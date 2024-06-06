читать дальше

не первый раз. Подача материала органичная, темп экскурсии прогулочный, поскольку были в городе не впервые, Екатерина спросила наши пожелания по маршруту и предложила свой вариант. Однозначно рекомендую данную экскурсию всем желающим прогуляться по городу в компании милой, обаятельной, внимательной к гостям девушки, отлично знающей свой город и готовой поделиться знаниями с вами.