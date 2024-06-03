🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 66 отзывов Экскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой Начало: У макета города «Просьба одеваться по погоде: мы будем гулять по всей территории старого города, исключительно на улице» Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00 535 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 129 отзывов Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси Начало: На улице Вольного Новгорода «Просьба одеваться по погоде: мы будем гулять по всей территории старого города, исключительно на улице» от 2 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 160 отзывов Тверь - первое свидание: путешествие в историю и культуру Погрузитесь в атмосферу Твери, открыв для себя её исторические секреты и архитектурные красоты Начало: На площади Михаила Тверского «Вы пройдете по центральной улице Твери и красивейшей набережной Степана Разина» 3 250 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 310 отзывов Тверь: путешествие сквозь века, от князей до наших дней Индивидуальная экскурсия по Твери - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и культурой Начало: У памятника Михаилу Тверскому «Мы заглянем в чудесный городской сад, пройдем по главным площадям Твери и старинным улицам, план которых разработали гении архитектуры Казаков и Никитин» от 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 89 отзывов Индивидуальная экскурсия «В гости к тверским купцам» в Твери Погрузитесь в атмосферу торговли и быта тверских купцов, открывая тайны старинных домов и храмов «Купеческие дома и улица Трехсвятская» 4 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 61 отзыв Тверь 18 века: экскурсия по европейскому городу с гидом Погрузитесь в атмосферу 18 века с экскурсией по Твери, где каждый уголок хранит истории прошлого Начало: На пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверског... «Узнаете о временах, когда вся Россия «рубилась», а Тверь строилась в камне, повторяя европейскую лучевую систему улиц и застройку «сплошной фасадой»» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 32 отзыва Путешествие по Твери: исторические сокровища и архитектурные шедевры Знакомство с богатой историей Твери: от площадей и храмов до легендарных памятников и Морозовского городка «Через площадь проходит пешеходная улица Трёхсвяткая, на котрой я вас высажу, снабдив ценными знаниями: где купить тверской (вкусный» 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 76 отзывов Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города Начало: Площадь Михаила Тверского «Прогуляемся по Театральной площади, после чего, миновав Вознесенский собор, окажемся в начале Советской улицы, где вы узнаете, как была сформирована уникальная трехлучевая композиция тверских улиц» от 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 86 отзывов Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23 «Помогу отыскать старинные особняки на центральной Советской улице и раскрою непростую городскую историю на площади Ленина» 5 000 ₽ за всё до 40 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 120 отзывов Добро пожаловать в Тверь: индивидуальная экскурсия Прогуляйтесь по историческому центру Твери, узнайте о её богатой истории и насладитесь видами на живописные волжские берега Начало: площадь Михаила Тверского «Вы увидите главную улицу Советская с регулярной застройкой XVIII-XIX веков, старинные центральные площади и памятники Михаилу Тверскому, Афанасию Никитину и Пушкину» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Новеллы Мещанской слободы: путешествие по историческому Тверскому Арбату Приглашаем на увлекательное путешествие по Мещанской слободе, где каждый камень хранит истории тверских купцов Начало: Возле сквера героев Чернобыльцев «А улица Гальянова (ныне Пушкинская) приоткроет дверь в еврейскую синагогу начала 20 века» 4 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 8 отзывов Популярное предложение Тверь - в Москву дверь: индивидуальная экскурсия Знакомство с Верхневолжской столицей: ключевые локации, нестандартные маршруты и необычные музеи. Узнайте о важнейших вехах в истории Твери «Мы проедем и прогуляемся по улицам Твери — над ее обликом трудились знаменитые зодчие Росси, Казаков, Никитин и другие» 8 000 ₽ за всё до 3 чел.