Тверь — город «меж двух столиц»

Посетить главные достопримечательности и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии

Тверь — место удивительное, притягательное и многогранное.

Расположившись между Москвой и Петербургом, она впитала модные тенденции обоих городов и при этом сумела сохранить свой колорит.

Мы погуляем по набережной, старинным площадям и центральным улицам.

Поговорим об утраченных и сохранившихся храмах, о Твери древней и екатерининской.
Тверь — город «меж двух столиц»
Тверь — город «меж двух столиц»
Тверь — город «меж двух столиц»
Тверь — город «меж двух столиц»
Тверь — город «меж двух столиц»
Тверь — город «меж двух столиц»
Тверь — город «меж двух столиц»
Тверь — город «меж двух столиц»
Тверь — город «меж двух столиц»
Тверь — город «меж двух столиц»

Что вас ожидает

Самобытный исторический центр

Вы оцените необычную трехлучевую планировку, парадные площади и главную ось города — бывшую улицу Миллионную. Рассмотрите памятник князю Михаилу Тверскому и услышите о его ратных подвигах. Пройдете по набережной Волги, богатой купеческими особняками, и раскроете тайны Отроч монастыря. Главным аккордом прогулки станет величественный Императорский дворец, построенный для визитов Екатерины II.

Нескучные истории

Сколько памятников Пушкину в Твери, действительно ли Салтыков-Щедрин писал в нашем городе главы к «Городу Глупову», где и кем здесь работал Иван Крылов? Обо всем этом я расскажу на экскурсии. А еще вы узнаете, зачем Афанасий Никитин собирался в Шамаханское царство и какие три моря он преодолел. За что местных жителей называют «тверскими козлами» и как наш небесный покровитель связан с Буденовском.

Организационные детали

  • По запросу можно провести экскурсию в авто-пешеходном формате (на вашем транспорте)
  • Я готова скорректировать маршрут по вашим интересам и пожеланиям

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Елена
Елена
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, я историк и гид по Тверской области. С радостью покажу вам Тверь, Торжок, Старицу и Осташков. Поделюсь интересными фактами и сделаю все, чтобы наша встреча запомнилась вам надолго.
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