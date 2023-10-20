Средневековая Тверь: Русская игра престолов

Средневековая Тверь

5
85 отзывов
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Ответы на вопросы
Если в наше время Тверь это небольшой город «между двух столиц», то в Средние века она была крупным центром общественной жизни, определяющим вектор развития Руси. Я проведу для вас увлекательный экскурс в историю Твери со времен основания до современности.

Вместе со мной вы развенчаете множество мифов и узнаете немного больше об альтернативной столице России.
Средневековая Тверь: Русская игра престолов
Средневековая Тверь: Русская игра престолов
Средневековая Тверь: Русская игра престолов
Средневековая Тверь: Русская игра престолов
Средневековая Тверь: Русская игра престолов
Средневековая Тверь: Русская игра престолов
Средневековая Тверь: Русская игра престолов
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
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ноя
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Что вас ожидает:

  • Памятник Михаилу Тверскому
  • Тверской кремль
  • Спасо-Преображенский собор
  • Набережная Степана Разина
  • Памятник Афанасию Никитину
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Княжество Тверское

История Тверского княжества в XIII-XV вв. наиболее полно передает характер эпохи, когда князья, сражаясь за место под солнцем, ездили получать права на княженье у Золотой Орды, а Москва в это время стремилась к централизации.
Основной из мифов отечественной истории говорит о борьбе Твери за «право называться столицей». Насколько он правдив вы узнаете во время экскурсии.

Город в новом свете

Я покажу вам старинные дома, улицы и памятники Твери в новом свете. Не бойтесь потеряться в обилии дат, имен и географических названий — я с легкостью проведу вас сквозь дебри истории и покажу, что на самом деле она точна, как математика!

Важная информация:

  • Экскурсия пешеходная и полностью проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь соответственно погоде.
  • Экскурсия не предназначена для детей. Прошу вас учитывать это, если собираетесь их брать.

Ежедневно в любое время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тверь, ул. Вольного Новгорода
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная и полностью проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь соответственно погоде.
  • Экскурсия не предназначена для детей. Прошу вас учитывать это, если собираетесь их брать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 85 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
85
4
3
2
1
Ю
20 окт 2023
Алексей поражает глубиной знаний профессионального ученого-историка и очень привлекательной подачей информации. Продуманный маршрут, любовь гида к городу, уважение к историческому знанию и к туристам, сделали поездку в Тверь незабываемой. Обязательно ещё обратимся!
М
11 окт 2023
Алексей увлекательно рассказал о прошлом Твери, с полным погружением в средневековье. Для тех, кто интересуется историей будет ну оочень интересно! Несмотря на специфическую тематику, он умеет увлекательно представить факты, версии, легенды. Рассказ хорошо выстроен и легко воспринимается. Рекомендуем прогулку-беседу с Алексеем!
Е
9 окт 2023
Экскурсия отличная. Алексей хорошо знает материал и доходчиво рассказывает. Что особенно важно, он живет этим, наверное поэтому экскурсия интересная. Подчеркну, что экскурсия именно про средневековье - золотая орда, великие князья, и т. д. Хотя я интересуюсь историей Руси, многие детали, которые рассказал Алексей не знал. В общем рекомендую.
Т
6 окт 2023
Гид молодец! Подается самый интересный период из жизни города. спасибо и удачи!
Е
27 сен 2023
Алексей - опытный историк и гид! Не ожидали, что будет так интересно! Алексей обладает обширными знаниями по данной тематике и краю и очень доброжелательно и с юмором подает такую не простую для восприятия информацию. По такой тематике других экскурсий не нашли, так что материал в ней уникальный.
М
26 сен 2023
С большим удовольствием прогулялись по Твери с Алексеем. Выражаем благодарность нашему гиду за глубокие познания в истории, интересную подачу материала и подробнейшие ответы на вопросы. Рекомендую посетить!
Т
19 сен 2023
Спасибо Алексею за интереснейший рассказ и путешествие в прошлое. Приятно, что человек очень увлечен и влюблен в своё дело и обладает настоящими знаниями по предмету, а не набором устоявшихся фраз и общедоступных сведений! Буду рекомендовать знакомым именно такую тему экскурсии.
В
18 сен 2023
Алексей настоящий исследователь, рассказывает очень интересно. Экскурсия очень интересная и хорошо продуманная, особенно для тех, кто мало сталкивается с альтернативой материала обычного учебника истории. Отмечу, что для восприятия стоит ориентироваться в азах истории.
Н
15 сен 2023
Алексей прекрасный, уверенный рассказчик, ответил на все вопросы! Он просто горит своим делом и с удовольствием делится знаниями с жаждущими 😁 рассказывает Алексей не занудно, а с юмором, что способствует легкому запоминанию! Рекомендуем и ждём новых экскурсий!
Е
12 сен 2023
Экскурсия очень понравилась!! было настолько интересно, что время прошло незаметно! Экскурсия Алексея нетривиальная, авторская и познавательная. Было много наглядных материалов, что очень помогало погружаться в историю. Если ещё раз приедем в Тверь, то снова обратимся к Алексею. Спасибо большое!
Н
7 сен 2023
Экскурсия замечательная. Гид глубоко знает материал, полностью погружён в него и любит свой город. Спасибо большое!
И
4 сен 2023
Алексей замечательный гид, всем рекомендую
М
3 сен 2023
Не рассчитывали, что экскурсия будет настолько увлекательной и интересной! Алексей владеет информацией на уровне добротного академика. Особый стиль изложения с добавлением легкого юмора сделали наш день в Твери! Безусловно всем рекомендую, такие экскурсии стоит посещать!
С
1 сен 2023
Алексей умеет рассказать о богатейшей истории города с абсолютно неожиданной стороны! Это было увлекательное общение с умным, вдумчивым, исключительно профессиональным историком, исследователем и археологом. Ирония Алексея помогает не заблудиться в датах, а рассказ иллюстрируется артефактами - с этим мы никогда раньше не встречались. Спасибо Алексей!
Г
30 авг 2023
На экскурсии услышали то, что нам было очень интересно, причем рассказ был содержательным, без "воды". Алексей много знает по истории своего города, с удовольствием ответил на наши вопросы. Тверь стала нам намного ближе.)
Ещё 70 отзывов

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