Еще несколько необычных экскурсий в Твери

Приглашаем Вас совершить путешествие на железнодорожную станцию Тверь – станцию I (высшего) класса среди промежуточных станций Николаевской железной дороги.

Программа состоит из двух частей: с посещением железнодорожного музея и железнодорожного ДЕПО и иммерсивной программы в Императорских комнатах, где Вы не только увидите, но и станете частью жизни belle epoque, прекрасной эпохи модерна.

Вас ждут истории 📖 о создании Николаевской железной дороги от начальника станции и дорожные развлечения коронованных особ начала XX века.

🚂Раскрываем несколько секретов:

🚂Вы узнаете, что слово поезд "заимствовано" из дамского гардероба. 🚂Увидите показ мод эпохи начала XX века

🚂Станцуете полонез и вальс и заведете дорожный граммофон

🚂Напишете телеграмму настоящим пером и чернилами

🚂Откроете шампанское по-гусарски шпагой

🚂Заберете с собой гастрономические сувениры 🎁 из Тверской области

🚂Служащие вокзала будут одеты в исторические костюмы.

Предусмотрен исторический буфет с шампанским (входит в стоимость)