Подлинные историиМы встречаемся в самом необычном в нефтяном смысле месте Тюмени. Я расскажу вам подлинные истории 📖 середины прошлого века, о которых не знают путеводители. В перспективеЗатем мы поднимемся на высоту птичьего полёта и увидим место, где начиналось нефтяное могущество страны, в перспективе.

Вы узнаете, что за здание построили в первом русском городе Сибири благодаря Владимиру Высоцкому, отчего скромный тюменский двор стал причастен к событиям Карибского кризиса и какое отношение к этому имеет ваш гид. Организационные детали:Экскурсия пешеходная, заканчивается в районе её начала, включает в себя примерно 20% пешеходной части и 80% обзора города с высоты. Продолжительность около часа.