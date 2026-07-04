🏛️ Возможность увидеть множество достопримечательностей
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Лучше всего отправляться на квест-экскурсию по Твери в летние месяцы - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а исторический центр города раскрывается во всей красе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно прогуляться, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может повлиять на комфорт передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Парк Воксал
Площадь Михаила Тверского
Набережная Степана Разина
Территория Путевого дворца
Описание квеста
В ходе квеста я буду отправлять вам задания с помощью мессенджера и, при необходимости, давать подсказки. Интерактивная часть будет чередоваться с рассказами (гид сопровождает группу всё время). Перед началом вы получите уникальную карту центра Твери 18-19 вв. . А после карта и дополнительный материал по местам, не включённым в экскурсию, останутся у вас на память о прогулке.
Маршрут пройдёт по историческому центру Твери — в программе парк Воксал, площадь Михаила Тверского, набережная Степана Разина и её единая фасада, территория Путевого дворца и другие достопримечательности. Вам предстоит раскрыть секреты местных мостов, узнать о «детях пленэра» и тверских девичниках, раскрыть знак почтения Екатерине II, запечатленный в архитектуре города, выяснить, кто и по какой причине стал покровителем Твери. И это далеко не всё!
Организационные детали
Экскурсию можно провести для группы более 6 человек, разделив компанию на мини-группы. Стоимость уточняйте в переписке
Если вы будете с детьми, я их активно буду подключать, комфортный возраст — от 7 лет
Я могу провести квест для школьных классов. С 1 по 8 классы на 10 детей необходим минимум 1 сопровождающий, с 8 по 11 классы дети могут участвовать самостоятельно. Стоимость программы уточняйте в сообщении гиду
Также есть возможность провести экскурсию большей или меньшей продолжительностью (от 1,5 до 3 часов)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3441 туриста
Меня зовут Екатерина. Я житель Твери в пятом поколении. Обожаю свой город. Влюбляю в Тверь за три часа! Изначально квест-экскурсия был проектом для местных жителей, которые не замечали всей красоты читать дальшеуменьшить
и уникальности Твери. Позже аудитория увеличилась — и теперь я провожу экскурсии в таком формате для гостей города, а ещё для школьников. Также квест — отличный способ отметить компанией день рождения или отдохнуть с коллегами по работе. Приходите — я буду рада провести для вас индивидуальную интерактивную программу и нескучно познакомить с Тверью.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 243 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
243
4
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3
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2
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1
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Анна
Отличная экскурсия! Очень интересно, познавательно, информация легко воспринимается и запоминается. Элементы квеста - прекрасная возможность заинтересовать детей и взрослых, организация на высоте, получили настоящее удовольствие! Спасибо, Екатерина, будем в Твери, обязательно к Вам вернёмся.
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Н
Надежда
Спасибо большое за знакомство с городом! Очень понравился формат квеста, все были вовлечены и с нетерпением открывали каждое секретное место на карте Твери. Отдельное спасибо организаторам за гайд по кафе и ресторанам, нам, как гостям это сэкономило кучу времени!
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Сергей
Подросткам и родителям очень понравилось!
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Екатерина
Екатерина - это лучшее, что случилось с нами в Твери! Маршрут построен прекрасно, остановки, интерактивы 👌 Екатерина заполняла паузы, при этом не перегружала информацией. Много запоминающихся фактов, много юмора. Очень легко пролетели 2,5 часа! В восторге все! Спасибо, Катя!
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Виктория
Екатерина, очень позитивный и легкий в общении человек, экскурсия очень понравилась, почти три часа пролетели незаметно. Отлично смогла заинтересовать детей 12 и 14 лет, за что отдельный «респект»
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Светлана
Приехали с подругами на 1 день познакомиться с городом Тверь. Екатерина позвонила накануне, все расспросила, составила маршрут под нас и то что мы с электрички и захотим кофе. Было очень читать дальшеуменьшить
приятно провести время в компании Екатерины. На все уточнения отвечала, рассказы все очень увлекательные, легкие к запоминанию, город открылся мне, благодаря рассказам Екатерины. Хочется вернуться и заказать еще другие экскурсии у этого прекрасного экскурсовода. Как бонус у нас осталось много совместных фото с подругами. Обычно фотографироваться некогда во время экскурсии, а тут это органично встроено в процесс квеста.
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