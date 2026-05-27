На пасеке время измеряется иначе — по солнцу и ритму улья. Предлагаем вам сбежать из цифрового мира и подключиться к природе, наблюдая за гармоничной жизнью пчелиного сообщества. Пасечник выступит для вас проводником: он объяснит философию пчёл, покажет, как они строят и заполняют соты. Даст попробовать мёд, пыльцу и пергу. Напоит чаем на шишках и научит лепить из воска.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Как проходит день на пасеке

Вы надеваете специальные шляпы для защиты и настроения и отправляетесь в путь.

Подходите к домикам пчёл. В открытом улье видите, как кипит работа. ПчелОвек через рассказ пасечника шепчет, кто тут главный, зачем танцуют пчёлы и как они строят соты.

Открытая поляна с цветами. Здесь ПчелОвек предлагает вам попробовать найти самый ароматный цветок и представить себя пчёлкой, собирающей пыльцу. Попытайтесь определить, с какого она растения.

Вы возвращаетесь в уютную беседку, и начинается дегустация мёда. ПчелОвек разливает ароматный чай из самовара на шишках и травах, собранных на пасеке.

Своими руками вы создаёте сувенир из воска: волшебную свечу, исполняющую желание, или открытку с восковой печатью — на счастье. Каждый увозит с собой кусочек тепла и баночку мёда от самого ПчелОвека.

Во время прогулки

Вы узнаете о философии пчёл и познакомитесь с современными пчелОтехнологиями

Объединитесь с природой через все органы чувств:

— Звук: ровный гул улья, который сравнивают с дыханием Земли

— Запах: аромат воска, прополиса, мёда и разнотравья

— Вкус: дегустация мёда, пыльцы, перги, забруса и других продуктов пчеловодства

— Тактильность: возможность подержать рамку с пчёлами, попробовать поработать дымарём и стамеской, а также создать волшебную свечу из натурального воска

— Взгляд: на пасеке море потрясающих атмосферных фотозон

Организационные детали

До пасеки вы добираетесь самостоятельно — она находится в 7 км от Твери. Дорога замечательная! Если нет собственного транспорта, ходит рейсовый автобус или можно воспользоваться такси

За дополнительную плату можем организовать трансфер (до 8 человек) — детали в переписке

В стоимость входит: рандеву с ПчелОвеком по пасеке, мастер-класс по работе с натуральным воском, дегустация продуктов пчеловодства и тверских баранок с ароматным чаем

Можно с детьми от 5 лет

Об одежде и защите