Средневековая Тверь
Если в наше время Тверь это небольшой город «между двух столиц», то в Средние века она была крупным центром общественной жизни, определяющим вектор развития Руси. Я проведу для вас увлекательный экскурс в историю Твери со времен основания до современности.
Вместе со мной вы развенчаете множество мифов и узнаете немного больше об альтернативной столице России.
Вместе со мной вы развенчаете множество мифов и узнаете немного больше об альтернативной столице России.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
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Что вас ожидает:
- Памятник Михаилу Тверскому
- Тверской кремль
- Спасо-Преображенский собор
- Набережная Степана Разина
- Памятник Афанасию Никитину
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Княжество Тверское
История Тверского княжества в XIII-XV вв. наиболее полно передает характер эпохи, когда князья, сражаясь за место под солнцем, ездили получать права на княженье у Золотой Орды, а Москва в это время стремилась к централизации.
Основной из мифов отечественной истории говорит о борьбе Твери за «право называться столицей». Насколько он правдив вы узнаете во время экскурсии.
Город в новом свете
Я покажу вам старинные дома, улицы и памятники Твери в новом свете. Не бойтесь потеряться в обилии дат, имен и географических названий — я с легкостью проведу вас сквозь дебри истории и покажу, что на самом деле она точна, как математика!
Важная информация:
- Экскурсия пешеходная и полностью проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь соответственно погоде.
- Экскурсия не предназначена для детей. Прошу вас учитывать это, если собираетесь их брать.
Ежедневно в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тверь, ул. Вольного НовгородаЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в любое времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Экскурсия пешеходная и полностью проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь соответственно погоде.
- Экскурсия не предназначена для детей. Прошу вас учитывать это, если собираетесь их брать
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 85 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
20 окт 2023
Алексей поражает глубиной знаний профессионального ученого-историка и очень привлекательной подачей информации. Продуманный маршрут, любовь гида к городу, уважение к историческому знанию и к туристам, сделали поездку в Тверь незабываемой. Обязательно ещё обратимся!
М
Мила
11 окт 2023
Алексей увлекательно рассказал о прошлом Твери, с полным погружением в средневековье. Для тех, кто интересуется историей будет ну оочень интересно! Несмотря на специфическую тематику, он умеет увлекательно представить факты, версии, легенды. Рассказ хорошо выстроен и легко воспринимается. Рекомендуем прогулку-беседу с Алексеем!
Е
Евгений
9 окт 2023
Экскурсия отличная. Алексей хорошо знает материал и доходчиво рассказывает. Что особенно важно, он живет этим, наверное поэтому экскурсия интересная. Подчеркну, что экскурсия именно про средневековье - золотая орда, великие князья, и т. д. Хотя я интересуюсь историей Руси, многие детали, которые рассказал Алексей не знал. В общем рекомендую.
Т
Таня
6 окт 2023
Гид молодец! Подается самый интересный период из жизни города. спасибо и удачи!
Е
Екатерина
27 сен 2023
Алексей - опытный историк и гид! Не ожидали, что будет так интересно! Алексей обладает обширными знаниями по данной тематике и краю и очень доброжелательно и с юмором подает такую не простую для восприятия информацию. По такой тематике других экскурсий не нашли, так что материал в ней уникальный.
М
Михаил
26 сен 2023
С большим удовольствием прогулялись по Твери с Алексеем. Выражаем благодарность нашему гиду за глубокие познания в истории, интересную подачу материала и подробнейшие ответы на вопросы. Рекомендую посетить!
Т
Татьяна
19 сен 2023
Спасибо Алексею за интереснейший рассказ и путешествие в прошлое. Приятно, что человек очень увлечен и влюблен в своё дело и обладает настоящими знаниями по предмету, а не набором устоявшихся фраз и общедоступных сведений! Буду рекомендовать знакомым именно такую тему экскурсии.
В
Виктория
18 сен 2023
Алексей настоящий исследователь, рассказывает очень интересно. Экскурсия очень интересная и хорошо продуманная, особенно для тех, кто мало сталкивается с альтернативой материала обычного учебника истории. Отмечу, что для восприятия стоит ориентироваться в азах истории.
Н
Надежда
15 сен 2023
Алексей прекрасный, уверенный рассказчик, ответил на все вопросы! Он просто горит своим делом и с удовольствием делится знаниями с жаждущими 😁 рассказывает Алексей не занудно, а с юмором, что способствует легкому запоминанию! Рекомендуем и ждём новых экскурсий!
Е
Елена
12 сен 2023
Экскурсия очень понравилась!! было настолько интересно, что время прошло незаметно! Экскурсия Алексея нетривиальная, авторская и познавательная. Было много наглядных материалов, что очень помогало погружаться в историю. Если ещё раз приедем в Тверь, то снова обратимся к Алексею. Спасибо большое!
Н
Наташа
7 сен 2023
Экскурсия замечательная. Гид глубоко знает материал, полностью погружён в него и любит свой город. Спасибо большое!
И
Илья
4 сен 2023
Алексей замечательный гид, всем рекомендую
М
Максим
3 сен 2023
Не рассчитывали, что экскурсия будет настолько увлекательной и интересной! Алексей владеет информацией на уровне добротного академика. Особый стиль изложения с добавлением легкого юмора сделали наш день в Твери! Безусловно всем рекомендую, такие экскурсии стоит посещать!
С
Сергей
1 сен 2023
Алексей умеет рассказать о богатейшей истории города с абсолютно неожиданной стороны! Это было увлекательное общение с умным, вдумчивым, исключительно профессиональным историком, исследователем и археологом. Ирония Алексея помогает не заблудиться в датах, а рассказ иллюстрируется артефактами - с этим мы никогда раньше не встречались. Спасибо Алексей!
Г
Галина
30 авг 2023
На экскурсии услышали то, что нам было очень интересно, причем рассказ был содержательным, без "воды". Алексей много знает по истории своего города, с удовольствием ответил на наши вопросы. Тверь стала нам намного ближе.)
Ещё 70 отзывов
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