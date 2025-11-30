Аскинская ледяная пещера — одно из природных чудес Урала. В её сводах сияет реликтовый лёд, звучит многоголосое эхо и рождаются причудливые ледяные формы.
Пешком пройдём к ней по живописной лесной тропе, а на обратном пути заедем на Голубое озеро с изумрудной водой.
Описание экскурсии
- 10:00 — встреча в Уфе и 2-часовой переезд к пещере.
- Напитаемся жизненной энергией горной речки и полюбуемся видами с мостика.
- Рассмотрим со всех сторон природное чудо — Аскинскую ледяную пещеру — и послушаем волшебное многоголосое эхо.
- По желанию в беседке на территории парка вы устроите пикник из своих запасов и погуляете по окрестностям.
- 17:00 — на обратном пути заедем на Голубое озеро, которое никогда не замерзает и известно не только невероятное красотой, но и целебными свойствами.
- 19:30–20:00 — возвращение в Уфу.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — билеты в пещеру: взрослые — 500 ₽ за чел., дети — 350 ₽ за чел.
- Едем на Subaru Forester.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Экскурсия длится около 10 часов
минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 670 туристов
Как команда опытных гидов с соответствующим образованием и многолетним опытом мы занимаемся тем, что искренне любим — знакомим путешественников с красотой нашего региона. Мы берём на себя все аспекты организации вашего
