14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Проследить путь города и полюбоваться им с высоты

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Первый русский город Сибири предстанет перед вами в своих вечерних декорациях.

Вы пройдёте по следам Золотой Орды, узнаете об основании и развитии города и заглянете в район, считавшийся криминальным в 18-19 веках.

Вас ждут небанальные истории, местные обычаи и наблюдения о жизни Тюмени, а в конце экскурсии — панорамные виды.
От 2090 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Памяти
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У этой экскурсии14 отзывов
4.79
Ночная Тюмень
Ночная Тюмень

Что вас ожидает

Тюмень в русской истории
Экскурсия начнётся в центре города: вы отправитесь в 16 век, на место древней Чинги-Туры, пройдёте по местам, где стояли юрты Золотой Орды, узнаете историю Тюменского улуса и Сибирского ханства. Кроме того, я расскажу о походах Ермака и воеводах Сукине и Мясном, основавших первый русский город Сибири.

Прогулка вдоль по Царской и панорамы Тюмени
Мы пройдём по Царской улице из прошлого в будущее первого русского города Сибири. Как жительница Тюмени с середины прошлого века я расскажу вам много реальных интересных городских сюжетов. В конце экскурсии мы поднимемся на последний этаж самого высокого здания Тюмени, куда вход для всех закрыт. Наверху вы полюбуетесь панорамами ночного города. И может быть, услышите с высоты шум поездов Транссибирской магистрали — самой длинной железной дороги в мире.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная, но возможна 1 поездка на автобусе (30 руб.; гид платит за себя сам).
  • Возраст детей — от 8 лет.
Ночная Тюмень
Ночная Тюмень
Ночная Тюмень
Ночная Тюмень
Ночная Тюмень

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Памяти.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Я родилась в СССР и жила в Тюмени. Однажды отправилась посмотреть мир, а когда решила вернуться, увидев все континенты, включая Антарктиду, то обнаружила, что прошло 30 лет. Занимаюсь тем, что люблю. Показываю вам и даже немножко создаю историю Тюмени. Так, после открытия тюменской аллеи кошек я разместила статью в Интернете (а затем она была напечатана в газетах и опубликована городском сайте) о тюменском Сквере кошек. Эта статья стала началом легенды о том, что композиция из кошек в сквере посвящена не просто кошкам. А сибирским кошкам, которые спасли Эрмитаж в 1945 от нашествия крыс. Мою статью подхватили другие СМИ и Аллею кошек переименовали в Сквер сибирских кошек. Так возникла новая легенда. Автор которой я, ваш гид.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 февраля 2020
Спасибо Татьяне за интересную, познавательную экскурсию и незабываемый вид сверху на ночную Тюмень. Были с детьми 14, 17 и 29 лет. Татьяна была внимательна ко всем. Скучать времени не было. 👍👍👍
22 ноября 2019
Татьяна замечательный экскурсовод. Очень много интересных исторических фактов и историй, которые не найдешь в учебниках по истории. Видно, что Тюмень знает просто отлично, и очень любит свое дело!
12 августа 2019
03.08.2019, мы выбрали экскурсию "Ночная Тюмень", гид Татьяна, понравилось абсолютно все. Татьяна очень исторически подкованный гид со своим мнением на истоические факты (что не мало важно, ведь это означает, что экскурсовод много разбирался в вопросах своих тем и он просто отчитывает тему экскурсии). Экскурсия хорошо продумана с точки зрения ее маршрута. Мы затем могли свободно ориентироваться в центральной исторической части города. Тема экскурсии раскрыта полностью. Приятным было дополнение - это обзор ночной Тюмени с высоты птичьего полета. Спасибо за экскурсию.
11 мая 2019
Огромное спасибо Татьяне за изумительную экскурсию по ночной Тюмени. Живописные виды Тюмени в вечерних декорациях, а учитывая, что мы попали в день Великого праздника 9 мая,это был просто восторг! Мы узнали об основании и развитии города, а так же услышали интересные истории, местные обычаи и наблюдения о жизни Тюмени, а в конце экскурсии — увидели панорамные виды с высоты 23 этажа. Хочется высказать слова благодарности нашему гиду, видно, что она не просто знаете своё дело, но и искренне любит его. Обязательно если будем в Тюмени обратимся к Вам вновь, но уже для посещения дневной экскурсии.
3 мая 2019
Экскурсией очень довольна. Татьяна хорошо расказывает, учитывала наши пожелания. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям.
27 марта 2019
Добрый вечер.В целом экскурсия понравилась , экскурсовод Татьяна очень интересно рассказывает, единственное пожелание добавить остановки на чашечку кофе и на погреться,так как экскурсия пешия.Большое спасибо за экскурсию
13 февраля 2019
Здравствуйте.
В феврале 2019 посетили экскурсию «Ночная Тюмень». Хотим сказать огромное спасибо Татьяне за интересную историю города и увлекательную прогулку по Тюмени. За ограниченное время мы узнали очень много о происхождении и развитии города, насладились красивейшим видом с высоты птичьего полета. Очень понравилась легкость проведения экскурсии, без штампов и заученных текстов. Татьяна интересный собеседник и поддерживает любую тему разговора. Для тех кто хочет узнать что-то новое о Тюмени и провести время в хорошей доброжелательной компании рекомендуем экскурсии с Татьяной. Еще раз спасибо. До новых встреч!
28 ноября 2018
Спасибо Татьяне! Она отлично реагировала на наши шутки, быстро подхватывала любую тему разговора и учитывала все наши пожелания. Спасибо за прекрасный вечер.
6 ноября 2018
Здравствуйте! Праздничные дни решили провести в Тюмени. Мы из Сургута. Так как времени было немного, заказали экскурсию и были правы. Экскурсия нам очень понравилась. Татьяна очень емко и интересно рассказывает. Маршрут экскурсии составлен так, как будто шагаешь сквозь время. Большая любовь Татьяны к своему городу добавляет теплоты в рассказ. Город очень красивый и уютный. А еще мы увидели его с высоты птичьего полета, незабываемое зрелище. Татьяна, спасибо за увлекательную экскурсию.
4 ноября 2018
В целом экскурсия понравилась. Узнали про историю домов, центральных улиц Тюмени. Увидели ночную Тюмень с высоты птичего полёта. Очень заботливый и внимательный гид Татьяна.
Спасибо за экскурсию.
Ещё 4 отзыва

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