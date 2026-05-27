Медовое рандеву с ПчелОвеком на пасеке недалеко от Твери

Погружение в мир пчёл: знакомство с ульями, дегустация мёда и лепка из воска
На пасеке время измеряется иначе — по солнцу и ритму улья.

Предлагаем вам сбежать из цифрового мира и подключиться к природе, наблюдая за гармоничной жизнью пчелиного сообщества.

Пасечник выступит для вас проводником: он объяснит философию пчёл, покажет, как они строят и заполняют соты. Даст попробовать мёд, пыльцу и пергу. Напоит чаем на шишках и научит лепить из воска.
Описание экскурсии

Как проходит день на пасеке

Вы надеваете специальные шляпы для защиты и настроения и отправляетесь в путь.

Подходите к домикам пчёл. В открытом улье видите, как кипит работа. ПчелОвек через рассказ пасечника шепчет, кто тут главный, зачем танцуют пчёлы и как они строят соты.

Открытая поляна с цветами. Здесь ПчелОвек предлагает вам попробовать найти самый ароматный цветок и представить себя пчёлкой, собирающей пыльцу. Попытайтесь определить, с какого она растения.

Вы возвращаетесь в уютную беседку, и начинается дегустация мёда. ПчелОвек разливает ароматный чай из самовара на шишках и травах, собранных на пасеке.

Своими руками вы создаёте сувенир из воска: волшебную свечу, исполняющую желание, или открытку с восковой печатью — на счастье. Каждый увозит с собой кусочек тепла и баночку мёда от самого ПчелОвека.

Во время прогулки

  • Вы узнаете о философии пчёл и познакомитесь с современными пчелОтехнологиями
  • Объединитесь с природой через все органы чувств:
    — Звук: ровный гул улья, который сравнивают с дыханием Земли
    — Запах: аромат воска, прополиса, мёда и разнотравья
    — Вкус: дегустация мёда, пыльцы, перги, забруса и других продуктов пчеловодства
    — Тактильность: возможность подержать рамку с пчёлами, попробовать поработать дымарём и стамеской, а также создать волшебную свечу из натурального воска
    — Взгляд: на пасеке море потрясающих атмосферных фотозон

Организационные детали

  • До пасеки вы добираетесь самостоятельно — она находится в 7 км от Твери. Дорога замечательная! Если нет собственного транспорта, ходит рейсовый автобус или можно воспользоваться такси
  • За дополнительную плату можем организовать трансфер (до 8 человек) — детали в переписке
  • В стоимость входит: рандеву с ПчелОвеком по пасеке, мастер-класс по работе с натуральным воском, дегустация продуктов пчеловодства и тверских баранок с ароматным чаем
  • Можно с детьми от 5 лет

Об одежде и защите

  • Костюм пчеловода мы предоставляем, но желательно, чтобы ваша одежда была закрытой. Пчёлы у нас дружелюбные, парода бакфаст, но от случайного укуса никто не застрахован
  • И продукты пчеловодства, и ужаление пчелы аллергичны! На пасеке есть противогестаминные средства. Но если пользуетесь особенными, возьмите их с собой

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревне Алексеевское
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 52 туристов
Мы — официальное объединение мастеров Твери и Тверской области: художников, писателей, поэтов, исполнителей нашей богатой талантами земли, дизайнеров одежды и интерьеров, гидов и историков! Наш проект направлен на поддержку и продвижение
интересных локальных производителей, знакомство с уникальными талантами Тверской области, погружение в богатую историю и поддержание связи времён. В рамках проекта регулярно проводятся масштабные ярмарки и просветительские мероприятия. Вам мы предлагаем самые интересные и масштабные проекты от представителей нашего региона.

Входит в следующие категории Твери

