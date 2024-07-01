Отдохнём от городского шума, поймаем свой ритм и дзен во время гребли, налюбуемся пейзажами
Описание тура
Организационные детали
Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.
Если у вас нет спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляется в аренду.
О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.
Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от комаров и клещей, перчатки (чтобы не было мозолей), сидушку-пенку, головной убор. Обратите внимание, все ваши вещи должны поместиться в гермоупаковку — объём вашего рюкзака/сумки не должен превышать 60 литров.
Проживание. В 2-3-4-местных палатках. Расселение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Все палатки с тентами, непромокаемые. Спальники и пенки-коврики для сна можно взять в аренду. Скидка 500 руб. за участие со своей палаткой.
Питание. 3-разовое походное. Приготовление в полевых условиях. О пищевых особенностях и аллергии необходимо заранее сообщить инструктору.
Дети. От 2 лет. Участие детей до 12 лет включительно со скидкой.
Уровень сложности. Лёгкий. Подходит для людей без опыта походов и детей. Инструктор обучит технике гребли и жизни в полевых условиях. Всего за 3 ходовых дня пройдём 48 км.
Программа тура по дням
Первые 18 км сплава
Встречаемся на ж. -д. станции Тверь — сюда легко добраться на электричке из Москвы или на собственном автомобиле, который можно оставить на парковке у вокзала. Рекомендуем скорую электричку с отправлением в 7:47 с Ленинградского вокзала.
Собираемся в 9:30 у пригородных касс вокзала Твери и загружаемся в машину. Проедем около 80 км к старту на реке. Перекусим, познакомимся и начнём готовиться к выходу на воду. Инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности, расскажет про технику гребли и разделит всех на экипажи. Вместе загрузим байдарки и отправимся в путь.
Сегодня нам предстоит пройти 18 км. На данном участке реки нет препятствий, течение помогает идти быстрее и больше созерцать. По пути сделаем несколько остановок для обеда, отдыха и купания. Ближе к вечеру остановимся на большой поляне, где разобьём лагерь, приготовим ужин и соберёмся вместе у костра.
12 км сплава, рыбалка, купание и стоянка в сосновом бору
После завтрака соберём лагерь. Сегодня пройдём 12 км по самому живописному участку на реке Медведица. Будем идти в спокойном темпе, наслаждаясь пейзажами. Желающие смогут порыбачить и искупаться. На обед остановимся на диком пляже.
Совсем скоро покажется высокий берег Медведицы, где и находится наше новое место ночлега. Установим палатки на поляне в окружении соснового бора и с шикарным видом на реку. Здесь же рядом песчаный пляж. Будем верить, что повезёт с погодой, и мы понаблюдаем за красно-оранжевыми закатными переливами на небе и вдоволь накупаемся.
После ужина соберёмся у костра, споём песни, если будут гитаристы, и пообщаемся.
Продолжение сплава - 18 км
Встретим ещё одно утро на природе вкусным завтраком с костра. Соберём лагерь и продолжим путь. Сегодня пройдём 18 км в уже привычном спокойном темпе и с остановками на отдых и обед. Если уровень воды понизится из-за отсутствия осадков в предыдущие дни, проведём обнос на обмелевшем участке Медведицы. То есть высадимся на берег перед препятствием и пройдём несколько метров по суше.
На ночь остановимся вновь на красивой поляне, ведь инструкторы знают все лучшие стоянки на реке.
День-тюлень на природе или днёвка с походной баней
В нашем походе не будет спешки, мы не ставим спортивные рекорды, а отдыхаем и перезагружаемся. Сегодня устроим днёвку, что переводится с туристического языка как день без прохождения маршрута. Значит сможем выспаться, поваляться в палатке под пение птиц и долго пить чай или кофе, любуясь просыпающейся природой.
Весь день будем отдыхать. Каждый выберет занятие по душе: купание, рыбалка, чтение любимой книги, прогулка по окрестностям, спортивные игры, общение с единомышленниками. Самым активным понравится заготовленная программа с заданиями.
Вечером натопим походную баню, прогреемся и нырнём в реку с головой.
Возвращение в цивилизацию
Рекомендуем сегодня встать пораньше, чтобы насладиться тихим и зачастую туманным утром — очень красиво! Сделать зарядку, умыться прохладной водой, помедитировать.
После завтрака соберём лагерь и отправимся обратно на станцию. В Твери будем ориентировочно к 15:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые и дети от 13 лет
|18 000 ₽
|Дети до 5 лет
|11 500 ₽
|Дети 5-12 лет вкл.
|16 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Место в палатке (скидка 500 руб. за участие со своей палаткой)
- Прокат снаряжения для сплава: 2-3-4-местных байдарок с вёслами, спасательных жилетов, герметичных упаковок
- Прокат общегруппового снаряжения: тента, кострового оборудования, топора, пилы и прочего
- Питание
- Работа инструктора-проводника
- Трансфер от Твери к точке старта и обратно к вокзалу
- Сплав возможно провести только для вашей компании в удобные вам даты. Стоимость тура рассчитывается индивидуально, исходя из ваших потребностей и количества человек
Что не входит в цену
- Проезд до Твери и обратно
- Прокат спальников и пенок-ковриков для сна (при необходимости) - 300 руб. и 200 руб