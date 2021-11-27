Что вас ожидает

Прогулка в приятном обществе

Знакомьтесь, ваш гид — Мальвина Ивановна Зеневич собственной персоной. В 1906 году вместе с мужем-аптекарем она перебралась в Тюмень из Тобольска. Мальвина Ивановна покажет свой дом (он сохранился до наших дней. ), расскажет о соседях-купцах, поделится сплетнями и новостями, радостями и горестями славного сибирского городка. .

По городе — на автое и пешком

Экскурсия авто-пешеходная: вдовый аптекарь балует свою женушку и прикупил ей автомобиль заморского производства. Мальвина прокатит вас на авто и покажет ключевые достопримечательности города. Вы увидите тюменские площади, приглядитесь к деревянному кружеву городских усадеб. Заглянете на территорию Троицкого монастыря и пройдете по дорожкам Аптекарского сада. А с Моста влюбленных вам откроется живописный вид на Затюменскую и Заречную части города.

Организационные детали