Что вас ожидает

Самобытный исторический центр

Вы оцените необычную трехлучевую планировку, парадные площади и главную ось города — бывшую улицу Миллионную. Рассмотрите памятник князю Михаилу Тверскому и услышите о его ратных подвигах. Пройдете по набережной Волги, богатой купеческими особняками, и раскроете тайны Отроч монастыря. Главным аккордом прогулки станет величественный Императорский дворец, построенный для визитов Екатерины II.

Нескучные истории

Сколько памятников Пушкину в Твери, действительно ли Салтыков-Щедрин писал в нашем городе главы к «Городу Глупову», где и кем здесь работал Иван Крылов? Обо всем этом я расскажу на экскурсии. А еще вы узнаете, зачем Афанасий Никитин собирался в Шамаханское царство и какие три моря он преодолел. За что местных жителей называют «тверскими козлами» и как наш небесный покровитель связан с Буденовском.

Организационные детали