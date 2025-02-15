Богдан — ваш гид в Твери

Провёл экскурсии для 668 туристов

Я много путешествовал по России и миру, а остальное время проживал в Твери в самом центре города, где и проложен маршрут моей авторской экскурсии. Люблю рассказывать истории и общаться с людьми — поэтому и выбрал для себя профессию гида.