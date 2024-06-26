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эта экскурсия? Для всех путешественников, которые устали слушать про вот такую-то площадь, где был такой-то рынок, вот тут такой-то собор, в честь такого-то деятеля. Если весь этот заученный академически выверенный материал вас утомил - вам сюда! Это максимально увлеченный гид с огромным опытом, великолепной подачей, шикарным чувством юмора и невероятной любовью к своему городу. Берите - не сомневайтесь, это сильно интереснее и насыщеннее всех этих исторических обзорных прогулок по центру. Хотя и они бывают интересными, справедливости ради! Как тизер и призыв к действию - гид, рассказывающий про Тюмень криминальную, защитила диссертацию по жаргону. Это ли не повод окунуться в мир академического исторического криминала!