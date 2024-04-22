1 чел.
По популярности
Мини-группа
30 минут
Тюмень с высоты: захватывающий обзор города на закате и рассвете
Подарите себе незабываемые впечатления, взирая на Тюмень с высоты во время волшебного заката или таинственного рассвета
Начало: В районе площади Памяти
«Цель — показать Тюмень с высоты птичьего полёта при вечерней подсветке после заката или на рассвете»
12 июня в 22:30
14 июня в 22:30
670₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Чёрное золото Тюмени и все тайны горячих источников
Узнайте о драматических событиях поиска тюменской нефти и о горячих источниках. Экскурсия проходит в уникальном месте с обзором города
Начало: Район площади Памяти
«Важно: так как экскурсия проводится на высоте, то время её проведения специально совпадает с закатом»
Расписание: Ежедневно
8 июля в 21:30
9 июля в 21:30
2 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка «Огни Тюмени» - индивидуальная экскурсия по Тюмени
Вечерняя или ночная прогулка по Тюмени. Узнайте историю первого русского города Сибири, пройдите путь от Ермака до наших дней
Начало: В районе улицы Республики
«Что вас ожидает: Вечерняя или ночная прогулка по Тюмени»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 20:00
7 июля в 23:00
от 6 500₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
30 минут
Обзор Тюмени с высоты: панорамный вид на город с самой высокой точки
Встретимся у главной улицы и поднимемся на открытую лоджию самого высокого здания Тюмени. Город предстанет перед вами, как на ладони
Начало: В районе площади Памяти
«проводится один раз в день с учётом заката»
Расписание: Согласно расписанию либо по предварительной договоренности
12 июня в 22:30
14 июня в 22:30
700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга22 апреля 2024Неожиданная подача материала, но получилось очень живо, весело и очень понятно. Сразу всё увиденное до этой экскурсии встало на свои места. Отдельное спасибо Татьяне за согревающий "чай". Травяной сбор в нём помог избавиться от кашля.
- ООльга2 марта 2024Восхитительно! Рекомендую к посещению в первый же день нахождения с Тюмени! Роскошный вид на город. И высокий уровень знаний города местным
- ЕЕлена28 января 2024Татьяна рассказала много интересного и того, что не найти в путеводителе и в интернете. Необычная подача материала заинтересовывает.
- ООксана9 января 2024Большое спасибо за экскурсию. Простая понятная подача информации.
- ААнастасия4 января 2024Город с высоты 22этажного здания
- ННиколай9 января 2022Авторская, увлекательная, нестандартная! Татьяна - очень увлечённый своим делом человек, крутые локации, интересный маршрут, любопытные факты и собственные предположения! Всё в купе - на пятёрку!
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Вечерние»
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