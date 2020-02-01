14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тюмень в русской истории

Экскурсия начнётся в центре города: вы отправитесь в 16 век, на место древней Чинги-Туры, пройдёте по местам, где стояли юрты Золотой Орды, узнаете историю Тюменского улуса и Сибирского ханства. Кроме того, я расскажу о походах Ермака и воеводах Сукине и Мясном, основавших первый русский город Сибири.

Прогулка вдоль по Царской и панорамы Тюмени

Мы пройдём по Царской улице из прошлого в будущее первого русского города Сибири. Как жительница Тюмени с середины прошлого века я расскажу вам много реальных интересных городских сюжетов. В конце экскурсии мы поднимемся на последний этаж самого высокого здания Тюмени, куда вход для всех закрыт. Наверху вы полюбуетесь панорамами ночного города. И может быть, услышите с высоты шум поездов Транссибирской магистрали — самой длинной железной дороги в мире.