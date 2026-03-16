На этой пешеходной экскурсии вы почувствуете ритм города, увидите его архитектурное разнообразие и узнаете, как здесь переплелись разные эпохи. Мы пройдём по колоритному району, где сохранились деревянные дома и старинные особняки. Завершим прогулку на тверском Арбате в историческом центре Твери дегустацией в уютном ресторане.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Набережная Степана Разина. Начнём прогулку у Волги. Поговорим об истории и легендах двух монастырей: древнего Отроч Успенского и действующего Свято-Екатерининского

Улица Советская. За свою историю она успела побывать и Красной, и Екатерининской, и Миллионной, сохранив при этом особый характер

Мещанская слобода. Заглянем в один из самых атмосферных районов города, где старые дома и памятники рассказывают о купеческой Твери

Гостиница Гальяни. Обсудим историю знаменитого здания и человека, который стал частью городской хроники

«Ласточкино гнездо» Твери. Увидим необычное здание с красивым названием

Улица Трёхсвятская. Прогуляемся по тверскому Арбату, где чувствуется ритм города

Ресторан «Miuccia». Финал будет вкусным. Вас ждёт сет настоек (лимончелло, милано орино, смородина зизифора) и закусок (тарталетка с кремом из пепперони с обжаренными маслинами и зелёным луком, обжаренный молочный хлеб с фирменным соусом, луком фри, мортаделлой и крошкой фисташки, эклер с начинкой из соуса донато и ростбифа)

Организационные детали