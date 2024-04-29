Экскурсия "В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой" предлагает уникальную возможность увидеть Тверской кремль до пожара 1763 года с помощью дополненной реальности.В музее "Тверское княжество" вы встретитесь с воеводой

Дмитрием, который расскажет о жизни и быте древнерусских воинов, даст примерить доспехи и поучаствовать в богатырском поединке. Билеты в музей включены в стоимость, а на прогулке вас будет сопровождать гид, который поможет с VR-очками

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка с дополненной реальностью

Вы пройдёте по территории, где находился Тверской кремль, и в трёх точках с помощью VR-очков увидите панорамы древнего города:

Первая точка — Соборная площадь с храмом 13 века

Вторая — главная белокаменная Владимирская башня

Третья — кремль с высоты дозорной Волжской башни

Я расскажу:

Какие секретные технологии применялись при строительстве стен и башен кремля

Зачем каждую зиму на Волге возводили ледяную стену

Почему имя Михаил так популярно в Твери

Музей «Тверское княжество»

Вы познакомитесь с воеводой Дмитрием и узнаете, как жили воины в Древней Руси. Воевода расскажет об оружии и доспехах ратников и даст примерить их и сфотографироваться с ними.

А ещё по желанию вы облачитесь в кольчугу и шлем и поучаствуете в богатырском поединке на копьях или мечах.

Организационные детали