2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Тюмени в Ялту: путешествие по следам декабристов в Ялуторовске
Погрузитесь в историю Ялуторовска: от декабристов до мецената Саввы Мамонтова, исследуйте древний острог и уникальную Ингальскую долину
Начало: В Ялуторовске
10 сен в 11:00
11 сен в 11:00
от 6 700₽ за всё до 2 чел.
6 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Тюмени, где вас ждут старинные деревни, история семьи Вардропперов и вкусные угощения
Начало: Возле Музея тюменских историй
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
8 сен в 10:00
10 сен в 10:00
19 000₽ за человека
13 часов
Групповая
Тобольский вояж - экскурсия из Тюмени
Посетить самобытный сибирский город, изучить кремль и зайти в одну из главных святынь региона
Начало: У отеля «Восток»
Расписание: в воскресенье в 08:30
8 сен в 08:30
15 сен в 08:30
4 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 июля 2024.
- ООльга8 марта 2024В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освящает кровлю и посуду И честно двери делит пополам. В деревне
- MMaria22 января 2024Татьяна открыла нам город и в целом Сибирь, прям в самое сердце:). Экскурсия очень насыщенная, интересная, с вопросами, обсуждениями, догадками! Буду рекомендовать всем своим друзьям.
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Тюмени в сентябре 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 800 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии по окрестностям Тюмени и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь