Еще несколько необычных экскурсий в Твери

Приглашаем Вас совершить путешествие на железнодорожную станцию Тверь – станцию I (высшего) класса среди промежуточных станций Николаевской железной дороги.
Программа состоит из двух частей: с посещением железнодорожного музея и железнодорожного ДЕПО и иммерсивной программы в Императорских комнатах, где Вы не только увидите, но и станете частью жизни belle epoque, прекрасной эпохи модерна.
Вас ждут истории 📖 о создании Николаевской железной дороги от начальника станции и дорожные развлечения коронованных особ начала XX века.
🚂Раскрываем несколько секретов:
🚂Вы узнаете, что слово поезд "заимствовано" из дамского гардероба. 🚂Увидите показ мод эпохи начала XX века
🚂Станцуете полонез и вальс и заведете дорожный граммофон
🚂Напишете телеграмму настоящим пером и чернилами
🚂Откроете шампанское по-гусарски шпагой
🚂Заберете с собой гастрономические сувениры 🎁 из Тверской области
🚂Служащие вокзала будут одеты в исторические костюмы.
Предусмотрен исторический буфет с шампанским (входит в стоимость)