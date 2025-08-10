читать дальше

впечатление от посещения музея и знакомство с жизнью декабристов. Станислав настолько детально знает историю, живо и интересно рассказывает, что невозможно не полюбить этот город. Кроме того, узнали очень много об истории Тюмени и Тобольска. Информации на три полноценные экскурсии.

Транспорт тоже был удобным. Маршрут экскурсии продуман, и время идеально спланировано, так что мы успели посетить все достопримечательности и получить полное представление о городе. В общем, поездка удалась. Рекомендую всем.