Княжество Тверское

История Тверского княжества в XIII-XV вв. наиболее полно передает характер эпохи, когда князья, сражаясь за место под солнцем, ездили получать права на княженье у Золотой Орды, а Москва в это время стремилась к централизации.

Основной из мифов отечественной истории говорит о борьбе Твери за «право называться столицей». Насколько он правдив вы узнаете во время экскурсии.

Город в новом свете

Я покажу вам старинные дома, улицы и памятники Твери в новом свете. Не бойтесь потеряться в обилии дат, имен и географических названий — я с легкостью проведу вас сквозь дебри истории и покажу, что на самом деле она точна, как математика!

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