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Мещанская слобода (18+)

Прогуляться по атмосферному району Твери и ощутить дыхание времени
На этой пешеходной экскурсии вы почувствуете ритм города, увидите его архитектурное разнообразие и узнаете, как здесь переплелись разные эпохи. Мы пройдём по колоритному району, где сохранились деревянные дома и старинные особняки. Завершим прогулку на тверском Арбате в историческом центре Твери дегустацией в уютном ресторане.
5
1 отзыв
Мещанская слобода (18+)
Мещанская слобода (18+)
Мещанская слобода (18+)

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Набережная Степана Разина. Начнём прогулку у Волги. Поговорим об истории и легендах двух монастырей: древнего Отроч Успенского и действующего Свято-Екатерининского

Улица Советская. За свою историю она успела побывать и Красной, и Екатерининской, и Миллионной, сохранив при этом особый характер

Мещанская слобода. Заглянем в один из самых атмосферных районов города, где старые дома и памятники рассказывают о купеческой Твери

Гостиница Гальяни. Обсудим историю знаменитого здания и человека, который стал частью городской хроники

«Ласточкино гнездо» Твери. Увидим необычное здание с красивым названием

Улица Трёхсвятская. Прогуляемся по тверскому Арбату, где чувствуется ритм города

Ресторан «Miuccia». Финал будет вкусным. Вас ждёт сет настоек (лимончелло, милано орино, смородина зизифора) и закусок (тарталетка с кремом из пепперони с обжаренными маслинами и зелёным луком, обжаренный молочный хлеб с фирменным соусом, луком фри, мортаделлой и крошкой фисташки, эклер с начинкой из соуса донато и ростбифа)

Организационные детали

  • Дегустация в ресторане оплачивается отдельно — 1000 ₽ за чел.
  • Программа предназначена для взрослых
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Степана Разина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил
Даниил — Организатор в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 48 туристов
Мы разрабатываем туристические маршруты по России с 2006 года. В нашей команде работают только аттестованные гиды. Любовь к истории Отечества подтолкнула нас к созданию экскурсионных маршрутов и программ. Главное в нашей работе — качество услуг.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
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1
А
Все прошло отлично, познавательно, экскурсовод умница!!! Учла все наши пожелания. Прекрасная дегустация, все отлично, будем рекомендовать знакомым или если сами еще решим вернуться обязательно воспользуемся вашими услугами
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