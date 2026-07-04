Приглашаем вас в увлекательное путешествие по улицам Твери, где каждый шаг превращается в захватывающее открытие.Вас ждет квест-экскурсия «Гуляем по Твери», которая позволит вам не просто увидеть достопримечательности, но и стать

участником настоящего приключения. Вы узнаете, какие тайны хранят старинные мосты, раскроете истории знаменитых тверитян и обретете новый взгляд на знакомые места. Экскурсия подходит как для семей с детьми, так и для школьных групп, а также может быть адаптирована под любой формат посещения. После квеста вы получите уникальные материалы, которые останутся с вами на память о незабываемом времени, проведенном в Твери

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего отправляться на квест-экскурсию по Твери в летние месяцы - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а исторический центр города раскрывается во всей красе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно прогуляться, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может повлиять на комфорт передвижения.

Сейчас август — это идеальное время.