В ходе квеста я буду отправлять вам задания с помощью мессенджера и, при необходимости, давать подсказки. Интерактивная часть будет чередоваться с рассказами (гид сопровождает группу всё время). Перед началом вы получите уникальную карту центра Твери 18-19 вв. . А после карта и дополнительный материал по местам, не включённым в экскурсию, останутся у вас на память о прогулке.
Маршрут пройдёт по историческому центру Твери — в программе парк Воксал, площадь Михаила Тверского, набережная Степана Разина и её единая фасада, территория Путевого дворца и другие достопримечательности. Вам предстоит раскрыть секреты местных мостов, узнать о «детях пленэра» и тверских девичниках, раскрыть знак почтения Екатерине II, запечатленный в архитектуре города, выяснить, кто и по какой причине стал покровителем Твери. И это далеко не всё!