Вашему вниманию необычный формат индивидуальной экскурсии! Гостей города и жителей Тюмени знакомить с главными достопримечательностями будет жена аптекаря Зеневича - Мальвина Ивановна, собственной персоной. Повествование пойдет из уст реально существовавшего исторического персонажа. Мальвина Ивановна расскажет о своих соседях-купцах и обычных горожанах, покажет тюменские площади, яркие образцы сибирского деревянного зодчества!
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Для группы 4-7 человек
Стандартное предложение
4 800 ₽
6 800 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Что не входит
Место начала и завершения
обговаривается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.