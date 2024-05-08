Ночные прогулки и экскурсии Тюмени

Найдено 6 экскурсий в категории «Ночные» в Тюмени, цены от 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тюмень с высоты
🚶 Пешая
Мини-группа
30 минут
63 отзыва
Тюмень с высоты: захватывающий обзор города на закате и рассвете
Подарите себе незабываемые впечатления, взирая на Тюмень с высоты во время волшебного заката или таинственного рассвета
Начало: В районе площади Памяти
12 июня в 22:30
14 июня в 22:30
670 за человека
Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников
Индивидуальная
1 час
21 отзыв
Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников: уникальное путешествие
Погрузитесь в историю тюменской нефти и узнайте все о целебных свойствах местных горячих источников
Начало: Район площади Памяти
Завтра в 21:30
10 июня в 21:30
от 2 670 за всё до 4 чел.
«Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
37 отзывов
«Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
Узнать необыкновенные истории и пройтись по небанальным местам
Начало: У Площади Памяти
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
от 4 400 за всё до 6 чел.
Вся Тюмень за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Вся Тюмень за один день: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Тюмени, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их рассказали
Начало: На Исторической площади
7 июля в 22:30
8 июля в 20:30
от 6 400 за всё до 6 чел.
Прогулка по старинной Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
42 отзыва
Популярное предложение
Прогулка по исторической Тюмени: от Иоанна Грозного до наших дней
Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени, слушая уникальные истории и легенды, которые не найти в интернете
Начало: На улице Республики
8 июля в 07:30
9 июля в 07:30
от 4 670 за всё до 8 чел.
Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Криминальная Тюмень: тайны престижного района и его жителей
Погрузитесь в историю первого русского города Сибири, исследуя его криминальное прошлое через судьбы его жителей
Начало: В районе улице Республики
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
от 4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    8 мая 2024
    Прогулка по старинной Тюмени
    Интересно,позновательно и очень эмоционально. Были учтены пожелания и бабушки и внуков. Были и вкусные сюрпризы.
  • С
    Светлана
    1 мая 2024
    Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников
    Экскурсия необычная - как по тематике, так и по способу проведения, никуда не идёте, а разглядываете город с высоты многоэтажного
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    дома. Автор идеи - коренная жительница Тюмени, знающая множество интересных историй и фактов из жизни города и конкретно по теме поисков нефти. Было интересно! Некоторые факты удивили, зато стало понятно. почему в городе установлен памятник Высоцкому, но песню о нефти слышала впервые! Татьяна - умелый рассказчик, располагает к себе. В последующие дни я воспользовалась её советами по выбору термального источника и точным описанием, чего там ждать, и не прогадала! Спасибо за это тоже!

  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Тюмень с высоты
    Неожиданная подача материала, но получилось очень живо, весело и очень понятно. Сразу всё увиденное до этой экскурсии встало на свои места. Отдельное спасибо Татьяне за согревающий "чай". Травяной сбор в нём помог избавиться от кашля.
  • В
    Валентина
    11 апреля 2024
    Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района
    Нам очень понравилась экскурсия «Криминальная Тюмень», необычная, интересная. Татьяна прекрасный гид и душевный человек. Очень внимательна и заботлива. Хорошо знает историю и интересно преподносит информацию. Всем рекомендуем
  • С
    Сергей
    5 апреля 2024
    Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников
    Лучшего рассказчика, и свидетеля истории нефти в Тюмени наверное уже не найти. Кроме того она и знаток истории города с фактами из прожитой жизни города и страны. Если вы хотите проследить связь поколений жителей Тюмени, то обращайтесь к ней.
  • А
    Анна
    4 апреля 2024
    Прогулка по старинной Тюмени
    Проведя нас всего лишь по небольшому отрезку улицы Республики, Татьяна успела рассказать огромное количество фактов о разных исторических временах, добавить интерактива и по-настоящему увлечь. Видно, что человек "горит" своим городом, поэтому экскурсия получилась очень интересной, спасибо!
  • Н
    Наталья
    19 марта 2024
    Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района
    Огромное спасибо Татьяне за увлекательнейшую экскурсию! Изумительный гид с потрясающим чувством юмора и уникальным знанием города! Обязательно к посещению! Абсолютный шедевр!
  • Е
    Елена
    28 января 2024
    Тюмень с высоты
    Татьяна рассказала много интересного и того, что не найти в путеводителе и в интернете. Необычная подача материала заинтересовывает.
  • О
    Оксана
    9 января 2024
    Тюмень с высоты
    Большое спасибо за экскурсию. Простая понятная подача информации.
  • Ю
    Юрий
    1 ноября 2023
    Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района
    Это не экскурсия, это - шедевр, правда. Хочется сказать огромное спасибо Татьяне за этот, не побоюсь этого слова, экспириенс! Для кого
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    эта экскурсия? Для всех путешественников, которые устали слушать про вот такую-то площадь, где был такой-то рынок, вот тут такой-то собор, в честь такого-то деятеля. Если весь этот заученный академически выверенный материал вас утомил - вам сюда! Это максимально увлеченный гид с огромным опытом, великолепной подачей, шикарным чувством юмора и невероятной любовью к своему городу. Берите - не сомневайтесь, это сильно интереснее и насыщеннее всех этих исторических обзорных прогулок по центру. Хотя и они бывают интересными, справедливости ради! Как тизер и призыв к действию - гид, рассказывающий про Тюмень криминальную, защитила диссертацию по жаргону. Это ли не повод окунуться в мир академического исторического криминала!

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Ночные»

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Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Ночные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 670 до 6 400. Туристы уже оставили гидам 192 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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