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Чёрное золото Тюмени

Татьяна Г.
Татьяна Г. – Гид из Тюмени
Вы увидите первый русский город 🏙️ Сибири с точки зрения нефтяной эпохи.

Узнаете драматические подробности поиска тюменского чёрного золота от очевидца событий и изучите настоящую тюменскую нефть
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 600 ₽ за человека

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Чёрное золото Тюмени
Чёрное золото Тюмени

Что вы увидите

  • Обзор города до горизонта с последнего этажа самого высокого здания Тюмени в сопровождении гида.
Подлинные историиМы встречаемся в самом необычном в нефтяном смысле месте Тюмени. Я расскажу вам подлинные истории 📖 середины прошлого века, о которых не знают путеводители. В перспективеЗатем мы поднимемся на высоту птичьего полёта и увидим место, где начиналось нефтяное могущество страны, в перспективе.
Вы узнаете, что за здание построили в первом русском городе Сибири благодаря Владимиру Высоцкому, отчего скромный тюменский двор стал причастен к событиям Карибского кризиса и какое отношение к этому имеет ваш гид. Организационные детали:Экскурсия пешеходная, заканчивается в районе её начала, включает в себя примерно 20% пешеходной части и 80% обзора города с высоты. Продолжительность около часа.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 улица Малыгина, 90
    Чёрное золото Тюмени
    Чёрное золото Тюмени
    Чёрное золото Тюмени
    Чёрное золото Тюмени

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Татьяна Г.
    Татьяна Г.
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