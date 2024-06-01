Н Наталия Неизведанная Башкирия читать дальше раз. Мне бы хотелось сделать предложение. Перед организацией поездки клиента необходимо: 1. Предложить несколько вариантов остановки на обед. Можно предложить несколько кафе, приложить меню. С согласия клиента уже забронировать место. 2. Предложить катание на катере в Красном ключе, в случае согласия взять и оплату, и забронировать мероприятие со сторонней компанией. Очень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и Красный ключ хочется вернуться еще

А Алексей Неизведанная Башкирия Гульсия-отличный экскурсовод и приятный человек. Насладились природой и атмосферой сполна в приятной обстановке. Спасибо за замечательную эскурсию.

О Ольга Знакомство с Уфой Экскурсия была шикарной! Три часа пролетели незаметно. Благодарим и за отличную организацию, и за глубокое погружение в историю, и за то, что нестандартно открываете для туристов свой город!

М Майя Знакомство с Уфой Очень благодарны гиду Вере за знакомство с городом и за непредвзятый взгляд историка. При этом экскурсия не сухая и не перегруженная.

И Ирина Из Уфы - в купеческий город Бирск и марийское село Бахтыбаево читать дальше похвал: очень открытая, общительная, с большим объёмом знаний по теме. Показала много интересных мест, а в дороге мы успели поговорить о многом и нашли много общего. Огромное спасибо Айсылу за отлично проведённый день! Бирск - красивый м ухоженный маленький город, отличная возможность увидеть, как живёт Башкирия не столичная. Гид Айсылу - выше всяких

Л Любовь Знакомство с Уфой Спасибо большое Вере! Настоящий профессиональный гид! Глубокое знание города, его истории, легкая и доступная информация с интересными подробностями!

М Маргарита Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу Добрый день! Заказывала экскурсию для своих коллег, все остались в полном восторге от экскурсии! Встретили вовремя, Римма - прекраснейший гид, всем очень понравилась:) очень впечатлил маршрут и знания гида! Спасибо огромное!

О Ольга Уфа - первая встреча читать дальше приятный собеседник. Знакомство со всеми основными достопримечательностями города - часть пешком, часть на машине в спокойном темпе, есть время и для фотографий и для мороженого. Большое спасибо Марии за прекрасный день в Уфе! Очень интересная и комфортная экскурсия для тех кто в первый раз в городе. Мария прекрасный рассказчик, внимательный гид и просто

Т Тарусина Уфа - первая встреча Огромное спасибо Марии за интересный и содержательный рассказ о городе Уфа