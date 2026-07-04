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Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»

Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по улицам Твери, где каждый шаг превращается в захватывающее открытие.

Вас ждет квест-экскурсия «Гуляем по Твери», которая позволит вам не просто увидеть достопримечательности, но и стать
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участником настоящего приключения.

Вы узнаете, какие тайны хранят старинные мосты, раскроете истории знаменитых тверитян и обретете новый взгляд на знакомые места.

Экскурсия подходит как для семей с детьми, так и для школьных групп, а также может быть адаптирована под любой формат посещения.

После квеста вы получите уникальные материалы, которые останутся с вами на память о незабываемом времени, проведенном в Твери

5
243 отзыва

5 причин купить этот квест

  • 🗝️ Уникальный способ познакомиться с Тверью
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🗺️ Уникальная карта центра Твери
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
  • 🏛️ Возможность увидеть множество достопримечательностей

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего отправляться на квест-экскурсию по Твери в летние месяцы - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а исторический центр города раскрывается во всей красе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно прогуляться, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может повлиять на комфорт передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»

Что можно увидеть

  • Парк Воксал
  • Площадь Михаила Тверского
  • Набережная Степана Разина
  • Территория Путевого дворца

Описание квеста

В ходе квеста я буду отправлять вам задания с помощью мессенджера и, при необходимости, давать подсказки. Интерактивная часть будет чередоваться с рассказами (гид сопровождает группу всё время). Перед началом вы получите уникальную карту центра Твери 18-19 вв. . А после карта и дополнительный материал по местам, не включённым в экскурсию, останутся у вас на память о прогулке.

Маршрут пройдёт по историческому центру Твери — в программе парк Воксал, площадь Михаила Тверского, набережная Степана Разина и её единая фасада, территория Путевого дворца и другие достопримечательности. Вам предстоит раскрыть секреты местных мостов, узнать о «детях пленэра» и тверских девичниках, раскрыть знак почтения Екатерине II, запечатленный в архитектуре города, выяснить, кто и по какой причине стал покровителем Твери. И это далеко не всё!

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для группы более 6 человек, разделив компанию на мини-группы. Стоимость уточняйте в переписке
  • Если вы будете с детьми, я их активно буду подключать, комфортный возраст — от 7 лет
  • Я могу провести квест для школьных классов. С 1 по 8 классы на 10 детей необходим минимум 1 сопровождающий, с 8 по 11 классы дети могут участвовать самостоятельно. Стоимость программы уточняйте в сообщении гиду
  • Также есть возможность провести экскурсию большей или меньшей продолжительностью (от 1,5 до 3 часов)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3441 туриста
Меня зовут Екатерина. Я житель Твери в пятом поколении. Обожаю свой город. Влюбляю в Тверь за три часа! Изначально квест-экскурсия был проектом для местных жителей, которые не замечали всей красоты
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и уникальности Твери. Позже аудитория увеличилась — и теперь я провожу экскурсии в таком формате для гостей города, а ещё для школьников. Также квест — отличный способ отметить компанией день рождения или отдохнуть с коллегами по работе. Приходите — я буду рада провести для вас индивидуальную интерактивную программу и нескучно познакомить с Тверью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 243 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
243
4
3
2
1
А
Отличная экскурсия! Очень интересно, познавательно, информация легко воспринимается и запоминается. Элементы квеста - прекрасная возможность заинтересовать детей и взрослых, организация на высоте, получили настоящее удовольствие! Спасибо, Екатерина, будем в Твери, обязательно к Вам вернёмся.
Отличная экскурсия! Очень интересно, познавательно, информация легко воспринимается и запоминается. Элементы квеста - прекрасная возможность заинтересовать
Отличная экскурсия! Очень интересно, познавательно, информация легко воспринимается и запоминается. Элементы квеста - прекрасная возможность заинтересовать
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Н
Спасибо большое за знакомство с городом! Очень понравился формат квеста, все были вовлечены и с нетерпением открывали каждое секретное место на карте Твери.
Отдельное спасибо организаторам за гайд по кафе и ресторанам, нам, как гостям это сэкономило кучу времени!
Спасибо большое за знакомство с городом! Очень понравился формат квеста, все были вовлечены и с нетерпением
Спасибо большое за знакомство с городом! Очень понравился формат квеста, все были вовлечены и с нетерпением
Спасибо большое за знакомство с городом! Очень понравился формат квеста, все были вовлечены и с нетерпением
Спасибо большое за знакомство с городом! Очень понравился формат квеста, все были вовлечены и с нетерпением
Спасибо большое за знакомство с городом! Очень понравился формат квеста, все были вовлечены и с нетерпением
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Сергей
Подросткам и родителям очень понравилось!
Подросткам и родителям очень понравилось!
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Екатерина
Екатерина - это лучшее, что случилось с нами в Твери! Маршрут построен прекрасно, остановки, интерактивы 👌 Екатерина заполняла паузы, при этом не перегружала информацией. Много запоминающихся фактов, много юмора. Очень легко пролетели 2,5 часа! В восторге все! Спасибо, Катя!
Екатерина - это лучшее, что случилось с нами в Твери! Маршрут построен прекрасно, остановки, интерактивы 👌
Екатерина - это лучшее, что случилось с нами в Твери! Маршрут построен прекрасно, остановки, интерактивы 👌
Екатерина - это лучшее, что случилось с нами в Твери! Маршрут построен прекрасно, остановки, интерактивы 👌
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Виктория
Екатерина, очень позитивный и легкий в общении человек, экскурсия очень понравилась, почти три часа пролетели незаметно. Отлично смогла заинтересовать детей 12 и 14 лет, за что отдельный «респект»
Екатерина, очень позитивный и легкий в общении человек, экскурсия очень понравилась, почти три часа пролетели незаметно.
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Светлана
Приехали с подругами на 1 день познакомиться с городом Тверь. Екатерина позвонила накануне, все расспросила, составила маршрут под нас и то что мы с электрички и захотим кофе. Было очень
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приятно провести время в компании Екатерины. На все уточнения отвечала, рассказы все очень увлекательные, легкие к запоминанию, город открылся мне, благодаря рассказам Екатерины. Хочется вернуться и заказать еще другие экскурсии у этого прекрасного экскурсовода.
Как бонус у нас осталось много совместных фото с подругами. Обычно фотографироваться некогда во время экскурсии, а тут это органично встроено в процесс квеста.

Приехали с подругами на 1 день познакомиться с городом Тверь. Екатерина позвонила накануне, все расспросила, составила
Приехали с подругами на 1 день познакомиться с городом Тверь. Екатерина позвонила накануне, все расспросила, составила
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