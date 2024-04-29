Экскурсия "В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой" предлагает уникальную возможность увидеть Тверской кремль до пожара 1763 года с помощью дополненной реальности.
В музее "Тверское княжество" вы встретитесь с воеводой
В музее "Тверское княжество" вы встретитесь с воеводой
6 причин купить эту экскурсию
- 🕶 VR-очки для погружения в прошлое
- 🏰 Виды древнего Тверского кремля
- ⚔️ Возможность примерить доспехи
- 📜 Интересные исторические факты
- 🎯 Участие в богатырском поединке
- 🎟️ Билеты в музей включены
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Владимирская башня
- Волжская башня
- Музей «Тверское княжество»
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогулка с дополненной реальностью
Вы пройдёте по территории, где находился Тверской кремль, и в трёх точках с помощью VR-очков увидите панорамы древнего города:
- Первая точка — Соборная площадь с храмом 13 века
- Вторая — главная белокаменная Владимирская башня
- Третья — кремль с высоты дозорной Волжской башни
Я расскажу:
- Какие секретные технологии применялись при строительстве стен и башен кремля
- Зачем каждую зиму на Волге возводили ледяную стену
- Почему имя Михаил так популярно в Твери
Музей «Тверское княжество»
Вы познакомитесь с воеводой Дмитрием и узнаете, как жили воины в Древней Руси. Воевода расскажет об оружии и доспехах ратников и даст примерить их и сфотографироваться с ними.
А ещё по желанию вы облачитесь в кольчугу и шлем и поучаствуете в богатырском поединке на копьях или мечах.
Организационные детали
- Билеты в музей включены в стоимость
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
- На прогулке с вами будет сопровождающий, который на трёх локациях выдаст VR-очки и расскажет, как ими пользоваться
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Твери
Тверь — наш родной город! Мы любим его историю, провинциальность, древность. Хотим этой любовью поделиться с другими! Показывая Тверь сегодняшнюю и рассказывая о Твери старинной, пышной императорской, экономной купеческой, строго-регулярной и хаотично-беспорядочной, хотим поделиться с вами любовью к этому удивительному городу. Он может вдохновлять и заряжать энергией, которой мы и поделимся с вами на экскурсиях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
29 апр 2024
Экскурсия понравилась. Идея с очками, огонь. Перенеслись в другое время. Спасибо за такую возможность. В музее у воеводы, тоже понравилось, интересная подача материала. Спасибо за то, что можно было всё потрогать руками, померить). Только было душно, было бы не плохо установить кондиционер. Спасибо.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Твери
Похожие экскурсии из Твери
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Твери: от древности до наших дней
Знакомство с Тверью: от её основания до современного облика, легенды и реальность города на Волге
Начало: На площади Михаила Тверского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
2.5 часа
Квест-прогулка «Гуляем по Твери»: история в каждом шаге
Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь - первое свидание: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в атмосферу Твери, открыв для себя её исторические секреты и архитектурные красоты
Начало: На площади Михаила Тверского
Завтра в 17:00
11 июня в 18:30
3 250₽ за всё до 10 чел.