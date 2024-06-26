Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Тюмени, цены от 4 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района
Пешая
7 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Криминальная Тюмень: тайны престижного района и его жителей
Погрузитесь в историю первого русского города Сибири, исследуя его криминальное прошлое через судьбы его жителей
Начало: В районе улице Республики
19 авг в 20:30
20 авг в 20:30
от 4 600 за всё до 2 чел.
Вся Тюмень за один день
Пешая
На машине
23 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вся Тюмень за один день: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Тюмени, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их рассказали
Начало: На Исторической площади
19 авг в 20:30
21 авг в 20:30
от 6 400 за всё до 2 чел.
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
На машине
2 отзыва
6 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Тюмени, где вас ждут старинные деревни, история семьи Вардропперов и вкусные угощения
Начало: Возле Музея тюменских историй
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
19 000 за человека
Истории старого саквояжа
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Истории старого саквояжа: индивидуальная экскурсия в Тюмени
Погрузитесь в мир антикварных предметов, насладитесь чаепитием в купеческом особняке и узнайте истории старинных вещей от потомка дворянского рода
12 авг в 18:30
13 авг в 18:30
9 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    26 июня 2024
    Вся Тюмень за один день
    Татьяна любит Тюмень и чувствует ритм и особенности города. И финал экскурсии необычный) было очень интересно!
  • В
    Валентина
    11 апреля 2024
    Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района
    Нам очень понравилась экскурсия «Криминальная Тюмень», необычная, интересная. Татьяна прекрасный гид и душевный человек. Очень внимательна и заботлива. Хорошо знает историю и интересно преподносит информацию. Всем рекомендуем
  • Н
    Наталья
    19 марта 2024
    Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района
    Огромное спасибо Татьяне за увлекательнейшую экскурсию! Изумительный гид с потрясающим чувством юмора и уникальным знанием города! Обязательно к посещению! Абсолютный шедевр!
  • Ю
    Юрий
    1 ноября 2023
    Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района
    Это не экскурсия, это - шедевр, правда. Хочется сказать огромное спасибо Татьяне за этот, не побоюсь этого слова, экспириенс! Для кого
    читать дальше

    эта экскурсия? Для всех путешественников, которые устали слушать про вот такую-то площадь, где был такой-то рынок, вот тут такой-то собор, в честь такого-то деятеля. Если весь этот заученный академически выверенный материал вас утомил - вам сюда! Это максимально увлеченный гид с огромным опытом, великолепной подачей, шикарным чувством юмора и невероятной любовью к своему городу. Берите - не сомневайтесь, это сильно интереснее и насыщеннее всех этих исторических обзорных прогулок по центру. Хотя и они бывают интересными, справедливости ради! Как тизер и призыв к действию - гид, рассказывающий про Тюмень криминальную, защитила диссертацию по жаргону. Это ли не повод окунуться в мир академического исторического криминала!

  • И
    Иван
    13 мая 2023
    Вся Тюмень за один день
    Татьяна эрудирована и её прямо переполняет информация о любимом городе, которой она делится, включая и альтернативный взгляд на некоторые исторические факты.
  • А
    Алексей
    25 февраля 2023
    Вся Тюмень за один день
    Татьяна очень хороший гид. Всем рекомендую с ней организовывать экскурсию. Всё было очень познавательно и интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района
  2. Вся Тюмень за один день
  3. Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
  4. Истории старого саквояжа
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мост Влюбленных
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в августе 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 4 600 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Тюмени на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 32 ⭐ отзыва, цены от 4600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам