Еще несколько необычных экскурсий в Твери

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Иммерсивная экскурсия «Исторический вокзал. Тверь»

Музей-Навигатор. Верхневолжье
Музей-Навигатор. Верхневолжье – Гид из Твери
Иммерсивная экскурсия «Исторический вокзал.

Тверь»
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 19 человек

  • 2 200 ₽ за человека

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Иммерсивная экскурсия «Исторический вокзал. Тверь»
Иммерсивная экскурсия «Исторический вокзал. Тверь»
Приглашаем Вас совершить путешествие на железнодорожную станцию Тверь – станцию I (высшего) класса среди промежуточных станций Николаевской железной дороги.
Программа состоит из двух частей: с посещением железнодорожного музея и железнодорожного ДЕПО и иммерсивной программы в Императорских комнатах, где Вы не только увидите, но и станете частью жизни belle epoque, прекрасной эпохи модерна.
Вас ждут истории 📖 о создании Николаевской железной дороги от начальника станции и дорожные развлечения коронованных особ начала XX века.

🚂Раскрываем несколько секретов:

    🚂Вы узнаете, что слово поезд "заимствовано" из дамского гардероба. 🚂Увидите показ мод эпохи начала XX века
    🚂Станцуете полонез и вальс и заведете дорожный граммофон
    🚂Напишете телеграмму настоящим пером и чернилами
    🚂Откроете шампанское по-гусарски шпагой
    🚂Заберете с собой гастрономические сувениры 🎁 из Тверской области
    🚂Служащие вокзала будут одеты в исторические костюмы.
    Предусмотрен исторический буфет с шампанским (входит в стоимость)
    Что входит
    • Посещение ДЕПО
    • посещение музея
    • посещение Императорских комнат
    • исторический буфет с шампанским
    • сувенир - телеграмма
    • написанная пером
    Что не входит
    • фотографирование на исторический фотоаппарат и костюмы на эпоху
    Начало и место завершения
    🚩 ул. Коминтерна, 18, Тверь
    Иммерсивная экскурсия «Исторический вокзал. Тверь»
    Иммерсивная экскурсия «Исторический вокзал. Тверь»
    Иммерсивная экскурсия «Исторический вокзал. Тверь»
    Иммерсивная экскурсия «Исторический вокзал. Тверь»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Музей-Навигатор. Верхневолжье
    Музей-Навигатор. Верхневолжье
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