Квест — всегда отличный способ отдохнуть с пользой и небанально познакомиться с городом. В комфортном темпе и авантюрном настроении мы отправимся в поход за интересными историями. Что общего у Рима и Твери? Как визит Радищева отразился на его «Путешествии из Петербурга в Москву»? В самых разных деталях вам предстоит найти ключи к прошлому, а заодно влюбиться в прогулки по старых тверским улочкам.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В ходе квеста я буду отправлять вам задания с помощью мессенджера и, при необходимости, давать подсказки. Интерактивная часть будет чередоваться с рассказами (гид сопровождает группу всё время). Перед началом вы получите уникальную карту центра Твери 18-19 вв. . А после карта и дополнительный материал по местам, не включённым в экскурсию, останутся у вас на память о прогулке.

Маршрут пройдёт по историческому центру Твери — в программе парк Воксал, площадь Михаила Тверского, набережная Степана Разина и её единая фасада, территория Путевого дворца и другие достопримечательности. Вам предстоит раскрыть секреты местных мостов, узнать о «детях пленэра» и тверских девичниках, раскрыть знак почтения Екатерине II, запечатленный в архитектуре города, выяснить, кто и по какой причине стал покровителем Твери. И это далеко не всё!

Организационные детали