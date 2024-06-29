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источник «Красный ключ». Нам больше всего понравился второй этап, с высокого обрывистого берега открываются великолепные виды на реку Уфу, гидроэлектростанцию и прибрежные леса. Посещение монастыря тоже оставило благоприятное впечатление, но гуляя по его красивой, ухоженной территории ты не ощущаешь «намоленности» этого места, все строения выглядят новенькими, аккуратными, но здесь не чувствуется история. Источник «Красный ключ» представляет собой небольшое озерцо с холодной водой бирюзового цвета. Сам источник находится под водой, его силу ощущаешь через вытекающую из подводной трубы струю, которая в виде горной речки впадает в Уфу.