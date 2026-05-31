Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени с Мальвиной Ивановной, супругой аптекаря Зеневича. Прогулка по городу на авто и пешком
Вашим проводником по Тюмени станет Мальвина Ивановна, супруга аптекаря Зеневича. В её приятном обществе вы прокатитесь по улицам города и полюбуетесь лучшими постройками.
Мальвина Ивановна расскажет о жизни в Тюмени начала читать дальшеуменьшить
XX века, поделится интересными фактами и сплетнями.
Экскурсия авто-пешеходная: вы увидите тюменские площади, деревянное кружево усадеб, Троицкий монастырь и Аптекарский сад. С Моста влюбленных откроется живописный вид на Затюменскую и Заречную части города. Начало экскурсии по договоренности, трансфер на автомобиле включен в стоимость
Лучшее время для экскурсии по Тюмени с Мальвиной Ивановной - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, и можно насладиться видами города в полной мере. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может ограничить комфорт передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Троицкий монастырь
Аптекарский сад
Мост влюбленных
Тюменские площади
Деревянное кружево усадеб
Описание экскурсии
Прогулка в приятном обществе
Знакомьтесь, ваш гид — Мальвина Ивановна Зеневич собственной персоной. В 1906 году вместе с мужем-аптекарем она перебралась в Тюмень из Тобольска. Мальвина Ивановна покажет свой дом (он сохранился до наших дней!), расскажет о соседях-купцах, поделится сплетнями и новостями, радостями и горестями славного сибирского городка.
По городе — на автое и пешком
Экскурсия авто-пешеходная: аптекарь балует свою женушку и прикупил ей автомобиль заморского производства. Мальвина прокатит вас на авто и покажет ключевые достопримечательности города. Вы увидите тюменские площади, приглядитесь к деревянному кружеву городских усадеб. Заглянете на территорию Троицкого монастыря и пройдете по дорожкам Аптекарского сада. А с Моста влюбленных вам откроется живописный вид на Затюменскую и Заречную части города.
Организационные детали
Место начала экскурсии — по договоренности
Трансфер на автомобиле входит в стоимость экскурсии
Экскурсия проходит без внутреннего осмотра достопримечательностей
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2607 туристов
Наше агентство — это окно в мир путешествий мечты. К слову, это в том числе знаковые элементы традиционной сибирской культуры. В нашей деятельности сочетаются разные направления работы, но приоритетным является внутренний туризм. В классические, уже давно существующие экскурсии, мы стараемся внести новые элементы, поэтому наши экскурсии интересны и узнаваемы!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Надежда
Отличная экскурсия в нестандартном формате! Виктория в образе горожанки начала 20 века великолепна! Информация об истории города и судьбе его жителей подается живо, колоритно, в хорошем темпе. Очень рекомендую увидеть Тюмень в компании Мальвины Ивановны:)
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Максим
Экскурия понравилась. Актерское мастерство на высоте. Приятный голос и интересная информация о городе Тюмень. Комфорная машина и прекрасное вождение, чувстовали себя в безопасности. Спасибо
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Д
Дроздова
4 февраля мы побывали в Тюмени. Когда первый оаз в городе очень хочется познакомиться с его историей. По этой причине мы выбрали экскурсию По Тюмени — с горожанкой из прошлого читать дальшеуменьшить
и не прогадали. Нам не только интересно, доступно и не занудно рассказали историю города но мы словно на машине времени оказались в начале 20 века. От всего сердца хочется поблагодарить Викторию Бондареву которая представилась нам Мальвиной Ивановной. Погрузила нас в атмосферу старого города, мы словно стали участниками захватывающего спектакля. 2 часа пролетели незаметно. Мы остались очень довольны и рекомендуем всем воспользоваться этим проектом. А Виктории хочется пожелать благодарных туристов и всего самого доброго.
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Т
Татьяна
Экскурсия понравилась. Живо, динамично, интересно. Время пролетело незаметно. Спасибо!
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Наталья
Начну свой отзыв с того, что Виктория- профессиональный гид, обладающая знаниями о городе в различных областях. Мы с детьми всегда заказываем обзорные экскурсии при посещении города. В первый раз увидели читать дальшеуменьшить
такой интересный формат. Тронуло, что персонаж Мальвина Ивановна, от имени которого ведется повествование- это родственница Виктории. Сама экскурсия насыщенная, интересная, комфортная при передвижении между объектами. Проыессиональная речь гида и использование гарнитуры с микрофоном заслуживают отдельного отзыва, очень приятно было слушать. Ехали в Тюмень и Тобольск с целью ознакомиться с историей Сибири, материалом удовлетворены полностью. Наверное не все запомнилось, но основные моменты точно отложились) Спасибо за прекрасную работу, моим дочерям-подросткам так же было очень интересно. Привет вам из Ново- Николаевской губернии:)
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Юлия
Экскурсия прекрасная, Виктория - гид - знающая историю и любящая свой город. Нужно учитывать, что экскурсия устроена так, что гид рассказывает о событиях на 1915 год. То есть про современность читать дальшеуменьшить
ответы не предусмотрены. Но это не лишает экскурсию информативности и шарма. Всем рекомендую!
С тем же гидом ездила в Тобольск. Тоже очень много информации и красоты. Виктория к тому же и поэтесса, и во время обеих экскурсий вы услышите много прекрасных стихотворений о Тюмени и Тобольске.
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