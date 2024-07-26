4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тверь Михаила Круга: путешествие по легендарным местам
Погрузитесь в мир шансона с экскурсией «Тверь Михаила Круга». Откройте сердце для легенды и его города
Начало: На ул. Освобождения
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборНовеллы Мещанской слободы: путешествие по историческому Тверскому Арбату
Приглашаем на увлекательное путешествие по Мещанской слободе, где каждый камень хранит истории тверских купцов
Начало: Возле сквера героев Чернобыльцев
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
4 700₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборМорозовский городок: сказки тверских трущоб
Погрузитесь в атмосферу старинного Твери, исследуя Морозовский городок. Уникальная экскурсия по местам, куда не заходят другие гиды
Начало: Возле остановки общественного транспорта «Пролетар...
14 авг в 06:30
16 авг в 06:00
2 660₽ за всё до 6 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
Поразительные проекты и биография одного из самых ярких представителей Русского Просвещения
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверь: город, полный «Бесов»
Авторская экскурсия-расследование о Достоевском в духе «Кода да Винчи»
Начало: Возле гостиницы «Гальяни»
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена26 июля 2024Прекрасная экскурсия с Богданом! Познавательная, увлекательная и, что очень важно, рассказанная доступным языком и очень эмоционально. В ходе экскурсии было
- ГГалина8 июля 2024Отличная прогулка по интересным местам Твери с очень приятным, эрудированным, гостеприимным гидом! Мы в восторге!!! Рекомендую всем, желающим познакомиться с укромными уголками этого чудного города!
- ТТатьяна29 июня 2024Александра мне очень понравилась. Умна, приятна, экскурсию ведет охотно, обладает грамотной речью, великолепно знает историю и видно, что очень любит свой край. Рекомендую.
- ННиколай13 июня 2024Мероприятие организованное и проведенное организатором Ильиной Ольгой осуществлено отлично. Мы узнали очень много из истории города и конкретно, Мещанской слободы. Время экскурсии пролетело незаметно. Спасибо огромное за доставленное удовольствие!
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Нескучные экскурсии»
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