Подальше в лес: сплав на байдарках по реке Медведица

Отправиться на тотальную перезагрузку на природу, выбежать из бани в воду и спеть песни у костра
Пошли с нами туда, где телефон нужен только в качестве камеры, ведь смски всё равно не дойдут.

Отдохнём от городского шума, поймаем свой ритм и дзен во время гребли, налюбуемся пейзажами
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— а восхититься точно найдётся чем! Пройдём по самому живописному и подходящему для начинающих походников участку реки Медведица, на ночь будем останавливаться на проверенных стоянках, где есть песчаные пляжи и сосновый бор.

Никуда не спешим — успеем и порыбачить, и попариться в баньке, и даже поваляться в палатке с утра под пение птиц.

Подальше в лес: сплав на байдарках по реке Медведица
Подальше в лес: сплав на байдарках по реке Медведица
Подальше в лес: сплав на байдарках по реке Медведица
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Если у вас нет спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляется в аренду.

О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.

Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от комаров и клещей, перчатки (чтобы не было мозолей), сидушку-пенку, головной убор. Обратите внимание, все ваши вещи должны поместиться в гермоупаковку — объём вашего рюкзака/сумки не должен превышать 60 литров.

Проживание. В 2-3-4-местных палатках. Расселение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Все палатки с тентами, непромокаемые. Спальники и пенки-коврики для сна можно взять в аренду. Скидка 500 руб. за участие со своей палаткой.

Питание. 3-разовое походное. Приготовление в полевых условиях. О пищевых особенностях и аллергии необходимо заранее сообщить инструктору.

Дети. От 2 лет. Участие детей до 12 лет включительно со скидкой.

Уровень сложности. Лёгкий. Подходит для людей без опыта походов и детей. Инструктор обучит технике гребли и жизни в полевых условиях. Всего за 3 ходовых дня пройдём 48 км.

Программа тура по дням

1 день

Первые 18 км сплава

Встречаемся на ж. -д. станции Тверь — сюда легко добраться на электричке из Москвы или на собственном автомобиле, который можно оставить на парковке у вокзала. Рекомендуем скорую электричку с отправлением в 7:47 с Ленинградского вокзала.

Собираемся в 9:30 у пригородных касс вокзала Твери и загружаемся в машину. Проедем около 80 км к старту на реке. Перекусим, познакомимся и начнём готовиться к выходу на воду. Инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности, расскажет про технику гребли и разделит всех на экипажи. Вместе загрузим байдарки и отправимся в путь.

Сегодня нам предстоит пройти 18 км. На данном участке реки нет препятствий, течение помогает идти быстрее и больше созерцать. По пути сделаем несколько остановок для обеда, отдыха и купания. Ближе к вечеру остановимся на большой поляне, где разобьём лагерь, приготовим ужин и соберёмся вместе у костра.

Первые 18 км сплаваПервые 18 км сплаваПервые 18 км сплаваПервые 18 км сплаваПервые 18 км сплаваПервые 18 км сплаваПервые 18 км сплаваПервые 18 км сплаваПервые 18 км сплава
2 день

12 км сплава, рыбалка, купание и стоянка в сосновом бору

После завтрака соберём лагерь. Сегодня пройдём 12 км по самому живописному участку на реке Медведица. Будем идти в спокойном темпе, наслаждаясь пейзажами. Желающие смогут порыбачить и искупаться. На обед остановимся на диком пляже.

Совсем скоро покажется высокий берег Медведицы, где и находится наше новое место ночлега. Установим палатки на поляне в окружении соснового бора и с шикарным видом на реку. Здесь же рядом песчаный пляж. Будем верить, что повезёт с погодой, и мы понаблюдаем за красно-оранжевыми закатными переливами на небе и вдоволь накупаемся.

После ужина соберёмся у костра, споём песни, если будут гитаристы, и пообщаемся.

12 км сплава, рыбалка, купание и стоянка в сосновом бору12 км сплава, рыбалка, купание и стоянка в сосновом бору12 км сплава, рыбалка, купание и стоянка в сосновом бору12 км сплава, рыбалка, купание и стоянка в сосновом бору12 км сплава, рыбалка, купание и стоянка в сосновом бору12 км сплава, рыбалка, купание и стоянка в сосновом бору12 км сплава, рыбалка, купание и стоянка в сосновом бору12 км сплава, рыбалка, купание и стоянка в сосновом бору12 км сплава, рыбалка, купание и стоянка в сосновом бору
3 день

Продолжение сплава - 18 км

Встретим ещё одно утро на природе вкусным завтраком с костра. Соберём лагерь и продолжим путь. Сегодня пройдём 18 км в уже привычном спокойном темпе и с остановками на отдых и обед. Если уровень воды понизится из-за отсутствия осадков в предыдущие дни, проведём обнос на обмелевшем участке Медведицы. То есть высадимся на берег перед препятствием и пройдём несколько метров по суше.

На ночь остановимся вновь на красивой поляне, ведь инструкторы знают все лучшие стоянки на реке.

Продолжение сплава - 18 кмПродолжение сплава - 18 кмПродолжение сплава - 18 кмПродолжение сплава - 18 кмПродолжение сплава - 18 кмПродолжение сплава - 18 кмПродолжение сплава - 18 кмПродолжение сплава - 18 кмПродолжение сплава - 18 км
4 день

День-тюлень на природе или днёвка с походной баней

В нашем походе не будет спешки, мы не ставим спортивные рекорды, а отдыхаем и перезагружаемся. Сегодня устроим днёвку, что переводится с туристического языка как день без прохождения маршрута. Значит сможем выспаться, поваляться в палатке под пение птиц и долго пить чай или кофе, любуясь просыпающейся природой.

Весь день будем отдыхать. Каждый выберет занятие по душе: купание, рыбалка, чтение любимой книги, прогулка по окрестностям, спортивные игры, общение с единомышленниками. Самым активным понравится заготовленная программа с заданиями.

Вечером натопим походную баню, прогреемся и нырнём в реку с головой.

День-тюлень на природе или днёвка с походной банейДень-тюлень на природе или днёвка с походной банейДень-тюлень на природе или днёвка с походной банейДень-тюлень на природе или днёвка с походной банейДень-тюлень на природе или днёвка с походной банейДень-тюлень на природе или днёвка с походной банейДень-тюлень на природе или днёвка с походной банейДень-тюлень на природе или днёвка с походной банейДень-тюлень на природе или днёвка с походной баней
5 день

Возвращение в цивилизацию

Рекомендуем сегодня встать пораньше, чтобы насладиться тихим и зачастую туманным утром — очень красиво! Сделать зарядку, умыться прохладной водой, помедитировать.

После завтрака соберём лагерь и отправимся обратно на станцию. В Твери будем ориентировочно к 15:00.

Возвращение в цивилизациюВозвращение в цивилизациюВозвращение в цивилизациюВозвращение в цивилизациюВозвращение в цивилизацию

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослые и дети от 13 лет18 000 ₽
Дети до 5 лет11 500 ₽
Дети 5-12 лет вкл.16 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Место в палатке (скидка 500 руб. за участие со своей палаткой)
  • Прокат снаряжения для сплава: 2-3-4-местных байдарок с вёслами, спасательных жилетов, герметичных упаковок
  • Прокат общегруппового снаряжения: тента, кострового оборудования, топора, пилы и прочего
  • Питание
  • Работа инструктора-проводника
  • Трансфер от Твери к точке старта и обратно к вокзалу
  • Сплав возможно провести только для вашей компании в удобные вам даты. Стоимость тура рассчитывается индивидуально, исходя из ваших потребностей и количества человек
Что не входит в цену
  • Проезд до Твери и обратно
  • Прокат спальников и пенок-ковриков для сна (при необходимости) - 300 руб. и 200 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 9:30
Завершение: Г. Тверь, ж. - д. вокзал, 15:17
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Твери

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездныеСплавы и рафтингВодные развлеченияВсе туры5-дневные турыПо рекам и каналамРечные прогулкиНа байдарках

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