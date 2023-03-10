Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»

Интерактивная прогулка по городу для любых компаний и возрастов

5
7 отзывов
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Квест — всегда отличный способ отдохнуть с пользой и небанально познакомиться с городом. В комфортном темпе и авантюрном настроении мы отправимся в поход за интересными историями.

Что общего у Рима и Твери? Как визит Радищева отразился на его «Путешествии из Петербурга в Москву»? В самых разных деталях вам предстоит найти ключи к прошлому, а заодно влюбиться в прогулки по старых тверским улочкам.
Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В ходе квеста я буду отправлять вам задания с помощью мессенджера и, при необходимости, давать подсказки. Интерактивная часть будет чередоваться с рассказами (гид сопровождает группу всё время). Перед началом вы получите уникальную карту центра Твери 18-19 вв. . А после карта и дополнительный материал по местам, не включённым в экскурсию, останутся у вас на память о прогулке.

Маршрут пройдёт по историческому центру Твери — в программе парк Воксал, площадь Михаила Тверского, набережная Степана Разина и её единая фасада, территория Путевого дворца и другие достопримечательности. Вам предстоит раскрыть секреты местных мостов, узнать о «детях пленэра» и тверских девичниках, раскрыть знак почтения Екатерине II, запечатленный в архитектуре города, выяснить, кто и по какой причине стал покровителем Твери. И это далеко не всё!

Организационные детали

  • Если вы будете с детьми, я их активно буду подключать, комфортный возраст — от 7 лет
  • Я могу провести квест для школьных классов. С 1 по 8 классы на 10 детей необходим минимум 1 сопровождающий, с 8 по 11 классы дети могут участвовать самостоятельно. Стоимость программы уточняйте в сообщении гиду.
  • Также есть возможность провести экскурсию большей или меньшей продолжительностью (от 1,5 до 3 часов)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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Инна
10 мар 2023
Очень крутой формат экскурсии!!!
Мы ездили компанией - 13 человек, разделились на 2 группы, всем очень понравилось!
Отыскали основные достопримечательности (интересные вопросы и исторические факты гарантированы 😀👍), делали остановки на кофе (что в зимний период особенно приятно ☺️), конечно же, сделали фото у памятника Михаилу Кругу 😃👌
Нам очень понравилось, рекомендуем именно эту экскурсию в городе Тверь!
Большое спасибо нашим экскурсоводам 👏❤️
С
6 мар 2023
Экскурсия на высшем уровне, очень необычно для нас было, полученная во время эксруссии информация в чате и все участникине только видят информацию, но и фотографии сразу получают в телефоне. 2,5 часа прошли быстро. Мы были с детьми 9 лет, интересно было всем. Мы и стихи читали и задания выполняли и искали на карте забытые места, и открытку даже близким на почте отправляли, а дети вкусный подарок получили. Большое спасибо Екатерине. Не давала скучать, а если внимание у детей рассеивалось, то она быстро вовлекала обратно, а какой вкусный хлеб кушали во время прогуки, мы еще ни разу не гуляли вот так по- домашнему, тепло и вкусно. Огромное спасибо!
М
27 фев 2023
Очень понравился формат экскурсии по городу Твери с Екатериной.
Встретились в назначенном месте. Не смотря на сильный холод и раннее время 10:30 утра, была в хорошем настроении и любезно отвечала на все вопросы и предлагала сфотографировать 🤳 нас.
Было очень интересно и весело, рекомендуем - однозначно, Вам очень понравится. А главное манера преподнесение информации которая остается в голове и оставляет незабываемое и положительное мнение о городе Твери.
После окончания экскурсии Екатерина дала рекомендации, куда стоит еще сходит и на что посмотреть, тем самым сэкономила Наше время и дав установку маршруту.

Спасибо огромное!!! еще раз. Мы очень благодарны!
Очень понравился формат экскурсии по городу Твери с Екатериной.
М
27 фев 2023
Очень интересный формат экскурсии
Н
27 фев 2023
Однозначно рекомендую всем Екатерину с квестом по Твери. Нас было 3 взрослых и 4 детей (12, 11, 10 и 6 лет). Боялись, что кто-то точно будет скучать, НО зря боялись))) Экскурсия-квест всем очень понравилась. Екатерина открытый и обаятельный человек, сразу нашла общий язык со всеми (взрослыми и детьми). Информацию подавала легко и доступно. Если хотите увидеть и узнать Тверь без занудных рассказов, то не думая, обращайтесь к Екатерине (особенно, если будете с детьми)))
Н
24 фев 2023
Екатерина и Константин,все на высшем уровне. Спасибо огромное.
Ю
20 фев 2023
Очень понравилась механика квеста и маршрут. Гид всегда готов прийти на помощь. Отлично погуляли, даже не смотря на морозную погоду.

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