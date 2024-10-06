Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Твери. Тверской пивоваренный завод «Афанасий»
08:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
08:15 Отправление в г. Тверь.
Обзорная экскурсия по г. Твери.
Тверь – когда-то столица всех русских земель, а сейчас современный город, административный центр Тверской области, расположившийся по обоим берегам Волги.
Горожане по праву гордятся своими земляками, прославившими город на многие века: купцом-путешественником Афанасием Никитиным, ходившим за три моря, тверским князем Михаилом Ярославичем и автором-исполнителем русского шансона Михаилом Кругом.
Вы проедете по центральным городским улицам и увидите важные достопримечательности:
- главную святыню Тверской земли – Спасо-Преображенский собор;
- красивейшую набережную Степана Разина;
- не останется в стороне парадная часть города – знаменитое Тверское «Трехлучие», или «Версальский трезубец» – уникальная часть планировки города, сохранившаяся с XVIII века;
- Императорский Путевой дворец (внешний осмотр), из окон которого Екатерина II и не только любовались волжскими видами.
Хотите своими глазами увидеть, как варят ставшее легендой русское пиво и лично убедиться в его качестве?
Приглашаем на экскурсию на Тверской пивоваренный завод «Афанасий», где варится настоящее живое пиво, давно ставшее символом Тверской земли.
Вы увидите варочный цех, отделение фильтрации воды, линию розлива и цех по производству солода. Экскурсия завершится дегустацией пива собственного производства Холдинга «Афанасий».
Обед на пивоварне «Афанасий», в меню (меню ориентировочное, ресторан оставляет за собой право на внесение в него изменений):
- утка в сливочно-пивном соусе;
- говядина в хлебе;
- пивное мороженое.
Внимание! Возрастные ограничения 18+ (посетители до 18 лет допускаются только с разрешения родителей и в их сопровождении, заменой алкоголю являются фермерские продукты (например, козий йогурт и клюква в сахаре).
Размещение в отеле «Тверь 3*» г. Тверь. Номера категории «стандарт».
Подготовка к новогоднему банкету (актуальная программа будет опубликована позднее).
В гостях у Луми Тайкури. Обзорная экскурсия по Торжку
10:00 Поздний завтрак в ресторане отеля.
Отправление в самое известное карельское село в Тверской области с. Толмачи – в гости к зимнему волшебнику Луми Тайкури.
Карелия – голубоглазая, синеокая – край бескрайних природных красот и трепетно охраняемой культуры. Сегодня она популярна, как никогда, многие стремятся попасть, а попавши влюбляются навсегда. Один нюанс – она далеко.
Но пытливые умы знают, что кусочек Карелии гораздо ближе, чем кажется. Всего в 200 км от Москвы, или 50 км от Твери уже более 400 лет живут тверские карелы.
В Новый год созывает Карельский Дед Мороз Луми Тайкури гостей на пир, ведь согласно древним традициям этот день определяет, каким будет весь предстоящий год, а значит, провести его нужно не просто весело, а так, чтобы столы ломились от угощений – тогда и год будет изобильным!
Хозяин расскажет о новогодних традициях тверских карел, а самым главным из них даже научит: гости изготовят себе маски ряженых, в которых, как встарь, пойдут по селу колядовать, а потом закружатся в задорных танцах и весёлых играх.
В программе:
- посещение карельского подворья и музея живой старины Власовых;
- знакомство со святочной старухой Виристя;
- карельские танцы и хороводы;
- обрядовая игра «Ряженые»;
- мастер-класс по кююккя;
- катание на чудо-лыжах;
- обряд на исполнение желания от Виристя;
- пир у Луми Тайкури, в меню (ориентировочное, возможны изменения): Натти рокка (щи из капусты с мясом в чугунке), картошечка тушеная с овощами в чугуне, котлетка из лосятины, соленья (капуста, помидоры, огурцы), морс из клюквы или компот из сухофруктов;
- чаепитие с карельскими пирогами «калитками».
Отправление в Торжок.
Обзорная экскурсия по Торжку с посещением Борисоглебского монастыря.
Торжок – старинный город, который был основан новгородскими купцами на рубеже X-XI веков. Его улицы до сих пор хранят дух дореволюционной России XIX столетия.
Вы посмотрите:
- монументальный Борисоглебский мужской монастырь, основанный в 1038 году Ефремом Новоторжским в память о суздальских князьях Борисе и Глебе.
- Введенскую церковь XVII века.
- одну из знаковых Старо-Вознесенскую церковь, первое упоминание о которой связано с 1653 годом.
Увидите памятник святому преподобному Ефрему Новоторжскому, Спасо-Преображенский собор и прогуляетесь по Торговой площади и набережной реки Тверцы.
В ходе экскурсии расскажем про самую популярную гостиницу XIX века – гостиницу Пожарских, подаривших русской кулинарии знаменитые котлеты: каждый – от Пушкина до Аксакова – считал своим долгом их попробовать. Вкусная и интересная страница истории города.
Возвращение в Тверь.
Свободное время в городе.
Ужин в ресторане отеля.
Кимры. Дмитров. Завершение тура
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в Кимры – «Столицу сапожного царства».
Экскурсия в крупнейший в России Музей обуви – Кимрский краеведческий музей.
Самобытная история края и села рассказывается через ретроспективу … Обуви!
Уникальной в своем роде считается местная коллекция обуви XVIII-XX веков: и сапоги, и парусиновые туфли, и ботильоны, и гамаши – всего не перечесть. Порядка 1500 единиц обуви, собранной не случайно, ведь Кимры издавна справедливо считались обувной столицей России.
Здесь можно прогуляться по улице старинных Кимр, полюбоваться его архитектурным лицом, поторговаться на местном базаре, побывать в гостях у сапожника и богатого купца.
Чудные для уха «калишек», «венгерок», «осташ», «сапог в гармошку» обретут для вас новый смысл.
А современное мультимедийное оборудование позволит не только погрузиться в атмосферу старинного села, но и узнать много нового о дореволюционном быте России.
Отправление в Дмитров.
Обед.
Обзорная экскурсия по г. Дмитрову с посещением территории Дмитровского кремля.
Город богат своей историей, и внес огромный вклад в судьбу России.
Прогулка по самой масштабной достопримечательность города, которую называют Дмитровским кремлем.
Осмотр жемчужины и самого старого из сохранившихся строений – Успенский собор XVI века, с уникальным пятиярусным резным иконостасом. Нарядная церковь Св. Елизаветы в псевдорусском стиле.
Небольшой Борисоглебский монастырь, помнит события XV века. Старинное намоленное место с уникальной судьбой.
Сохранившаяся застройка XIX столетия: старинные деревянные здания в различных стилях (модерн, ампир, неоклассицизм), являются предметом гордости древнего города.
Прогулка по Кропоткинской улице, в народе «Дмитровский Арбат», не оставит равнодушным ни одного туриста.
Улица наполнена бронзовыми персонажами горожан разных сословий XIX века. Молодая дворянская чета и самодовольные купец с купчихой, статно прогуливающихся по улице, и спешащая на урок строгая учительница, и паломник, идущий на молебен в монастырь.
Вереница «Городских персонажей старого Дмитрова», дарит возможность в историю жизни города.
Отъезд в Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. м. ВДНХ).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Твери.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Двухместное
|Доп. плата за одноместное размещение
|Тверь 3*
|42 290
|4 000
Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).
Выбор места в автобусе – 1 470 руб., оплачивается при покупке тура.
Варианты проживания
Отель «Тверь»
Отель "Тверь", находится в живописном сосновом бору на окраине города, поблизости от трассы Москва-Санкт-Петербург. К Вашим услугам VIP-зал на 20 персон, бильярд и круглосуточный бар.
Просторные номера с прекрасным ремонтом, в которых есть все необходимое для комфортного проживания.
В ресторане, который рассчитан на 200 персон, можно насладиться прекрасно приготовленной пищей, разнообразными фирменными блюдами, живой музыкой и развлекательной программой.
В отеле совмещены все условия для проведения различных мероприятий: семинаров, конференций и деловых встреч.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 1 470 руб, оплачивается при покупке тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.