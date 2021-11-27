По Тюмени — с горожанкой из прошлого

Пешком и на авто исследовать город и взглянуть на него глазами исторического персонажа

Вашим проводником по городу и в прошлое станет реальная историческая личность: Мальвина Ивановна, супруга аптекаря Зеневича.

В ее приятном обществе вы прокатитесь по улицам Тюмени и полюбуетесь лучшими постройками.

Как местный житель, Мальвина Ивановна раскроет вам самое любопытное об истории и повседневности города.
По Тюмени — с горожанкой из прошлого
По Тюмени — с горожанкой из прошлого
По Тюмени — с горожанкой из прошлого
По Тюмени — с горожанкой из прошлого
По Тюмени — с горожанкой из прошлого
По Тюмени — с горожанкой из прошлого
По Тюмени — с горожанкой из прошлого
По Тюмени — с горожанкой из прошлого
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прогулка в приятном обществе

Знакомьтесь, ваш гид — Мальвина Ивановна Зеневич собственной персоной. В 1906 году вместе с мужем-аптекарем она перебралась в Тюмень из Тобольска. Мальвина Ивановна покажет свой дом (он сохранился до наших дней. ), расскажет о соседях-купцах, поделится сплетнями и новостями, радостями и горестями славного сибирского городка. .

По городе — на автое и пешком

Экскурсия авто-пешеходная: вдовый аптекарь балует свою женушку и прикупил ей автомобиль заморского производства. Мальвина прокатит вас на авто и покажет ключевые достопримечательности города. Вы увидите тюменские площади, приглядитесь к деревянному кружеву городских усадеб. Заглянете на территорию Троицкого монастыря и пройдете по дорожкам Аптекарского сада. А с Моста влюбленных вам откроется живописный вид на Затюменскую и Заречную части города.

Организационные детали

  • Место начала экскурсии — по договоренности
  • Трансфер на автомобиле входит в стоимость экскурсии
  • Экскурсия проходит без внутреннего осмотра достопримечательностей

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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