1 чел.
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30 минут
Тюмень с высоты: захватывающий обзор города на закате и рассвете
Подарите себе незабываемые впечатления, взирая на Тюмень с высоты во время волшебного заката или таинственного рассвета
Начало: В районе площади Памяти
12 июня в 22:30
14 июня в 22:30
670₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников: уникальное путешествие
Погрузитесь в историю тюменской нефти и узнайте все о целебных свойствах местных горячих источников
Начало: Район площади Памяти
Завтра в 21:30
10 июня в 21:30
от 2 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
Узнать необыкновенные истории и пройтись по небанальным местам
Начало: У Площади Памяти
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
от 4 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вся Тюмень за один день: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Тюмени, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их рассказали
Начало: На Исторической площади
7 июля в 22:30
8 июля в 20:30
от 6 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Прогулка по исторической Тюмени: от Иоанна Грозного до наших дней
Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени, слушая уникальные истории и легенды, которые не найти в интернете
Начало: На улице Республики
8 июля в 07:30
9 июля в 07:30
от 4 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Криминальная Тюмень: тайны престижного района и его жителей
Погрузитесь в историю первого русского города Сибири, исследуя его криминальное прошлое через судьбы его жителей
Начало: В районе улице Республики
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория8 мая 2024Интересно,позновательно и очень эмоционально. Были учтены пожелания и бабушки и внуков. Были и вкусные сюрпризы.
- ССветлана1 мая 2024Экскурсия необычная - как по тематике, так и по способу проведения, никуда не идёте, а разглядываете город с высоты многоэтажного
- ООльга22 апреля 2024Неожиданная подача материала, но получилось очень живо, весело и очень понятно. Сразу всё увиденное до этой экскурсии встало на свои места. Отдельное спасибо Татьяне за согревающий "чай". Травяной сбор в нём помог избавиться от кашля.
- ВВалентина11 апреля 2024Нам очень понравилась экскурсия «Криминальная Тюмень», необычная, интересная. Татьяна прекрасный гид и душевный человек. Очень внимательна и заботлива. Хорошо знает историю и интересно преподносит информацию. Всем рекомендуем
- ССергей5 апреля 2024Лучшего рассказчика, и свидетеля истории нефти в Тюмени наверное уже не найти. Кроме того она и знаток истории города с фактами из прожитой жизни города и страны. Если вы хотите проследить связь поколений жителей Тюмени, то обращайтесь к ней.
- ААнна4 апреля 2024Проведя нас всего лишь по небольшому отрезку улицы Республики, Татьяна успела рассказать огромное количество фактов о разных исторических временах, добавить интерактива и по-настоящему увлечь. Видно, что человек "горит" своим городом, поэтому экскурсия получилась очень интересной, спасибо!
- ННаталья19 марта 2024Огромное спасибо Татьяне за увлекательнейшую экскурсию! Изумительный гид с потрясающим чувством юмора и уникальным знанием города! Обязательно к посещению! Абсолютный шедевр!
- ЕЕлена28 января 2024Татьяна рассказала много интересного и того, что не найти в путеводителе и в интернете. Необычная подача материала заинтересовывает.
- ООксана9 января 2024Большое спасибо за экскурсию. Простая понятная подача информации.
- ЮЮрий1 ноября 2023Это не экскурсия, это - шедевр, правда. Хочется сказать огромное спасибо Татьяне за этот, не побоюсь этого слова, экспириенс! Для кого
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Ночные»
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