Предлагаем вам сбежать из цифрового мира и подключиться к природе, наблюдая за гармоничной жизнью пчелиного сообщества.
Пасечник выступит для вас проводником: он объяснит философию пчёл, покажет, как они строят и заполняют соты. Даст попробовать мёд, пыльцу и пергу. Напоит чаем на шишках и научит лепить из воска.
Описание экскурсии
Как проходит день на пасеке
Вы надеваете специальные шляпы для защиты и настроения и отправляетесь в путь.
Подходите к домикам пчёл. В открытом улье видите, как кипит работа. ПчелОвек через рассказ пасечника шепчет, кто тут главный, зачем танцуют пчёлы и как они строят соты.
Открытая поляна с цветами. Здесь ПчелОвек предлагает вам попробовать найти самый ароматный цветок и представить себя пчёлкой, собирающей пыльцу. Попытайтесь определить, с какого она растения.
Вы возвращаетесь в уютную беседку, и начинается дегустация мёда. ПчелОвек разливает ароматный чай из самовара на шишках и травах, собранных на пасеке.
Своими руками вы создаёте сувенир из воска: волшебную свечу, исполняющую желание, или открытку с восковой печатью — на счастье. Каждый увозит с собой кусочек тепла и баночку мёда от самого ПчелОвека.
Во время прогулки
- Вы узнаете о философии пчёл и познакомитесь с современными пчелОтехнологиями
- Объединитесь с природой через все органы чувств:
— Звук: ровный гул улья, который сравнивают с дыханием Земли
— Запах: аромат воска, прополиса, мёда и разнотравья
— Вкус: дегустация мёда, пыльцы, перги, забруса и других продуктов пчеловодства
— Тактильность: возможность подержать рамку с пчёлами, попробовать поработать дымарём и стамеской, а также создать волшебную свечу из натурального воска
— Взгляд: на пасеке море потрясающих атмосферных фотозон
Организационные детали
- До пасеки вы добираетесь самостоятельно — она находится в 7 км от Твери. Дорога замечательная! Если нет собственного транспорта, ходит рейсовый автобус или можно воспользоваться такси
- За дополнительную плату можем организовать трансфер (до 8 человек) — детали в переписке
- В стоимость входит: рандеву с ПчелОвеком по пасеке, мастер-класс по работе с натуральным воском, дегустация продуктов пчеловодства и тверских баранок с ароматным чаем
- Можно с детьми от 5 лет
Об одежде и защите
- Костюм пчеловода мы предоставляем, но желательно, чтобы ваша одежда была закрытой. Пчёлы у нас дружелюбные, парода бакфаст, но от случайного укуса никто не застрахован
- И продукты пчеловодства, и ужаление пчелы аллергичны! На пасеке есть противогестаминные средства. Но если пользуетесь особенными, возьмите их с собой
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2800 ₽