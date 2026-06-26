Пешеходная экскурсия с аудиогидом по центру Уфы. Маршрут начинается у Башкирского театра оперы и балета, проходит по Аллее современного искусства ArtTerria, Советской площади с историей героя Минигали Шаймуратова и завершается в Саду С. Т. Аксакова. Экскурсию ведёт исторический персонаж — супруга губернатора Софья Аксакова, что создаёт особую атмосферу погружения в уфимскую старину.
Описание аудиогида
Прогулка с аудиогидом по центру Уфы Пешеходная экскурсия с аудиогидом по центру Уфы — это неспешное знакомство с городом, которое начинается на улице Ленина, у Башкирского театра оперы и балета. Это одна из главных архитектурных жемчужин столицы, с которой начинается погружение в историю и атмосферу города.
Аллея современного искусства Art
Terria Маршрут продолжится по Аллее современного искусства Art
Terria — уникальному пространству, где классическая архитектура соседствует с актуальными арт-объектами. Это место притяжения горожан и гостей, отражающее динамику современной Уфы. Советская площадь и память героя Далее мы пройдём через Советскую площадь, где узнаем о героическом прошлом генерала Минигали Шаймуратова — одного из самых прославленных уроженцев Башкортостана. Гид расскажет о его подвиге и той роли, которую он сыграл в истории региона. Сад С. Т. Аксакова — финал и память Завершим прогулку в Саду С. Т. Аксакова — уютном зелёном уголке, названном в честь знаменитого русского писателя, уроженца Уфимской губернии. Здесь экскурсия подходит к своему логическому завершению, оставляя после себя чувство уюта и причастности к истории. Гид — исторический персонаж Особая изюминка экскурсии — аудиогид, озвученный от лица Софьи Аксаковой, супруги губернатора. Её голос и взгляд на городскую жизнь переносят слушателя в другую эпоху, позволяя увидеть Уфу глазами интеллигентной дамы XIX века. Аудиогид адаптирован для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что делает экскурсию доступной для всех желающих. Важная информация:
Экскурсия адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сад Аксакова
- Аллея современного искусства
- Национальная библиотека Республики Башкортостан
- Национальный музей Республики Башкортостан
- Мариинская женская гимназия
- Советская площадь
- Памятник М. Шаймуратову
Что включено
- Услуги гида
- Аудиогид
- Для слабослышащих - индукционные петли по предварительному запросу
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Уфа ул. Ленина, д. 5/1
Завершение: Улица Пушкина, Сад Аксакова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Экскурсия адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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