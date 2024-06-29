1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Экскурсионный тур «Неизведанная Башкирия» - путешествие по святым местам
Проведите день, погружаясь в духовность монастыря, наслаждаясь красотой Красных скал и чистотой родника Красный Ключ
Начало: У места вашего проживания
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия по Башкирии: уникальные места и духовность
Вас ждет погружение в историю и природу Башкирии: монастырские традиции, легендарные пейзажи и чистейшие источники
Начало: По договоренности
7 июля в 09:00
13 июля в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Сокровища Башкирии: Бирск и Святые кустики
Познакомиться с историей и погрузиться в духовную атмосферу в одной поездке из Уфы
Начало: У места вашего проживания
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
12 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай29 июня 2024Интересная экскурсия, прекрасные фотографии на реку Уфа.
- ТТатьяна25 июня 2024Маршрут экскурсии поделен на три этапа: сначала посещение Успенского Свято-Георгиевского мужского монастыря, затем природная достопримечательность Красные скалы и в конце
- ННаталия1 июня 2024Очень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и Красный ключ хочется вернуться еще
- ЕЕлена9 января 2024Огромное спасибо за экскурсию "Неизведанная Башкирия". Все понравилось: и маршрут, и организация, и гид. Гульфия не только профессионал, но и замечательный, искренний человек. Ей отдельное спасибо!!! ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Святые кустики»
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