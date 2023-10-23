Авторские 5-дневные туры в Тверь

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Твери, цены от 19 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Подальше в лес: сплав на байдарках по реке Медведице
На байдарках
5 дней
Подальше в лес: сплав на байдарках по реке Медведице
Отправиться на тотальную перезагрузку на природу, выбежать из бани в воду и спеть песни у костра
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 9:30
2 июн в 09:30
16 июн в 09:30
19 500 за человека
Детокс на Тверце: сплав на байдарках с посещением Торжка и «Василёво»
На байдарках
5 дней
Детокс на Тверце: сплав на байдарках с посещением Торжка и «Василёво»
Отправиться на природу с палатками, пройти 59 км по реке и погулять на родине пожарских котлет
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 10:30
2 июн в 10:30
16 июн в 10:30
19 500 за человека
В старинное село встречать Новый год: всё включено
Пешая
5 дней
В старинное село встречать Новый год: всё включено
Забыть о всех праздничных хлопотах и отправиться за город играть, веселиться и кататься на лыжах
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 10:30
30 дек в 10:30
4 янв в 10:30
45 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    23 октября 2023
    Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
    Организация тура была на высоте. Менеджер по работе с клиентами Мария быстро откликнулась на мое желание поехать по Золотому Кольцу
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    из Санкт-Петербурга. Зима. Доступно проконсультировала о поездке. Ответила на все вопросы. Гид Татьяна Александровна очень интересно рассказывала в автобусе, и в каждом городе куда были запланированы экскурсии. Организация тура продумана до мелочей. Пять дней пролетели незаметно. Отели не плохие. Питание хорошее. Технические остановки своевременны. Водители Александр и Олег специалисты своего дела, т. е. молодцы! В автобусе было тепло и чисто. Спасибо всей команде за хорошие и добрые впечатления!

  • И
    Ирина
    9 октября 2023
    Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
    В целом тур понравился. Посетили: Тверь, Сергиев Посад, Переславль Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Суздаль, Владимир, Боголюбское. Конечно, очень мало
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    времени. Пока стоишь в очередь в Храме купить свечи, уже пора идти в автобус. И это наша группа была 31 человек, а не 50. Все очень быстро, бегом, но зато многие города успели посмотреть. Не понравился отель в Сергиев Посаде (Хантри). При входе в номер, почувствовали резкий запах канализации. В номере было холодно. В анкете просили 2-х спальную кровать, а было две односпальные и очень узкие. Постоянно приходилось "ловить "одеяло. Питание хорошее.

  • Ш
    Шило
    28 февраля 2023
    Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
    Как обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачно за короткий срок увидеть можно будет много. Построить планы на детальные поездки по городам.
    Как обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачноКак обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачноКак обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачноКак обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачноКак обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачно

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «5-дневные туры»

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  1. Подальше в лес: сплав на байдарках по реке Медведице
  2. Детокс на Тверце: сплав на байдарках с посещением Торжка и «Василёво»
  3. В старинное село встречать Новый год: всё включено
Сколько стоит тур в Твери в ноябре 2024
Сейчас в Твери в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 19 500 до 45 000.
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