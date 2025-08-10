Мои заказы

Ялуторовск – экскурсии в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Ялуторовск» в Тюмени, цены от 17 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Ялуторовск - город декабристов и грустного Ленина (из Тюмени)
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Ялуторовск - город декабристов и грустного Ленина
Откройте для себя Ялуторовск - старинный город Сибири с богатой историей. Узнайте о декабристах, маслоделах и памятниках, путешествуя из Тюмени
31 авг в 08:00
1 сен в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Тюмени - в Ялуторовск
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Тюмени - в Ялуторовск
Прикоснуться к наследию декабристов и купцов в сердце Сибири
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
23 000 ₽ за всё до 3 чел.
В Ялуторовск - из Тюмени
На машине
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Ялуторовск - из Тюмени
Посетить старинный сибирский город, пройти по купеческому кварталу и узнать о декабристах
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иванов
    10 августа 2025
    Ялуторовск - город декабристов и грустного Ленина (из Тюмени)
    Станислав замечательно провел экскурсию, спокойно мы посмотрели все интересные места, заходили в музеи.
    Узнали много новых подробностей о жизни декабристов в Сибири, о Ялутоворске.
    Спасибо Станиславу.
  • С
    Сергей
    8 августа 2025
    Ялуторовск - город декабристов и грустного Ленина (из Тюмени)
    Со Станиславом мне очень повезло. Очень много полезной и интересной информации. А главное все легко и просто. Да и по жизни со Станиславом очень легко. Коммуникабельный и просто Хороший Человек.
    Спасибо Станислав!!!
  • Г
    Гульнара
    6 февраля 2025
    Ялуторовск - город декабристов и грустного Ленина (из Тюмени)
    Ездили на потрясающую экскурсию в Ялуторовск 04.02.2025. Получили массу удовольствия и узнали много нового о городе и его истории. Особенное
    читать дальше

    впечатление от посещения музея и знакомство с жизнью декабристов. Станислав настолько детально знает историю, живо и интересно рассказывает, что невозможно не полюбить этот город. Кроме того, узнали очень много об истории Тюмени и Тобольска. Информации на три полноценные экскурсии.
    Транспорт тоже был удобным. Маршрут экскурсии продуман, и время идеально спланировано, так что мы успели посетить все достопримечательности и получить полное представление о городе. В общем, поездка удалась. Рекомендую всем.

