Описание тура
Организационные детали
Обязательно взять с собой:
- паспорт для заселения в отель;
- удобную обувь для прогулок по городу;
- репелленты (если нужно).
В целом, можно взять с собой все, что необходимо, — в автобусе есть багажное отделение.
Условия отмены:
— Если вы отменяете поездку за срок более чем 10 дней, то мы возвращаем регистрационный взнос полностью за минусом комиссии банковского сервиса 2%;
— Если вы отменяете поездку менее чем за 10 дней — мы не сможем вернуть регистрационный взнос, сможем только перенести его на другие даты тура (срок переноса — 3 месяца с даты отмены);
— Если вы отменяете поездку менее чем за 5 дней — мы сможем перенести взнос только в том случае, если успеем найти замену на отменённое место;
— Если вы отменяете поездку менее чем за 2 суток — взнос удерживается, даже при условии нахождения замены на ваше место.
Программа тура по дням
Прогулка по Твери и Торжку, кулинарный мастер-класс
Утром вы отправитесь из Москвы на скоростном поезде «Ласточка» и уже через 1,5 часа окажетесь в Твери. Здесь начнётся наше путешествие — с прогулки по улицам древнего города, который некогда соперничал с Москвой за статус столицы. Мы узнаем, где находились Тверской Кремль и Красная площадь, и почему от них не осталось и следа. Поговорим об Афанасии Никитине — тверском купце, первым из русских прошедшем путь до Индии, и пройдём по маршрутам, проложенным по указу Екатерины II. Прогуляемся по живописным улицам, сохранившим дух старой Твери, и увидим парадное трёхлучье — символ имперской эпохи, спроектированное Никитиным и Казаковым.
Далее путь лежит в Торжок — один из самых аутентичных городов России, где набережные 18–19 веков и панорамы над рекой Тверцой сохранили атмосферу ушедших столетий. Нас ждёт гастрономическое приключение: в ресторане «Оникс» мы примем участие в мастер-классе по приготовлению пожарской котлеты — знаменитого блюда, которое с восхищением упоминал Пушкин. После — обед из собственноручно приготовленного шедевра.
Днём нас проведёт по городу опытный краевед. Мы увидим не только Борисоглебский монастырь с собором по проекту Николая Львова, но и редкую деревянную церковь 18 века с уцелевшей росписью под куполом.
Вечером разместимся в гостинице «Оникс». На ужин — изысканное меню от шефа ресторана и специальная дегустация русских вин от эксперта. Он раскроет тайны виноделия в России и предложит удивительные вкусы вин и настоек, созданных в регионе.
День завершится в свободном ритме: можно отдохнуть или прогуляться по вечернему городу, освещённому мягким светом фонарей.
Дом Новоторжской пастилы и ферма «12 дубов»
Утро начнётся с завтрака в ресторане гостиницы. Затем мы продолжим прогулку по Торжку, чтобы глубже почувствовать атмосферу старинного города. Пройдём по Почтовой лестнице, осмотрим Дворцовую площадь и восстановленную гостиницу Пожарских.
Позже нас примет Дом Новоторжской пастилы, где мы узнаем, как появился этот удивительный десерт, попробуем разные его виды и научимся собирать ароматные розы из пастилы. Каждая роза, сделанная своими руками, будет упакована в крафтовую коробку — приятный сувенир.
Далее отправимся в деревню Шапкино, на ферму «12 дубов». Здесь можно не только пообщаться с животными — оленями, козами, фазанами, кроликами и павлинами, — но и ощутить настоящее фермерское гостеприимство. Обед под панорамным окном включает в себя домашнюю похлёбку, полбу с цыплёнком, десертную шарлотку, сыр с ремесленным хлебом и уникальные напитки — от медового взвара до местного вина.
После обеда попрощаемся с хозяевами и отправимся в Тверь, откуда в 18:08 сядем на поезд до Москвы. К 20:03 окажемся в столице. Через несколько дней вы получите подборку фотографий, чтобы вновь пережить моменты путешествия.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (с обеда 1-го дня)
- Трансфер из/до Твери
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Мастер-классы и дегустации
- Фотосессия
Что не входит в цену
- Переезд до Твери и обратно в ваш город