Тверь: яркие повороты в судьбе одной провинции

Узнайте, как Тверь трижды претендовала на столичный статус, и полюбуйтесь её архитектурой. Оцените культовые сооружения и прогуляйтесь по значимым улицам
Тверь - город с богатой историей, трижды претендовавший на звание столицы.

Экскурсия позволит увидеть Соборную площадь, Императорский путевой дворец и Спасо-Преображенский собор.

Вы узнаете, как один из притоков Волги дал название городу, и кто стал небесным покровителем средневековой Твери.

Прогулка по городскому саду с остатками рва древнего кремля и посещение местных площадей-жемчужин оставят незабываемые впечатления
5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнать о столичных амбициях Твери
  • 🏛️ Посетить знаковые архитектурные сооружения
  • 🌳 Прогуляться по историческим улицам
  • 🗿 Увидеть памятники выдающимся тверякам
  • ⛪ Полюбоваться на Спасо-Преображенский собор
Тверь: яркие повороты в судьбе одной провинции
Тверь: яркие повороты в судьбе одной провинции
Тверь: яркие повороты в судьбе одной провинции
Ближайшие даты:
29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев3
фев4
фев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Соборная площадь
  • Императорский путевой дворец
  • Памятники выдающимся тверякам
  • Городской сад
  • Спасо-Преображенский собор

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Соборную площадь
  • Императорский путевой дворец
  • Памятники выдающимся тверякам
  • Городской сад с остатками рва древнего кремля
  • Спасо-Преображенский собор

Вы узнаете:

  • Как один из притоков Волги дал название городу
  • Кто и почему стал небесным покровителем средневековой Твери
  • Где во второй половине 18 века решили построить «новую Тверь»
  • Что означает «сплошная фасада по-никитински» в местном архитектурном рисунке
  • На какие две зоны жители города делят главный парк

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Михаила Тверского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
В
27 янв 2025
За два часа получили основные сведения по истории Твери и архитектуре центра. То, что надо.
Рассказ был интересный, маршрут удобно выстроен.
М
10 янв 2025
Замечательнейшая была прогулка-экскурсия. Столько любви к своему городу, столько души.
Прошла уже неделя, а мыслями периодически возвращаюсь к тому, что рассказывал Дмитрий.

Спасибо огромное🙏🏻
Н
5 янв 2025
Экскурсия понравилась. История Твери была очень подробно раскрыта, мы получили полное представление о прошлом этого города. Большое спасибо экскурсоводу Дмитрию Платонову!
Экскурсия понравилась. История Твери была очень подробно раскрыта, мы получили полное представление о прошлом этого города.Экскурсия понравилась. История Твери была очень подробно раскрыта, мы получили полное представление о прошлом этого города.Экскурсия понравилась. История Твери была очень подробно раскрыта, мы получили полное представление о прошлом этого города.
А
5 янв 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Рекомендую.
Г
4 янв 2025
Дмитрий хороший рассказчик: занимательно и увлеченно поделился с нами историей Твери. Ответил на все вопросы. Продуманный маршрут по городу, на котором мы увидели все основные достопримечательности.
В
3 янв 2025
Спасибо большое Дмитрию за содержательную экскурсию и замечательный рассказ про историю Твери. Так получилось, что мы опаздывали из Петербурга, Дмитрий нас дождался, за что ему поклон и наши глубочайшие извинения. Очень рекомендуем. Ещё раз спасибо!
Р
21 ноя 2024
Экскурсия нам очень понравилась!

Всегда радостно, когда довольными остаются и дети (средняя школа). Сын по итогу отметил, что очень интересно было и время пролетело мгновенно.

спасибо!
Ирина
4 ноя 2024
Наша семья в составе 6 взрослых, 3 школьников и одной дошкольницы сегодня побывали на экскурсии по Твери. Нам всем было очень комфортно и интересно познакомиться с Тверью в компании опытного
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гида Дмитрия, очень приветливого и доброжелательного. Узнали много интересной информации об истории города, его жителей, начиная с 12 века и по сей день. Мы благодарим Дмитрия за радушный прием и отдельное спасибо, что терпеливо подождал нас, пока мы заходили в кафе погреться и купить кофе. Несмотря на холодный день, эти два часа мы провели тепло и насыщенно.

С
2 ноя 2024
Спешу поделиться впечатлением от экскурсии, проведенной Дмитрием. Дмитрий прекрасно излагает материал, чувствуется глубокое владение знаниями не только истории Тверского края, но и государства Российского. Это эрудированный рассказчик, готовый ответить на
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все вопросы заинтересованных слушателей. Речь гида очень грамотная,что тоже является огромным плюсом. Слушать Дмитрия очень интересно и время экскурсии пролетело незаметно несмотря на холодную погоду! Рассказ составлен таким образом, что информация запоминается и "укладывается" в голове. Рекомендую Дмитрия всем, кто хочет получить новые знания и прекрасно провести время!

А
20 окт 2024
Очень увлекательная экскурсия, чувствуется любовь экскурсовода к своему городу и региону! 2 часа пролетели молниеносно
Е
20 окт 2024
Дмитрий отличный рассказчик. Нет перенасыщения датами, простому слушателю очень комфортно. Маршрут выстроен удачно-увидели знаковые места.
Видно, что Дмитрий любит свой город, это бесценно. Обязательно будем рекомендовать друзьям!

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