пить. »

Увидим экспозицию, в которой представлены дореволюционные бутылки, любопытные экземпляры этикеток...

Увидим экспозицию, в которой представлены дореволюционные бутылки, любопытные экземпляры этикеток продукции, в том числе довоенного периода.

Переместимся на производство и узнаем секреты изготовления пива.

В заключение экскурсии побываем на дегустации продукции.

На наш суд будут представлены 5 видов пива и 6 видов закусок из мяса и рыбы.
Экскурсия с дегустацией «В Твери - пить. »
Экскурсия с дегустацией «В Твери - пить. »
Экскурсия с дегустацией «В Твери - пить. »
Экскурсия с дегустацией «В Твери - пить. »
Экскурсия с дегустацией «В Твери - пить. »
Экскурсия с дегустацией «В Твери - пить. »

Что вы увидите 🤩

  • Холдинг «Афанасий»
  • Музей предприятия
  • Производство
Экскурсия с дегустацией на тверской холдинг «Афанасий», — уникальное предприятие по производству пива и фермерских продуктов.
Посетим музей на первом этаже предприятия. Увидим экспозицию, в которой представлены дореволюционные бутылки, любопытные экземпляры этикеток продукции, в том числе довоенного периода.
Переместимся на производство. Узнаем секреты изготовления пива, посмотрим оборудование. Последовательно посетим все главные цеха: варочный, водоподготовки, солодовню, линию розлива.
В заключение экскурсии побываем на дегустации продукции. На наш суд будут представлены 5 видов пива и 6 видов закусок из мяса и рыбы (закуски также производятся в цехах на территории завода).

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Билет
12 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

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