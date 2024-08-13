В Валентин

Вадим - это человек-праздник! Он провел для нас зажигательную и энергичную экскурсию! Было множество городских историй, юмора и положительных эмоций! Не было скучноватой академической подачи, зато были запоминающиеся и яркие акценты на особенностях жизни уфимцев, необычных городских локациях и своеобразии башкирской культуры!