Мещанская слобода — необычайно уютный район, где старинная застройка не конфликтует с городской средой, а гармонично дополняет её.
Среди купеческих особняков мы отыщем главки православных церквей и мирно соседствующие мечеть, костёл и синагогу.
И познакомимся с особенностями тверского бытования через рассказы о местных традициях, условностях и развлечениях.
Среди купеческих особняков мы отыщем главки православных церквей и мирно соседствующие мечеть, костёл и синагогу.
И познакомимся с особенностями тверского бытования через рассказы о местных традициях, условностях и развлечениях.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
От Мещанской слободы до центральных улиц и площадей не более полукилометра. Тем удивительнее, что здесь сохранился настоящий «деревянный анклав», словно сошедший со страниц старинных книг. Вы увидите:
- площадь, которую Пётр Романович Никитин называл «полусолнышко»
- гостиницу «Гальяни», известную своим харизматичным владельцем и знаменитыми посетителями
- Ласточкино Гнездо, где снимался фильм «Статский советник»
- Пушкинскую площадь без Пушкина и площадь Детских садиков
- памятник-подарок Зураба Церетели единственному в России Дому поэзии
И узнаете:
- кто, как и где у нас в Твери выбирал невест
- что такое «прихожая рюмочка» и как пить пиво по-тверски
- как местные купчихи воспитывали в детях предприимчивость и рачительность
- какие взлёты и падения пережил маршал авиации
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов: все объекты осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Михаила Тверского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Твери
Провела экскурсии для 210 туристов
Меня зовут Ирина, я аттестованный гид по Твери и Тверской области. Я коренная тверичанка и провожу экскурсии по Твери. Мне повезло бывать во многих городах и странах и именно поэтомуЗадать вопрос
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