Мы пройдём по городу, который помнит атмосферу дворянских гостиных, усадебных вечеров и неспешных променадов.
Вы прогуляетесь по старинным улицам и бульварам, узнаете истории домов и их владельцев, услышите о городской жизни прошлых веков и почувствуете, как прошлое здесь до сих пор незаметно живёт рядом с современностью.
Описание экскурсии
Наш маршрут:
- площадь Святого Благоверного князя Михаила Тверского — начало прогулки по историческому центру.
- улица Андрея Дементьева и бульвар Радищева — старинные дома и бывшие городские усадьбы.
- дом А. М. Унковского, дворянина, друга Салтыкова-Щедрина и известного общественного деятеля.
- гостиная Гальяни — место, которое упоминал в своих стихах Пушкин.
- усадьба по проекту Карла Росси — образец городской архитектуры эпохи классицизма.
- Мещанская слобода и старые кварталы Твери.
- набережная Степана Разина — одно из самых любимых мест прогулок у горожан.
- улица Вольного Новгорода и знаменитая единая фасада Твери.
О чём поговорим:
- как менялась усадебная жизнь Твери на протяжении веков.
- какие тайны хранят старинные дома и их бывшие жители.
- как проходили балы, музыкальные вечера и салонные встречи.
- каким был городской быт, как воспитывали детей и вели хозяйство.
- где и как жили иностранцы в старой Твери.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|600 ₽
|Дети до 12 лет
|300 ₽
|Студенты
|300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Святого Благоверного князя Михаила Тверского
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Елена — ваш гид в Твери
Радостно встретиться с вами на тверской земле! Я аттестованный экскурсовод, родилась, выросла и живу в древнем городе Твери. Люблю здесь гулять, работать, встречаться с друзьями, отдыхать, собирать людей на разные события: такие как концерты, русские традиционные вечёрки, квартирники, походы, лекции и, конечно, экскурсии. Здесь комфортно и интересно жить. Во время экскурсии мы будем делать это вместе. Для меня это большая честь.
