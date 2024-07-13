Выездные экскурсии из Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Тюмени, цены от 4 800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Тюмени в Ялту: острог и декабристы в Ялуторовске
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Тюмени в Ялту: путешествие по следам декабристов в Ялуторовске
Погрузитесь в историю Ялуторовска: от декабристов до мецената Саввы Мамонтова, исследуйте древний острог и уникальную Ингальскую долину
Начало: В Ялуторовске
10 сен в 11:00
11 сен в 11:00
от 6 700 за всё до 2 чел.
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
На машине
2 отзыва
6 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Тюмени, где вас ждут старинные деревни, история семьи Вардропперов и вкусные угощения
Начало: Возле Музея тюменских историй
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
8 сен в 10:00
10 сен в 10:00
19 000 за человека
Тобольский вояж - экскурсия из Тюмени
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
Групповая
Тобольский вояж - экскурсия из Тюмени
Посетить самобытный сибирский город, изучить кремль и зайти в одну из главных святынь региона
Начало: У отеля «Восток»
Расписание: в воскресенье в 08:30
8 сен в 08:30
15 сен в 08:30
4 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 июля 2024
    Из Тюмени в Ялту: острог и декабристы в Ялуторовске
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  • О
    Ольга
    8 марта 2024
    Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
    В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освящает кровлю и посуду И честно двери делит пополам. В деревне
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    он- в избытке. В чугуне Он варит по субботам чечевицу, Приплясывает сонно на огне, Подмигивает мне, как очевидцу. Иосиф Бродский. Я спонтанно решила начало марта провести в новом для меня городе Тюмени и зашла на мой любимый сайт в поисках необычной, интересной и познавательной экскурсии. Финальную точку в моем тюменском туре с названием «Шотландцы в Сибири» получилось поставить на Ура! Я провела замечательный день в окрестностях города в кругу приветливых и внимательных девушек- гида Марии и организатора этой программы Лилии. Я много открыла для себя нового- узнала об увлекательной семейной истории известных сибирских промышленников, которые внесли огромный вклад в развитие этого региона. Приятно прогулялась по окрестностям нескольких деревень, посетила гостевой дом, в котором меня угостили натуральной, вкусной едой и напитками. Также мне удалось познакомиться с местным виноделом и приобрести на память «северное» вино. По ходу экскурсии останавливались у небольшой церкви, частной обсерватории, биатлонном центре и экопарке. Если Вас утомил высокоскоростной темп современного времени, желается душевного общения, красивых пейзажей и свежего воздуха, натуральных вкусняшек и необычных историй, то я очень рекомендую выбрать этот однодневный тур!!! Мария и Лилия спасибо Вам огромное!!! С самыми добрыми пожеланиями, Ольга.

  • M
    Maria
    22 января 2024
    Из Тюмени в Ялту: острог и декабристы в Ялуторовске
    Татьяна открыла нам город и в целом Сибирь, прям в самое сердце:). Экскурсия очень насыщенная, интересная, с вопросами, обсуждениями, догадками! Буду рекомендовать всем своим друзьям.
    Татьяна открыла нам город и в целом Сибирь, прям в самое сердце:). Экскурсия очень насыщенная, интереснаяТатьяна открыла нам город и в целом Сибирь, прям в самое сердце:). Экскурсия очень насыщенная, интереснаяТатьяна открыла нам город и в целом Сибирь, прям в самое сердце:). Экскурсия очень насыщенная, интереснаяТатьяна открыла нам город и в целом Сибирь, прям в самое сердце:). Экскурсия очень насыщенная, интереснаяТатьяна открыла нам город и в целом Сибирь, прям в самое сердце:). Экскурсия очень насыщенная, интереснаяТатьяна открыла нам город и в целом Сибирь, прям в самое сердце:). Экскурсия очень насыщенная, интересная

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Тюмени в Ялту: острог и декабристы в Ялуторовске
  2. Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
  3. Тобольский вояж - экскурсия из Тюмени
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мост Влюбленных
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Центральная площадь
  7. Сквер Сибирских Кошек
  8. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в сентябре 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 800 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии по окрестностям Тюмени и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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