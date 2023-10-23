5 дней
Подальше в лес: сплав на байдарках по реке Медведице
Отправиться на тотальную перезагрузку на природу, выбежать из бани в воду и спеть песни у костра
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 9:30
2 июн в 09:30
16 июн в 09:30
19 500₽ за человека
5 дней
Детокс на Тверце: сплав на байдарках с посещением Торжка и «Василёво»
Отправиться на природу с палатками, пройти 59 км по реке и погулять на родине пожарских котлет
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 10:30
2 июн в 10:30
16 июн в 10:30
19 500₽ за человека
5 дней
В старинное село встречать Новый год: всё включено
Забыть о всех праздничных хлопотах и отправиться за город играть, веселиться и кататься на лыжах
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 10:30
30 дек в 10:30
4 янв в 10:30
45 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина23 октября 2023Золотое Кольцо из Санкт-ПетербургаОрганизация тура была на высоте. Менеджер по работе с клиентами Мария быстро откликнулась на мое желание поехать по Золотому Кольцу
- ИИрина9 октября 2023Золотое Кольцо из Санкт-ПетербургаВ целом тур понравился. Посетили: Тверь, Сергиев Посад, Переславль Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Суздаль, Владимир, Боголюбское. Конечно, очень мало
- ШШило28 февраля 2023Золотое Кольцо из Санкт-ПетербургаКак обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачно за короткий срок увидеть можно будет много. Построить планы на детальные поездки по городам.
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