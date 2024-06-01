Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Уфы

Найдено 6 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Уфе, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уфа - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
60 отзывов
Уфа - первая встреча
Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
«Выпив кофе на площади у Гостиного двора и оценив гармоничное сочетание старинной архитектуры и небоскребов, вы отправитесь к Кафедральному собору Рождества Богородицы»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
11 800 за всё до 3 чел.
Неизведанная Башкирия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
80 отзывов
Экскурсионный тур «Неизведанная Башкирия» - путешествие по святым местам
Проведите день, погружаясь в духовность монастыря, наслаждаясь красотой Красных скал и чистотой родника Красный Ключ
Начало: У места вашего проживания
«Мужской монастырь Святые кустики»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Знакомство с Уфой
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
101 отзыв
Уникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история
Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве
Начало: в центре города
«Православные церкви соседствуют с мусульманскими мечетями, а в магазинах продают липовый мед и богатырский кумыс»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Обзорная экскурсия по Уфе: история, архитектура, парки
Знакомство с Уфой: север и юг города раскроют свои тайны. Экскурсия, полная открытий и красоты, ждет вас
«Экскурсия начнется с Соборной площади, украшенной Монументом Дружбы в честь 400-летия объединения России с Башкирией: вы выясните, что изображают его скульптуры»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
9 300 за всё до 5 чел.
Из Уфы - в купеческий город Бирск и марийское село Бахтыбаево
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Из Уфы в Бирск и Бахтыбаево: путевка в прошлое и культуру марийцев
Приглашаем на экскурсию по Бирску и Бахтыбаево, где история и традиции оживают в каждом камне и встрече
«Полюбуетесь самым большим в Башкирии собором — Свято-Троицким»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 900 за всё до 3 чел.
Неизведанная Башкирия (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия по Башкирии: уникальные места и духовность
Вас ждет погружение в историю и природу Башкирии: монастырские традиции, легендарные пейзажи и чистейшие источники
Начало: По договоренности
«Мужской монастырь Святые кустики»
15 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Неизведанная Башкирия
    Очень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и Красный ключ хочется вернуться еще
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    раз. Мне бы хотелось сделать предложение. Перед организацией поездки клиента необходимо: 1. Предложить несколько вариантов остановки на обед. Можно предложить несколько кафе, приложить меню. С согласия клиента уже забронировать место. 2. Предложить катание на катере в Красном ключе, в случае согласия взять и оплату, и забронировать мероприятие со сторонней компанией.

  • А
    Алексей
    1 июня 2024
    Неизведанная Башкирия
    Гульсия-отличный экскурсовод и приятный человек. Насладились природой и атмосферой сполна в приятной обстановке. Спасибо за замечательную эскурсию.
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Знакомство с Уфой
    Экскурсия была шикарной! Три часа пролетели незаметно. Благодарим и за отличную организацию, и за глубокое погружение в историю, и за то, что нестандартно открываете для туристов свой город!
  • М
    Майя
    24 мая 2024
    Знакомство с Уфой
    Очень благодарны гиду Вере за знакомство с городом и за непредвзятый взгляд историка. При этом экскурсия не сухая и не перегруженная.
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Из Уфы - в купеческий город Бирск и марийское село Бахтыбаево
    Бирск - красивый м ухоженный маленький город, отличная возможность увидеть, как живёт Башкирия не столичная. Гид Айсылу - выше всяких
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    похвал: очень открытая, общительная, с большим объёмом знаний по теме. Показала много интересных мест, а в дороге мы успели поговорить о многом и нашли много общего. Огромное спасибо Айсылу за отлично проведённый день!

  • Л
    Любовь
    5 мая 2024
    Знакомство с Уфой
    Спасибо большое Вере! Настоящий профессиональный гид! Глубокое знание города, его истории, легкая и доступная информация с интересными подробностями!
  • М
    Маргарита
    26 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
    Добрый день! Заказывала экскурсию для своих коллег, все остались в полном восторге от экскурсии! Встретили вовремя, Римма - прекраснейший гид, всем очень понравилась:) очень впечатлил маршрут и знания гида! Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    25 апреля 2024
    Уфа - первая встреча
    Очень интересная и комфортная экскурсия для тех кто в первый раз в городе. Мария прекрасный рассказчик, внимательный гид и просто
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    приятный собеседник. Знакомство со всеми основными достопримечательностями города - часть пешком, часть на машине в спокойном темпе, есть время и для фотографий и для мороженого. Большое спасибо Марии за прекрасный день в Уфе!

  • Т
    Тарусина
    21 апреля 2024
    Уфа - первая встреча
    Огромное спасибо Марии за интересный и содержательный рассказ о городе Уфа
  • С
    Светлана
    9 марта 2024
    Уфа - первая встреча
    Отличная, размеренная, грамотно выстроенная экскурсия. Позволяет заглянуть во все мало мальски достойные внимания уголки города под замечательный рассказ, в комфортном автомобиле. Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 5 000 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 255 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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