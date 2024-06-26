1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборКриминальная Тюмень: тайны престижного района и его жителей
Погрузитесь в историю первого русского города Сибири, исследуя его криминальное прошлое через судьбы его жителей
Начало: В районе улице Республики
19 авг в 20:30
20 авг в 20:30
от 4 600₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вся Тюмень за один день: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Тюмени, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их рассказали
Начало: На Исторической площади
19 авг в 20:30
21 авг в 20:30
от 6 400₽ за всё до 2 чел.
6 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Тюмени, где вас ждут старинные деревни, история семьи Вардропперов и вкусные угощения
Начало: Возле Музея тюменских историй
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
19 000₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Истории старого саквояжа: индивидуальная экскурсия в Тюмени
Погрузитесь в мир антикварных предметов, насладитесь чаепитием в купеческом особняке и узнайте истории старинных вещей от потомка дворянского рода
12 авг в 18:30
13 авг в 18:30
9 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья26 июня 2024Татьяна любит Тюмень и чувствует ритм и особенности города. И финал экскурсии необычный) было очень интересно!
- ВВалентина11 апреля 2024Нам очень понравилась экскурсия «Криминальная Тюмень», необычная, интересная. Татьяна прекрасный гид и душевный человек. Очень внимательна и заботлива. Хорошо знает историю и интересно преподносит информацию. Всем рекомендуем
- ННаталья19 марта 2024Огромное спасибо Татьяне за увлекательнейшую экскурсию! Изумительный гид с потрясающим чувством юмора и уникальным знанием города! Обязательно к посещению! Абсолютный шедевр!
- ЮЮрий1 ноября 2023Это не экскурсия, это - шедевр, правда. Хочется сказать огромное спасибо Татьяне за этот, не побоюсь этого слова, экспириенс! Для кого
- ИИван13 мая 2023Татьяна эрудирована и её прямо переполняет информация о любимом городе, которой она делится, включая и альтернативный взгляд на некоторые исторические факты.
- ААлексей25 февраля 2023Татьяна очень хороший гид. Всем рекомендую с ней организовывать экскурсию. Всё было очень познавательно и интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в августе 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 4 600 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Тюмени на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 32 ⭐ отзыва, цены от 4600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь