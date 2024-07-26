Нескучные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Твери, цены от 2 660 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тверь Михаила Круга
На машине
31 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тверь Михаила Круга: путешествие по легендарным местам
Погрузитесь в мир шансона с экскурсией «Тверь Михаила Круга». Откройте сердце для легенды и его города
Начало: На ул. Освобождения
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
Пешая
8 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Новеллы Мещанской слободы: путешествие по историческому Тверскому Арбату
Приглашаем на увлекательное путешествие по Мещанской слободе, где каждый камень хранит истории тверских купцов
Начало: Возле сквера героев Чернобыльцев
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
4 700 за всё до 6 чел.
Морозовский городок. Сказки, которых не было
Пешая
1 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Морозовский городок: сказки тверских трущоб
Погрузитесь в атмосферу старинного Твери, исследуя Морозовский городок. Уникальная экскурсия по местам, куда не заходят другие гиды
Начало: Возле остановки общественного транспорта «Пролетар...
14 авг в 06:30
16 авг в 06:00
2 660 за всё до 6 чел.
Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
Поразительные проекты и биография одного из самых ярких представителей Русского Просвещения
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Тверь: город, полный «Бесов»
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверь: город, полный «Бесов»
Авторская экскурсия-расследование о Достоевском в духе «Кода да Винчи»
Начало: Возле гостиницы «Гальяни»
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    26 июля 2024
    Морозовский городок. Сказки, которых не было
    Прекрасная экскурсия с Богданом! Познавательная, увлекательная и, что очень важно, рассказанная доступным языком и очень эмоционально. В ходе экскурсии было
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    интересно всем: и взрослым и 8-летнему ребенку. Богдан прекрасный рассказчик, владеет большим объемом информации. На экскурсии мы имели возможность задавать вопросы, дискутировать, останавливаться и фотографировать заинтересовавшие объекты без ограничения во времени. Спасибо Богдану за приятное и познавательное времяпрепровождение!

    Прекрасная экскурсия с Богданом! Познавательная, увлекательная и, что очень важно, рассказанная доступным языком и очень эмоциональноПрекрасная экскурсия с Богданом! Познавательная, увлекательная и, что очень важно, рассказанная доступным языком и очень эмоциональноПрекрасная экскурсия с Богданом! Познавательная, увлекательная и, что очень важно, рассказанная доступным языком и очень эмоциональноПрекрасная экскурсия с Богданом! Познавательная, увлекательная и, что очень важно, рассказанная доступным языком и очень эмоциональноПрекрасная экскурсия с Богданом! Познавательная, увлекательная и, что очень важно, рассказанная доступным языком и очень эмоционально
  • Г
    Галина
    8 июля 2024
    Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
    Отличная прогулка по интересным местам Твери с очень приятным, эрудированным, гостеприимным гидом! Мы в восторге!!! Рекомендую всем, желающим познакомиться с укромными уголками этого чудного города!
  • Т
    Татьяна
    29 июня 2024
    Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
    Александра мне очень понравилась. Умна, приятна, экскурсию ведет охотно, обладает грамотной речью, великолепно знает историю и видно, что очень любит свой край. Рекомендую.
  • Н
    Николай
    13 июня 2024
    Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
    Мероприятие организованное и проведенное организатором Ильиной Ольгой осуществлено отлично. Мы узнали очень много из истории города и конкретно, Мещанской слободы. Время экскурсии пролетело незаметно. Спасибо огромное за доставленное удовольствие!

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Тверь Михаила Круга
  2. Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
  3. Морозовский городок. Сказки, которых не было
  4. Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
  5. Тверь: город, полный «Бесов»
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский собор
  5. Памятник Михаилу Тверскому
  6. Памятник Афанасию Никитину
  7. Набережная Степана Разина
  8. Городской сад
  9. Театральная площадь
  10. Церковь Белая Троица
Сколько стоит экскурсия по Твери в августе 2024
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