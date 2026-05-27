По пути Афанасия Никитина: квест-лекция с дегустацией на заводе «Афанасий»

Интерактивное знакомство с известным тверским производством
Приглашаю вас на завод, названный в честь купца и путешественника Афанасия Никитина. В форме увлекательной лекции с элементом квеста вы познакомитесь с историей холдинга. А затем оцените напитки и закуски из его ассортимента.

Встреча проходит без посещения производства, но по пути в дегустационный зал вам встретятся линии розлива и солодовня.
Описание квеста

Квест-знакомство с заводом «Афанасий» без посещения производства (30 мин). Вы получите карту с маршрутом Афанасия Никитина и в игровой форме узнаете о том, как началось, проходило и закончилось путешествие купца. В некоторых странах будут остановки с интересными заданиями.

Дегустация продукции холдинга «Афанасий» — 6 видов пива, 4 видов мясных закусок, 2 видов рыбных закусок и сыра.

Организационные детали

  • Напитки и закуски входят в стоимость
  • Дегустация строго 18+. Дети допускаются только в сопровождении родителей. Алкогольная часть дегустации для детей заменяется на воду, квас. Все остальные закуски на столе будут рассчитаны и на детей

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле завода «Афанасий»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму бронирования.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 8 туристов
Дорогие путешественники! Буду рада приветствовать вас в Твери и показать свой город с вкусной стороны, потому что основное направление моей работы — гастрономическое! Я люблю досконально разбираться в технологии производства продуктов
питания, но, в отличие от большинства технологов, умею рассказать об этом просто и понятно. Сейчас в Твери и ближайших городах развивается производство натуральных и качественных продуктов: молока, сыра, пива, мясных деликатесов, сладостей, кофе.

