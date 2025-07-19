Релакс в Твери для всей семьи: вейксерф, верховая езда, спа
Надоело сидеть в душном городе?
«Вэйксёрфинг по Волге, обучение верховой езде, расслабляющее спа, отдых на природе, прогулки по центру старинного города, и ещё куча других приятных мелочей для всей семьи»
19 июл в 10:00
26 июл в 10:00
от 30 000 ₽ за человека
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10%
Драйвовый уик-энд в Твери: вейксёрфинг и прогулки
Испытать себя на воде и отточить технику, увидеть главные места города и расслабиться в баньке
Начало: Железнодорожная станция г. Тверь, 12:00
«Для мини-групп (2–3 человека) возможна альтернатива: посещение стильного двухэтажного спа-центра в городе с саунами, бассейнами и банями, а затем — вечерняя прогулка по ночной Твери»
19 июл в 12:00
26 июл в 12:00
29 700 ₽
33 000 ₽ за человека
Подальше в лес: сплав на байдарках по реке Медведице
Отправиться на тотальную перезагрузку на природу, выбежать из бани в воду и спеть песни у костра
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 9:30
«Никуда не спешим — успеем и порыбачить, и попариться в баньке, и даже поваляться в палатке с утра под пение птиц»
Завтра в 09:30
14 июл в 09:30
21 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «SPA»
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