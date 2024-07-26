читать дальше интересно всем: и взрослым и 8-летнему ребенку. Богдан прекрасный рассказчик, владеет большим объемом информации. На экскурсии мы имели возможность задавать вопросы, дискутировать, останавливаться и фотографировать заинтересовавшие объекты без ограничения во времени. Спасибо Богдану за приятное и познавательное времяпрепровождение!

Прекрасная экскурсия с Богданом! Познавательная, увлекательная и, что очень важно, рассказанная доступным языком и очень эмоционально. В ходе экскурсии было