Вкусно, интересно, красиво! Приглашаем вас отправиться в мини-путешествие по Твери и Торжку, чтобы насладиться не только аутентичным обликом городов, но и погрузиться в гастрономическую сказку.Вы прогуляетесь по Твери, где древние

улицы хранят память о соперничестве с Москвой, и узнаете о купце Афанасии Никитине. В Торжке исследуете сохранившиеся кварталы 18–19 веков, побываете в древнем Борисоглебском монастыре и редкой деревянной церкви с росписями 18 века. На кулинарном мастер-классе приготовите настоящую пожарскую котлету, а вечером попробуете изысканные русские вина и настойки. Посетите Дом пастилы, где создадите ароматную розу из сладкого лакомства. Завершится тур поездкой на ферму, знакомством с животными и обедом из местных продуктов.

Описание тура

Организационные детали

Обязательно взять с собой:

- паспорт для заселения в отель;

- удобную обувь для прогулок по городу;

- репелленты (если нужно).

В целом, можно взять с собой все, что необходимо, — в автобусе есть багажное отделение.

Условия отмены:

— Если вы отменяете поездку за срок более чем 10 дней, то мы возвращаем регистрационный взнос полностью за минусом комиссии банковского сервиса 2%;

— Если вы отменяете поездку менее чем за 10 дней — мы не сможем вернуть регистрационный взнос, сможем только перенести его на другие даты тура (срок переноса — 3 месяца с даты отмены);

— Если вы отменяете поездку менее чем за 5 дней — мы сможем перенести взнос только в том случае, если успеем найти замену на отменённое место;

— Если вы отменяете поездку менее чем за 2 суток — взнос удерживается, даже при условии нахождения замены на ваше место.