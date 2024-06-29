Святые кустики – экскурсии в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые кустики» в Уфе, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанная Башкирия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
82 отзыва
Экскурсионный тур «Неизведанная Башкирия» - путешествие по святым местам
Проведите день, погружаясь в духовность монастыря, наслаждаясь красотой Красных скал и чистотой родника Красный Ключ
Начало: У места вашего проживания
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Неизведанная Башкирия (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия по Башкирии: уникальные места и духовность
Вас ждет погружение в историю и природу Башкирии: монастырские традиции, легендарные пейзажи и чистейшие источники
Начало: По договоренности
7 июля в 09:00
13 июля в 09:00
5 000 за человека
Сокровища Башкирии: Бирск и Святые кустики
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Сокровища Башкирии: Бирск и Святые кустики
Познакомиться с историей и погрузиться в духовную атмосферу в одной поездке из Уфы
Начало: У места вашего проживания
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
12 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    29 июня 2024
    Неизведанная Башкирия
    Интересная экскурсия, прекрасные фотографии на реку Уфа.
  • Т
    Татьяна
    25 июня 2024
    Неизведанная Башкирия
    Маршрут экскурсии поделен на три этапа: сначала посещение Успенского Свято-Георгиевского мужского монастыря, затем природная достопримечательность Красные скалы и в конце
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    источник «Красный ключ». Нам больше всего понравился второй этап, с высокого обрывистого берега открываются великолепные виды на реку Уфу, гидроэлектростанцию и прибрежные леса. Посещение монастыря тоже оставило благоприятное впечатление, но гуляя по его красивой, ухоженной территории ты не ощущаешь «намоленности» этого места, все строения выглядят новенькими, аккуратными, но здесь не чувствуется история. Источник «Красный ключ» представляет собой небольшое озерцо с холодной водой бирюзового цвета. Сам источник находится под водой, его силу ощущаешь через вытекающую из подводной трубы струю, которая в виде горной речки впадает в Уфу.

  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Неизведанная Башкирия
    Очень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и Красный ключ хочется вернуться еще
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    раз. Мне бы хотелось сделать предложение. Перед организацией поездки клиента необходимо: 1. Предложить несколько вариантов остановки на обед. Можно предложить несколько кафе, приложить меню. С согласия клиента уже забронировать место. 2. Предложить катание на катере в Красном ключе, в случае согласия взять и оплату, и забронировать мероприятие со сторонней компанией.

    Очень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и КрасныйОчень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и КрасныйОчень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и КрасныйОчень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и КрасныйОчень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и КрасныйОчень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и КрасныйОчень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и КрасныйОчень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и КрасныйОчень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и Красный
  • Е
    Елена
    9 января 2024
    Неизведанная Башкирия (в мини-группе)
    Огромное спасибо за экскурсию "Неизведанная Башкирия". Все понравилось: и маршрут, и организация, и гид. Гульфия не только профессионал, но и замечательный, искренний человек. Ей отдельное спасибо!!! ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Святые кустики»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Сокровища Башкирии: Бирск и Святые кустики
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  5. Монумент Дружбы
  6. Гостиный Двор
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Голубое озеро
  9. Кремль
  10. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июле 2024
Сейчас в Уфе в категории "Святые кустики" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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