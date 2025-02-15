Вас ожидает увлекательная прогулка по центру Твери в форме классического городского квеста. Я расскажу об истории столицы Верхневолжья и предложу поломать голову над интересными загадками. Вам пригодятся логика, внимательность, фантазия и, конечно, чувство юмора.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание квеста
Наш маршрут:
- Самая древняя площадь Твери
- Две архитектурные жемчужины столицы Верхневолжья
- Один из старейших парков России
- Улица, название которой отражает изменение политического строя страны
- Набережная, названная именем знаменитого бунтовщика — символа борьбы против угнетения в 17 веке
- Площадь имени коммунистического лидера, которая появилась в плане застройки города ещё в екатерининскую эпоху
Вы узнаете:
- где царственные особы делали привал по пути в столицу
- как купцы добирались из Твери до Индии
- какому уроженцу Твери стоит памятник в Феодосии
и многое-многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия-квест будет интересна подросткам и взрослым
- Участники могут отвечать на вопросы все вместе или разбиться на 2 команды и соревноваться между собой
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан — ваш гид в Твери
Провёл экскурсии для 668 туристов
Я много путешествовал по России и миру, а остальное время проживал в Твери в самом центре города, где и проложен маршрут моей авторской экскурсии. Люблю рассказывать истории и общаться с людьми — поэтому и выбрал для себя профессию гида.Задать вопрос
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