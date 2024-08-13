Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия «Ночные огни Уфы»: история и современность
Проведите вечер в компании профессионального гида, открывая исторические тайны Уфы под звездным небом
Начало: Ул. Верхнеторговая площадь, 1. Уфа
Расписание: пн—вс, с 19.00 в любое время до 01.00 (по местному времени)
Завтра в 01:00
30 апр в 00:00
14 900 ₽ за экскурсию
Аудиогид
Аудиоэкскурсия Уфы: Историческое ядро - ваш личный гид
Погрузитесь в историю Уфы с увлекательной аудиоэкскурсией, доступной прямо на вашем смартфоне
Начало: Ул. Тукаева, 46, Уфа
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:00
590 ₽ за человека
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Уфе: от Кремля до музея Нестерова
Погрузитесь в историю Уфы с аудиогидом «Душа города»: от Кремля до Нестеровки, исторические сокровища ждут вас
Начало: Ул. Сочинская, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
790 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентин13 августа 2024Вадим - это человек-праздник! Он провел для нас зажигательную и энергичную экскурсию! Было множество городских историй, юмора и положительных эмоций! Не было скучноватой академической подачи, зато были запоминающиеся и яркие акценты на особенностях жизни уфимцев, необычных городских локациях и своеобразии башкирской культуры!
- ВВера5 марта 2024Очень понравилась экскурсия! Интересно, познавательно и весело провели время. Наш гость и мы остались очень довольны! Рекомендуем 👍
- ААлена9 ноября 2023Группа из 8 медиков благодарит гида Вадима за необычную,артистическую экскурсию по Уфе. Вадим, колоритный гид. Спасибо вам за необычную запоминающуюся рподачу материала.
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Национальный музей Республики Башкортостан»
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