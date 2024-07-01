Пошли с нами туда, где телефон нужен только в качестве камеры, ведь смски всё равно не дойдут.Отдохнём от городского шума, поймаем свой ритм и дзен во время гребли, налюбуемся пейзажами

— а восхититься точно найдётся чем! Пройдём по самому живописному и подходящему для начинающих походников участку реки Медведица, на ночь будем останавливаться на проверенных стоянках, где есть песчаные пляжи и сосновый бор. Никуда не спешим — успеем и порыбачить, и попариться в баньке, и даже поваляться в палатке с утра под пение птиц.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Если у вас нет спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляется в аренду.

О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.

Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от комаров и клещей, перчатки (чтобы не было мозолей), сидушку-пенку, головной убор. Обратите внимание, все ваши вещи должны поместиться в гермоупаковку — объём вашего рюкзака/сумки не должен превышать 60 литров.