1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Уфа - первая встреча
Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
«Выпив кофе на площади у Гостиного двора и оценив гармоничное сочетание старинной архитектуры и небоскребов, вы отправитесь к Кафедральному собору Рождества Богородицы»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
11 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсионный тур «Неизведанная Башкирия» - путешествие по святым местам
Проведите день, погружаясь в духовность монастыря, наслаждаясь красотой Красных скал и чистотой родника Красный Ключ
Начало: У места вашего проживания
«Мужской монастырь Святые кустики»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история
Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве
Начало: в центре города
«Православные церкви соседствуют с мусульманскими мечетями, а в магазинах продают липовый мед и богатырский кумыс»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Уфе: история, архитектура, парки
Знакомство с Уфой: север и юг города раскроют свои тайны. Экскурсия, полная открытий и красоты, ждет вас
«Экскурсия начнется с Соборной площади, украшенной Монументом Дружбы в честь 400-летия объединения России с Башкирией: вы выясните, что изображают его скульптуры»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
9 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Уфы в Бирск и Бахтыбаево: путевка в прошлое и культуру марийцев
Приглашаем на экскурсию по Бирску и Бахтыбаево, где история и традиции оживают в каждом камне и встрече
«Полюбуетесь самым большим в Башкирии собором — Свято-Троицким»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 900₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия по Башкирии: уникальные места и духовность
Вас ждет погружение в историю и природу Башкирии: монастырские традиции, легендарные пейзажи и чистейшие источники
Начало: По договоренности
«Мужской монастырь Святые кустики»
15 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия1 июня 2024Очень интересная экскурсия, посетили невиданной красы места. И в Успенский Свято-Георгиевский монастырь, Красные скалы и Красный ключ хочется вернуться еще
- ААлексей1 июня 2024Гульсия-отличный экскурсовод и приятный человек. Насладились природой и атмосферой сполна в приятной обстановке. Спасибо за замечательную эскурсию.
- ООльга27 мая 2024Экскурсия была шикарной! Три часа пролетели незаметно. Благодарим и за отличную организацию, и за глубокое погружение в историю, и за то, что нестандартно открываете для туристов свой город!
- ММайя24 мая 2024Очень благодарны гиду Вере за знакомство с городом и за непредвзятый взгляд историка. При этом экскурсия не сухая и не перегруженная.
- ИИрина13 мая 2024Бирск - красивый м ухоженный маленький город, отличная возможность увидеть, как живёт Башкирия не столичная. Гид Айсылу - выше всяких
- ЛЛюбовь5 мая 2024Спасибо большое Вере! Настоящий профессиональный гид! Глубокое знание города, его истории, легкая и доступная информация с интересными подробностями!
- ММаргарита26 апреля 2024Добрый день! Заказывала экскурсию для своих коллег, все остались в полном восторге от экскурсии! Встретили вовремя, Римма - прекраснейший гид, всем очень понравилась:) очень впечатлил маршрут и знания гида! Спасибо огромное!
- ООльга25 апреля 2024Очень интересная и комфортная экскурсия для тех кто в первый раз в городе. Мария прекрасный рассказчик, внимательный гид и просто
- ТТарусина21 апреля 2024Огромное спасибо Марии за интересный и содержательный рассказ о городе Уфа
- ССветлана9 марта 2024Отличная, размеренная, грамотно выстроенная экскурсия. Позволяет заглянуть во все мало мальски достойные внимания уголки города под замечательный рассказ, в комфортном автомобиле. Спасибо огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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