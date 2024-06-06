1 чел.
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Групповая
1.5 часа
Экскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
535₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На улице Вольного Новгорода
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 2 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Твери в компании купца Афанасия: живая страница истории
Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города
Начало: На площади Ленина
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
от 5 800₽ за всё до 6 чел.
Квест
2.5 часа
Квест-прогулка «Гуляем по Твери»: история в каждом шаге
Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь - первое свидание: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в атмосферу Твери, открыв для себя её исторические секреты и архитектурные красоты
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 17:00
11 июня в 18:30
3 250₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 08:00
10 июня в 14:30
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Тверь сквозь столетия»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида
Начало: На площади Святого Михаила Тверского
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Твери: культурное наследие и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её исторические сокровища и архитектурные жемчужины в компании опытного гида
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Завтра в 10:30
11 июня в 11:00
2 950₽ за всё до 50 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Колоритной, динамично, было немного жарковато, но справились. и для большой и для маленькой компании подходит. Рассказчик сам увлечен и увлекает слушателей. Понравилось сравнение города современного с прошлым. Все в живую. Рекомендуем для первого знакомства.
- ООльга6 июня 2024Были в Твери с 3 июня по 5 июня 2024года. Заказывали: квест- экскурсию « Гуляем по Твери» 4 июня 2024г.,
- ООксана5 июня 2024Гуляли по Твери под руководством Екатерины 1 июня 2024. Узнали много интересного и нового Твери, хотя в этом городе были
- ННаталья3 июня 2024Спасибо большое, Екатерина! Оригинальная подача информации в виде квеста. Мы в восторге! В нашей группе были 1 взрослый и 3 подростка
- ВВиктория3 июня 2024Отличная экскурсия! Очень информативное содержание, интересно и понятно даже для людей плохо знающих историю. Алексей прекрасный рассказчик и великолепный знаток истории. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
- ЕЕлена3 июня 2024Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!
- ННадежда3 июня 2024Алексей в легкой манере провел экскурсию, есть и свой материал как архивный, так и археологического плана. Спасибо
- ААнтонина2 июня 2024Выражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юмором, интересно, увлекательно! Большая рекомендация!
- ЕЕлена2 июня 2024Тверь особо не впечатлила. Старая архитектура не сохранилась. В основном памятники. Набережная Волги красивая, и то в одну сторону. В
- ППавел2 июня 2024Спасибо за экскурсию Алексею! Шикарный гид профи, очень интересно, видно, что человек любит свое дело и историю, глубоко знает материал. Однозначно рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Набережная Степана Разина»
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