«Прогулки с горожанкой» (автомобильно-пешеходная экскурсия с дамой из прошлого)

«Прогулки с горожанкой»

«Прогулки с горожанкой» (автомобильно-пешеходная экскурсия с дамой из прошлого)
«Прогулки с горожанкой» (автомобильно-пешеходная экскурсия с дамой из прошлого)
«Прогулки с горожанкой» (автомобильно-пешеходная экскурсия с дамой из прошлого)
«Прогулки с горожанкой» (автомобильно-пешеходная экскурсия с дамой из прошлого)
«Прогулки с горожанкой» (автомобильно-пешеходная экскурсия с дамой из прошлого)

Что вы увидите 🤩

  • Троицкий монастырь
  • Аптекарский сад
  • яркие образцы сибирского деревянного зодчества.
Вашему вниманию необычный формат индивидуальной экскурсии! Гостей города и жителей Тюмени знакомить с главными достопримечательностями будет жена аптекаря Зеневича - Мальвина Ивановна, собственной персоной. Повествование пойдет из уст реально существовавшего исторического персонажа. Мальвина Ивановна расскажет о своих соседях-купцах и обычных горожанах, покажет тюменские площади, яркие образцы сибирского деревянного зодчества!

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человекДля группы 4-7 человек
Стандартное предложение
4 800 ₽
6 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
    Место начала и завершения
    обговаривается индивидуально
    Когда и сколько длится?
    Когда: Каждый день в 13:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Каждый день в 13:00

    Оксана К.
    Оксана К.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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