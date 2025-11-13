Мои заказы

Гастрономическое путешествие в Торжок с посещением фермы и мастер-классами

Приготовить пожарскую котлету, сделать розу из пастилы и отведать русских вин
Вкусно, интересно, красиво! Приглашаем вас отправиться в мини-путешествие по Твери и Торжку, чтобы насладиться не только аутентичным обликом городов, но и погрузиться в гастрономическую сказку.

Вы прогуляетесь по Твери, где древние
читать дальше

улицы хранят память о соперничестве с Москвой, и узнаете о купце Афанасии Никитине.

В Торжке исследуете сохранившиеся кварталы 18–19 веков, побываете в древнем Борисоглебском монастыре и редкой деревянной церкви с росписями 18 века.

На кулинарном мастер-классе приготовите настоящую пожарскую котлету, а вечером попробуете изысканные русские вина и настойки. Посетите Дом пастилы, где создадите ароматную розу из сладкого лакомства. Завершится тур поездкой на ферму, знакомством с животными и обедом из местных продуктов.

Гастрономическое путешествие в Торжок с посещением фермы и мастер-классами
Гастрономическое путешествие в Торжок с посещением фермы и мастер-классами
Гастрономическое путешествие в Торжок с посещением фермы и мастер-классами

Описание тура

Организационные детали

Обязательно взять с собой:
- паспорт для заселения в отель;
- удобную обувь для прогулок по городу;
- репелленты (если нужно).

В целом, можно взять с собой все, что необходимо, — в автобусе есть багажное отделение.

Условия отмены:
— Если вы отменяете поездку за срок более чем 10 дней, то мы возвращаем регистрационный взнос полностью за минусом комиссии банковского сервиса 2%;
— Если вы отменяете поездку менее чем за 10 дней — мы не сможем вернуть регистрационный взнос, сможем только перенести его на другие даты тура (срок переноса — 3 месяца с даты отмены);
— Если вы отменяете поездку менее чем за 5 дней — мы сможем перенести взнос только в том случае, если успеем найти замену на отменённое место;
— Если вы отменяете поездку менее чем за 2 суток — взнос удерживается, даже при условии нахождения замены на ваше место.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Твери и Торжку, кулинарный мастер-класс

Утром вы отправитесь из Москвы на скоростном поезде «Ласточка» и уже через 1,5 часа окажетесь в Твери. Здесь начнётся наше путешествие — с прогулки по улицам древнего города, который некогда соперничал с Москвой за статус столицы. Мы узнаем, где находились Тверской Кремль и Красная площадь, и почему от них не осталось и следа. Поговорим об Афанасии Никитине — тверском купце, первым из русских прошедшем путь до Индии, и пройдём по маршрутам, проложенным по указу Екатерины II. Прогуляемся по живописным улицам, сохранившим дух старой Твери, и увидим парадное трёхлучье — символ имперской эпохи, спроектированное Никитиным и Казаковым.

Далее путь лежит в Торжок — один из самых аутентичных городов России, где набережные 18–19 веков и панорамы над рекой Тверцой сохранили атмосферу ушедших столетий. Нас ждёт гастрономическое приключение: в ресторане «Оникс» мы примем участие в мастер-классе по приготовлению пожарской котлеты — знаменитого блюда, которое с восхищением упоминал Пушкин. После — обед из собственноручно приготовленного шедевра.

Днём нас проведёт по городу опытный краевед. Мы увидим не только Борисоглебский монастырь с собором по проекту Николая Львова, но и редкую деревянную церковь 18 века с уцелевшей росписью под куполом.

Вечером разместимся в гостинице «Оникс». На ужин — изысканное меню от шефа ресторана и специальная дегустация русских вин от эксперта. Он раскроет тайны виноделия в России и предложит удивительные вкусы вин и настоек, созданных в регионе.

День завершится в свободном ритме: можно отдохнуть или прогуляться по вечернему городу, освещённому мягким светом фонарей.

Прогулка по Твери и Торжку, кулинарный мастер-классПрогулка по Твери и Торжку, кулинарный мастер-классПрогулка по Твери и Торжку, кулинарный мастер-классПрогулка по Твери и Торжку, кулинарный мастер-классПрогулка по Твери и Торжку, кулинарный мастер-классПрогулка по Твери и Торжку, кулинарный мастер-классПрогулка по Твери и Торжку, кулинарный мастер-класс
2 день

Дом Новоторжской пастилы и ферма «12 дубов»

Утро начнётся с завтрака в ресторане гостиницы. Затем мы продолжим прогулку по Торжку, чтобы глубже почувствовать атмосферу старинного города. Пройдём по Почтовой лестнице, осмотрим Дворцовую площадь и восстановленную гостиницу Пожарских.

Позже нас примет Дом Новоторжской пастилы, где мы узнаем, как появился этот удивительный десерт, попробуем разные его виды и научимся собирать ароматные розы из пастилы. Каждая роза, сделанная своими руками, будет упакована в крафтовую коробку — приятный сувенир.

Далее отправимся в деревню Шапкино, на ферму «12 дубов». Здесь можно не только пообщаться с животными — оленями, козами, фазанами, кроликами и павлинами, — но и ощутить настоящее фермерское гостеприимство. Обед под панорамным окном включает в себя домашнюю похлёбку, полбу с цыплёнком, десертную шарлотку, сыр с ремесленным хлебом и уникальные напитки — от медового взвара до местного вина.

После обеда попрощаемся с хозяевами и отправимся в Тверь, откуда в 18:08 сядем на поезд до Москвы. К 20:03 окажемся в столице. Через несколько дней вы получите подборку фотографий, чтобы вновь пережить моменты путешествия.

Дом Новоторжской пастилы и ферма «12 дубов»Дом Новоторжской пастилы и ферма «12 дубов»Дом Новоторжской пастилы и ферма «12 дубов»Дом Новоторжской пастилы и ферма «12 дубов»Дом Новоторжской пастилы и ферма «12 дубов»Дом Новоторжской пастилы и ферма «12 дубов»Дом Новоторжской пастилы и ферма «12 дубов»

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (с обеда 1-го дня)
  • Трансфер из/до Твери
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Мастер-классы и дегустации
  • Фотосессия
Что не входит в цену
  • Переезд до Твери и обратно в ваш город
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Твери, 9:30
Завершение: Ж/д вокзал Твери, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Твери
Мы представляем проект, который уже 7 лет не только организует путешествия по малым российским городам, но и активно влияет на развитие их местного бизнеса и инфраструктуры. В каждом из городов мы находим исторически интересные места, вовлекаем местных ремесленников, краеведов, рестораторов и отельеров. Именно благодаря нашему проекту десятки тысяч человек смогли открыть для себя культурное и историческое богатство нашей страны.

Тур входит в следующие категории Твери

Похожие туры из Твери

Тверь: обаяние русской провинции
На машине
2 дня
6 отзывов
Тверь: обаяние русской провинции
Увидеть «Париж», узнать, как любовь помогла монастырю, и заглянуть в музей со старинной фототехникой
Начало: В 09:00-10:00 на вокзале в г. Тверь
6 янв в 10:00
8940 ₽ за человека
Едем за город всей семьёй: душевные новогодние праздники
Пешая
3 дня
1 отзыв
Едем за город всей семьёй: душевные новогодние праздники
Прокатиться на лыжах, отведать угощений от местных жителей и почувствовать себя в русской сказке
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 9:30
4 янв в 09:30
7 янв в 09:30
19 500 ₽ за человека
Летопись Древнего Торга. Тверь - Торжок - Валдай - Великий Новгород
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Летопись Древнего Торга. Тверь - Торжок - Валдай - Великий Новгород
Начало: Москва
19 мая в 10:00
16 июн в 10:00
14 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Твери
Все туры из Твери