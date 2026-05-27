Тверская мануфактура бумажных изделий была не просто фабрикой — а целой промышленной империей.
Её владелец Савва Морозов создал вокруг производства жилые кварталы, школу, роддом, народный театр и даже обсерваторию.
Мы пройдём между кирпичными гигантами, чтобы понять, почему этот город в городе до сих пор вызывает восхищение и споры.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Казарму «Париж» и другие образцы кирпичного стиля эпохи модерна — здания, которые до сих пор выглядят внушительно и необычно
- Бывшую бумагопрядильную фабрику — сердце промышленной империи, где начиналось масштабное производство
- Казармы для рабочих и дома для служащих: от скромных бараков до добротных зданий, где жили мастера и управляющие
- Народный театр — место, где культура была доступна каждому, независимо от сословия
- Общественные и хозяйственные постройки: школу, больницу, амбулаторию, пожарную часть
Вы узнаете
- Почему фабрика появилась именно под Тверью, а не в более привычном для промышленников центре России
- Зачем фабриканты вкладывали огромные средства в архитектурные шедевры для рабочих
- Какие архитекторы стояли у истоков строительства Морозовского городка и как их идеи повлияли на облик этого места
- Как производство, начавшееся с небольшой мануфактуры, стало крупнейшим в стране и что этому способствовало
- Как строгие традиции старообрядческих семей Морозовых определяли не только их быт, но и судьбы целых поколений промышленников
Организационные детали
Экскурсию проведёт гид-представитель нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Двор Пролетарки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 177 туристов
Здравствуйте! Наша команда гидов представляет пространство, созданное жителями для жителей. Мы проводим лекции, кинопоказы, мастер-классы и, конечно, экскурсии по Твери. Познакомим вас с любимым городом на авторских экскурсиях популяризаторов культуры и независимых исследователей. На прогулках вы узнаете об истории и архитектуре города, откроете для себя необычные факты о Твери и увидите интересные локации.
