В Ялуторовск - из Тюмени

Посетить старинный сибирский город, пройти по купеческому кварталу и узнать о декабристах
Мы поедем в Ялуторовск — город декабристов и блинную столицу России.

Здесь и сегодня пекут трёхметровые блины! А ещё это родина Саввы Мамонтова и целой плеяды известных сибиряков.

Вы услышите историю Ялуторовского острога, которая начинается с пашенных крестьян Елисея Гилёва и Петрушки Ульянова. И узнаете, какую роль в судьбе города сыграла Екатерина Великая.
1 отзыв
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Ялуторовский острог — реконструкцию на месте, где начинался город
  • Сретенский собор — яркий пример сибирского барокко
  • Купеческий квартал и дома декабристов
  • Здание первой женской школы в Сибири
  • Духовно-мемориальный комплекс
  • Памятник советской поэтессе Юлии Друниной

Вы услышите:

  • Истории Ялуторовска, связанные с его жителями
  • О жизни и деятельности декабристов в Сибири
  • Почему в городе установили памятник генералиссимусу Суворову
  • Отчего в Ялуторовске «грустит» Ленин
  • Почему город называют сибирской Ялтой

А также я расскажу вам о жизни поэтессы Юлии Друниной — её неповторимые строки будут звучать во время экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Matrix
  • Расстояние от Тюмени до Ялуторовска — 75 км, мы доедем за 1 час
  • По желанию посетим дом декабриста Якушкина. Билет оплачивается отдельно — 400 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Тюмени
Провела экскурсии для 51 туриста
Я — аттестованный экскурсовод, краевед, декабристовед (23 года стажа). Очень люблю Сибирь и с радостью познакомлю вас с ней!

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
16 ноя 2025
Долго искали экскурсию из Тюмени в Ялуторовск, основным желанием было узнать истории декабристов. Выбор остановили на Ольге и не пожалели. Ольга очень интересно и подробно рассказала про каждого декабриста, про
читать дальше

сам город Ялуторовск, поведала о его прошлом и настоящем, его горожанах. Вся информация давалась интересно, эмоционально. Экскурсия проходила в удобном темпе с учётом наших пожеланий. Во время экскурсии Ольга поделилась вдохновением и влюбила нас в свой родной город Ялуторовск.

