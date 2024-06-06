Набережная Степана Разина – экскурсии в Твери

Найдено 9 экскурсий в категории «Набережная Степана Разина» в Твери, цены от 535 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
66 отзывов
Экскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
535 за человека
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
129 отзывов
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На улице Вольного Новгорода
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 2 670 за всё до 6 чел.
Обзорная прогулка по Твери с купцом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Прогулка по Твери в компании купца Афанасия: живая страница истории
Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города
Начало: На площади Ленина
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
от 5 800 за всё до 6 чел.
Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
118 отзывов
Квест-прогулка «Гуляем по Твери»: история в каждом шаге
Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 900 за всё до 4 чел.
Тверь - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
160 отзывов
Тверь - первое свидание: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в атмосферу Твери, открыв для себя её исторические секреты и архитектурные красоты
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 17:00
11 июня в 18:30
3 250 за всё до 10 чел.
Тверь: история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 08:00
10 июня в 14:30
от 4 000 за всё до 7 чел.
Тверь сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
45 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Тверь сквозь столетия»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида
Начало: На площади Святого Михаила Тверского
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Удивительная Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
86 отзывов
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
5 000 за всё до 40 чел.
Тверь: знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
77 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Твери: культурное наследие и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её исторические сокровища и архитектурные жемчужины в компании опытного гида
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Завтра в 10:30
11 июня в 11:00
2 950 за всё до 50 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Обзорная прогулка по Твери с купцом
    Колоритной, динамично, было немного жарковато, но справились. и для большой и для маленькой компании подходит. Рассказчик сам увлечен и увлекает слушателей. Понравилось сравнение города современного с прошлым. Все в живую. Рекомендуем для первого знакомства.
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Были в Твери с 3 июня по 5 июня 2024года. Заказывали: квест- экскурсию « Гуляем по Твери» 4 июня 2024г.,
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    в 10.00 - гид Екатерина Родионова. Большое спасибо за великолепную экскурсию-квест по Твери. Всё было познавательно и хорошо организавано. Получили массу положительных эмоций. Будем рекомендовать друзьям. Были с мужем и внучкой 11 лет.

  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Гуляли по Твери под руководством Екатерины 1 июня 2024. Узнали много интересного и нового Твери, хотя в этом городе были
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    не первый раз. Подача материала органичная, темп экскурсии прогулочный, поскольку были в городе не впервые, Екатерина спросила наши пожелания по маршруту и предложила свой вариант. Однозначно рекомендую данную экскурсию всем желающим прогуляться по городу в компании милой, обаятельной, внимательной к гостям девушки, отлично знающей свой город и готовой поделиться знаниями с вами.

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Спасибо большое, Екатерина! Оригинальная подача информации в виде квеста. Мы в восторге! В нашей группе были 1 взрослый и 3 подростка
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    13 лет. Сами живём в Твери, но некоторые моменты истории города узнали впервые. Дети активно вспоминали пройденный в школе материал, хотя с предметом не очень дружны. Хочется, чтобы подобные экскурсии разработали и по другим уголкам нашего города.

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России
    Отличная экскурсия! Очень информативное содержание, интересно и понятно даже для людей плохо знающих историю. Алексей прекрасный рассказчик и великолепный знаток истории. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Обзорная прогулка по Твери с купцом
    Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!
    Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!
  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Алексей в легкой манере провел экскурсию, есть и свой материал как архивный, так и археологического плана. Спасибо
  • А
    Антонина
    2 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Выражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юмором, интересно, увлекательно! Большая рекомендация!
    Выражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юмором
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Тверь: знакомство с городом
    Тверь особо не впечатлила. Старая архитектура не сохранилась. В основном памятники. Набережная Волги красивая, и то в одну сторону. В
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    другую -разбитая брусчатка, ходить невозможно. Речной вокзал разрушен, хотя это было бы визитной карточкой города. Мосты красивые. Экскурсия была днем, да еще и в жару 28 градусов, по центру гулять было сложно, дети еле выдержали. Экскурсовод отличный, рассказывает интересно. Больше впечатлила панорама города с высоты 24 этажного здания, это прям очень рекомендую, к тому же там есть еще очень вкусный ресторан. Прокатились на речном трамвайчике, людей очень много, купить онлайн билет нет возможности, надо стоять в очереди.

  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России
    Спасибо за экскурсию Алексею! Шикарный гид профи, очень интересно, видно, что человек любит свое дело и историю, глубоко знает материал. Однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Набережная Степана Разина»

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  1. Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
  2. Средневековая Тверь: альтернативная столица России
  3. Обзорная прогулка по Твери с купцом
  4. Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
  5. Тверь - первое свидание
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
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