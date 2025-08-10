Индивидуальная
до 4 чел.
Ялуторовск - город декабристов и грустного Ленина
Откройте для себя Ялуторовск - старинный город Сибири с богатой историей. Узнайте о декабристах, маслоделах и памятниках, путешествуя из Тюмени
«Его улицы помнят ссыльных дворян и романтическую поэтессу, основательных маслоделов и главного разведчика СССР, меценатов и революционеров»
31 авг в 08:00
1 сен в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Тюмени - в Ялуторовск
Прикоснуться к наследию декабристов и купцов в сердце Сибири
«как жили декабристы и их жёны, которые отправились в Сибирь вслед за мужьями»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
23 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Ялуторовск - из Тюмени
Посетить старинный сибирский город, пройти по купеческому кварталу и узнать о декабристах
Начало: По договорённости с организатором
«Отчего в Ялуторовске «грустит» Ленин»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИванов10 августа 2025Станислав замечательно провел экскурсию, спокойно мы посмотрели все интересные места, заходили в музеи.
Узнали много новых подробностей о жизни декабристов в Сибири, о Ялутоворске.
Спасибо Станиславу.
- ССергей8 августа 2025Со Станиславом мне очень повезло. Очень много полезной и интересной информации. А главное все легко и просто. Да и по жизни со Станиславом очень легко. Коммуникабельный и просто Хороший Человек.
Спасибо Станислав!!!
- ГГульнара6 февраля 2025Ездили на потрясающую экскурсию в Ялуторовск 04.02.2025. Получили массу удовольствия и узнали много нового о городе и его истории. Особенное
