Прогулка с аудиогидом по центру Уфы Пешеходная экскурсия с аудиогидом по центру Уфы — это неспешное знакомство с городом, которое начинается на улице Ленина, у Башкирского театра оперы и балета. Это одна из главных архитектурных жемчужин столицы, с которой начинается погружение в историю и атмосферу города.

Аллея современного искусства Art

Terria Маршрут продолжится по Аллее современного искусства Art

Terria — уникальному пространству, где классическая архитектура соседствует с актуальными арт-объектами. Это место притяжения горожан и гостей, отражающее динамику современной Уфы. Советская площадь и память героя Далее мы пройдём через Советскую площадь, где узнаем о героическом прошлом генерала Минигали Шаймуратова — одного из самых прославленных уроженцев Башкортостана. Гид расскажет о его подвиге и той роли, которую он сыграл в истории региона. Сад С. Т. Аксакова — финал и память Завершим прогулку в Саду С. Т. Аксакова — уютном зелёном уголке, названном в честь знаменитого русского писателя, уроженца Уфимской губернии. Здесь экскурсия подходит к своему логическому завершению, оставляя после себя чувство уюта и причастности к истории. Гид — исторический персонаж Особая изюминка экскурсии — аудиогид, озвученный от лица Софьи Аксаковой, супруги губернатора. Её голос и взгляд на городскую жизнь переносят слушателя в другую эпоху, позволяя увидеть Уфу глазами интеллигентной дамы XIX века. Аудиогид адаптирован для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что делает экскурсию доступной для всех желающих. Важная информация:

Экскурсия адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья.