Прогуляйтесь по историческому центру Твери, восхититесь императорским дворцом и узнайте мифы и легенды этого удивительного города.
Откройте для себя тайны древнего города на Волге, который покорит вас своей красотой и богатой историей.
Откройте для себя тайны древнего города на Волге, который покорит вас своей красотой и богатой историей.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииОтправляйтесь в увлекательную прогулку по центру города! Приглашаю Вас на экскурсию по нашему старинному городу. Тверь — древний и необычный город на Волге с удивительной историей и огромным количеством достопримечательностей. Мы совершим прогулку по историческому центру города, где познакомимся со знаменитой планировкой Твери, прогуляемся вдоль Волжской парадной фасады, полюбуемся «жемчужиной» Верхневолжья — императорским дворцом. На экскурсии Вы узнаете не только историю города, мифы и легенды прошлого, но как и чем живёт город в наши дни. Тверь — это не только древний, но и удивительно красивый город, который не оставляет равнодушными гостей, посетивших его. Я очень люблю свой город и постараюсь передать Вам это чувство! Важная информация:
- Экскурсия ориентирована на взрослую аудиторию!
- Все ваши благоразумные пожелания будут учтены!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Императорский дворец
- Набережная Степана Разина
- Памятник Афанасию Никитину
- Кинотеатр «Звезда»
- Мосты Старый Волжский и Новый Волжский
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Вольного Новгорода дом 23
Завершение: Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- Но можем провести ее на Вашем транспорте с учётом места для экскурсовода
- Есть возможность арендовать автомобиль для группы не более 3-х человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Свеилана
31 окт 2024
Отличная и очень информативная прогулка по историческому центру Твери.
Спасибо Марине за экскурсию и отлично проведенное время)))
Спасибо Марине за экскурсию и отлично проведенное время)))
Входит в следующие категории Твери
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