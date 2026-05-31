Вашим проводником по Тюмени станет Мальвина Ивановна, супруга аптекаря Зеневича. В её приятном обществе вы прокатитесь по улицам города и полюбуетесь лучшими постройками.Мальвина Ивановна расскажет о жизни в Тюмени начала

XX века, поделится интересными фактами и сплетнями. Экскурсия авто-пешеходная: вы увидите тюменские площади, деревянное кружево усадеб, Троицкий монастырь и Аптекарский сад. С Моста влюбленных откроется живописный вид на Затюменскую и Заречную части города. Начало экскурсии по договоренности, трансфер на автомобиле включен в стоимость

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Тюмени с Мальвиной Ивановной - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, и можно насладиться видами города в полной мере. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может ограничить комфорт передвижения.

Сейчас август — это идеальное время.