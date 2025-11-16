Мы поедем в Ялуторовск — город декабристов и блинную столицу России.
Здесь и сегодня пекут трёхметровые блины! А ещё это родина Саввы Мамонтова и целой плеяды известных сибиряков.
Вы услышите историю Ялуторовского острога, которая начинается с пашенных крестьян Елисея Гилёва и Петрушки Ульянова. И узнаете, какую роль в судьбе города сыграла Екатерина Великая.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Ялуторовский острог — реконструкцию на месте, где начинался город
- Сретенский собор — яркий пример сибирского барокко
- Купеческий квартал и дома декабристов
- Здание первой женской школы в Сибири
- Духовно-мемориальный комплекс
- Памятник советской поэтессе Юлии Друниной
Вы услышите:
- Истории Ялуторовска, связанные с его жителями
- О жизни и деятельности декабристов в Сибири
- Почему в городе установили памятник генералиссимусу Суворову
- Отчего в Ялуторовске «грустит» Ленин
- Почему город называют сибирской Ялтой
А также я расскажу вам о жизни поэтессы Юлии Друниной — её неповторимые строки будут звучать во время экскурсии.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Matrix
- Расстояние от Тюмени до Ялуторовска — 75 км, мы доедем за 1 час
- По желанию посетим дом декабриста Якушкина. Билет оплачивается отдельно — 400 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Тюмени
Провела экскурсии для 51 туриста
Я — аттестованный экскурсовод, краевед, декабристовед (23 года стажа). Очень люблю Сибирь и с радостью познакомлю вас с ней!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
16 ноя 2025
Долго искали экскурсию из Тюмени в Ялуторовск, основным желанием было узнать истории декабристов. Выбор остановили на Ольге и не пожалели. Ольга очень интересно и подробно рассказала про каждого декабриста, про
Входит в следующие категории Тюмени
