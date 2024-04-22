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гидом Татьяной. Она так замечательно нам рассказывала, что захотелось приехать в Тюмень еще не раз. Кроме дореволюционной и современной понравился также рассказ и вид на советскую Тюмень. Получили ответы на все свои вопросы. Не хотелось уходить.