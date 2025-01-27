Тверь - город с богатой историей, трижды претендовавший на звание столицы.
Экскурсия позволит увидеть Соборную площадь, Императорский путевой дворец и Спасо-Преображенский собор.
Вы узнаете, как один из притоков Волги дал название городу, и кто стал небесным покровителем средневековой Твери.
Прогулка по городскому саду с остатками рва древнего кремля и посещение местных площадей-жемчужин оставят незабываемые впечатления
Экскурсия позволит увидеть Соборную площадь, Императорский путевой дворец и Спасо-Преображенский собор.
Вы узнаете, как один из притоков Волги дал название городу, и кто стал небесным покровителем средневековой Твери.
Прогулка по городскому саду с остатками рва древнего кремля и посещение местных площадей-жемчужин оставят незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнать о столичных амбициях Твери
- 🏛️ Посетить знаковые архитектурные сооружения
- 🌳 Прогуляться по историческим улицам
- 🗿 Увидеть памятники выдающимся тверякам
- ⛪ Полюбоваться на Спасо-Преображенский собор
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Императорский путевой дворец
- Памятники выдающимся тверякам
- Городской сад
- Спасо-Преображенский собор
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Соборную площадь
- Императорский путевой дворец
- Памятники выдающимся тверякам
- Городской сад с остатками рва древнего кремля
- Спасо-Преображенский собор
Вы узнаете:
- Как один из притоков Волги дал название городу
- Кто и почему стал небесным покровителем средневековой Твери
- Где во второй половине 18 века решили построить «новую Тверь»
- Что означает «сплошная фасада по-никитински» в местном архитектурном рисунке
- На какие две зоны жители города делят главный парк
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Михаила Тверского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Твери
Провёл экскурсии для 88 туристов
Меня зовут Дмитрий, я аттестованный гид. Живу в Твери и изучаю её с 1983 года. Окончил исторический факультет университета. Встреча с путешественниками — это благодарное дело с ярко выраженной обратной связью. Это делает мою профессию по-настоящему привлекательной.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
27 янв 2025
За два часа получили основные сведения по истории Твери и архитектуре центра. То, что надо.
Рассказ был интересный, маршрут удобно выстроен.
Рассказ был интересный, маршрут удобно выстроен.
М
Мария
10 янв 2025
Замечательнейшая была прогулка-экскурсия. Столько любви к своему городу, столько души.
Прошла уже неделя, а мыслями периодически возвращаюсь к тому, что рассказывал Дмитрий.
Спасибо огромное🙏🏻
Прошла уже неделя, а мыслями периодически возвращаюсь к тому, что рассказывал Дмитрий.
Спасибо огромное🙏🏻
Н
Наталья
5 янв 2025
Экскурсия понравилась. История Твери была очень подробно раскрыта, мы получили полное представление о прошлом этого города. Большое спасибо экскурсоводу Дмитрию Платонову!
А
Анфиса
5 янв 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Рекомендую.
Г
Галина
4 янв 2025
Дмитрий хороший рассказчик: занимательно и увлеченно поделился с нами историей Твери. Ответил на все вопросы. Продуманный маршрут по городу, на котором мы увидели все основные достопримечательности.
В
Валерия
3 янв 2025
Спасибо большое Дмитрию за содержательную экскурсию и замечательный рассказ про историю Твери. Так получилось, что мы опаздывали из Петербурга, Дмитрий нас дождался, за что ему поклон и наши глубочайшие извинения. Очень рекомендуем. Ещё раз спасибо!
Р
Руслана
21 ноя 2024
Экскурсия нам очень понравилась!
Всегда радостно, когда довольными остаются и дети (средняя школа). Сын по итогу отметил, что очень интересно было и время пролетело мгновенно.
спасибо!
Всегда радостно, когда довольными остаются и дети (средняя школа). Сын по итогу отметил, что очень интересно было и время пролетело мгновенно.
спасибо!
Ирина
4 ноя 2024
Наша семья в составе 6 взрослых, 3 школьников и одной дошкольницы сегодня побывали на экскурсии по Твери. Нам всем было очень комфортно и интересно познакомиться с Тверью в компании опытного
С
Светлана
2 ноя 2024
Спешу поделиться впечатлением от экскурсии, проведенной Дмитрием. Дмитрий прекрасно излагает материал, чувствуется глубокое владение знаниями не только истории Тверского края, но и государства Российского. Это эрудированный рассказчик, готовый ответить на
А
Анастасия
20 окт 2024
Очень увлекательная экскурсия, чувствуется любовь экскурсовода к своему городу и региону! 2 часа пролетели молниеносно
Е
Елена
20 окт 2024
Дмитрий отличный рассказчик. Нет перенасыщения датами, простому слушателю очень комфортно. Маршрут выстроен удачно-увидели знаковые места.
Видно, что Дмитрий любит свой город, это бесценно. Обязательно будем рекомендовать друзьям!
Видно, что Дмитрий любит свой город, это бесценно. Обязательно будем рекомендовать друзьям!
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