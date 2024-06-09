1 чел.
По популярности
скидка
5%
1.5 часа
Аудиогид
Я познаю Уфу: пешеходная аудиоэкскурсия
Прогуляться по старинным улицам и погрузиться в прошлое в сопровождении исторического персонажа
Начало: У фонтана «7 девушек»
«На экскурсии используется персональный аудиогид с наушниками»
22 июля в 10:00
23 июля в 10:00
от 15001 425₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия Уфы: Историческое ядро - ваш личный гид
Погрузитесь в историю Уфы с увлекательной аудиоэкскурсией, доступной прямо на вашем смартфоне
Начало: Ул. Тукаева, 46, Уфа
«И всё это будут сопровождать аудио рассказы (иногда забавные, иногда трагические) об истории этих мест»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 16:00
Завтра в 07:00
590₽ за человека
2 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Уфе: от Кремля до музея Нестерова
Погрузитесь в историю Уфы с аудиогидом «Душа города»: от Кремля до Нестеровки, исторические сокровища ждут вас
Начало: Ул. Сочинская, 9
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
790₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена9 июня 2024Уфа прекрасный, чистый, ухоженный город! Все что хотела, все увидела))
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Аудиогиды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июле 2024
Сейчас в Уфе в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 1 425 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию в Уфе на 2024 год по теме «Аудиогиды», 4 ⭐ отзыва, цены от 590₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь