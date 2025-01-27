В Валентина За два часа получили основные сведения по истории Твери и архитектуре центра. То, что надо.

Рассказ был интересный, маршрут удобно выстроен.

М Мария Замечательнейшая была прогулка-экскурсия. Столько любви к своему городу, столько души.

Прошла уже неделя, а мыслями периодически возвращаюсь к тому, что рассказывал Дмитрий.



Спасибо огромное🙏🏻

Н Наталья Экскурсия понравилась. История Твери была очень подробно раскрыта, мы получили полное представление о прошлом этого города. Большое спасибо экскурсоводу Дмитрию Платонову!

А Анфиса Очень интересная и познавательная экскурсия. Рекомендую.

Г Галина Дмитрий хороший рассказчик: занимательно и увлеченно поделился с нами историей Твери. Ответил на все вопросы. Продуманный маршрут по городу, на котором мы увидели все основные достопримечательности.

В Валерия Спасибо большое Дмитрию за содержательную экскурсию и замечательный рассказ про историю Твери. Так получилось, что мы опаздывали из Петербурга, Дмитрий нас дождался, за что ему поклон и наши глубочайшие извинения. Очень рекомендуем. Ещё раз спасибо!

Р Руслана Экскурсия нам очень понравилась!



Всегда радостно, когда довольными остаются и дети (средняя школа). Сын по итогу отметил, что очень интересно было и время пролетело мгновенно.



спасибо!

Ирина читать дальше гида Дмитрия, очень приветливого и доброжелательного. Узнали много интересной информации об истории города, его жителей, начиная с 12 века и по сей день. Мы благодарим Дмитрия за радушный прием и отдельное спасибо, что терпеливо подождал нас, пока мы заходили в кафе погреться и купить кофе. Несмотря на холодный день, эти два часа мы провели тепло и насыщенно. Наша семья в составе 6 взрослых, 3 школьников и одной дошкольницы сегодня побывали на экскурсии по Твери. Нам всем было очень комфортно и интересно познакомиться с Тверью в компании опытного

С Светлана читать дальше все вопросы заинтересованных слушателей. Речь гида очень грамотная,что тоже является огромным плюсом. Слушать Дмитрия очень интересно и время экскурсии пролетело незаметно несмотря на холодную погоду! Рассказ составлен таким образом, что информация запоминается и "укладывается" в голове. Рекомендую Дмитрия всем, кто хочет получить новые знания и прекрасно провести время! Спешу поделиться впечатлением от экскурсии, проведенной Дмитрием. Дмитрий прекрасно излагает материал, чувствуется глубокое владение знаниями не только истории Тверского края, но и государства Российского. Это эрудированный рассказчик, готовый ответить на

А Анастасия Очень увлекательная экскурсия, чувствуется любовь экскурсовода к своему городу и региону! 2 часа пролетели молниеносно