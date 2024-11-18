Ирина — ваш гид в Твери

Провела экскурсии для 210 туристов

читать дальше я точно могу сказать, что очень люблю Тверь. Читаю про Тверь, гуляю по Твери, скучаю по ней, если приходится уезжать, радуюсь, когда возвращаюсь. Когда куда-то приезжаешь, всегда лотерея: повезёт с гидом или нет. Пусть нам всем повезёт!

Меня зовут Ирина, я аттестованный гид по Твери и Тверской области. Я коренная тверичанка и провожу экскурсии по Твери. Мне повезло бывать во многих городах и странах и именно поэтому