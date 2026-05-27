Только представьте: утро — вы стоите на древнем рифе, которому сотни миллионов лет, а вокруг вас степь и ветер. День — гуляете по Стерлитамаку, ищете бронзовых гусят и слушаете городские истории. И вечер — пар над уличным бассейном и отдых в сауне. Это путешествие, где сменяются пейзажи, ритмы и ощущения, но удовольствие остаётся неизменным.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Уфы
Отправимся к одному из самых известных шиханов Башкирии.
11:00 — подъём на Торатау — древний риф, с вершины которого открываются виды на степи
- Вы подниметесь по удобной лестнице
- Насладитесь панорамой и атмосферой места
- Заглянете в визит-центр и познакомитесь с историей геопарка
13:30–14:00 — переезд в Стерлитамак
- Вы поохотитесь за бронзовыми гусятами в историческом центре
- Услышите легенды содовой столицы
14:00–14:30 — обед (по желанию)
15:30–17:30 — отдых в термах «Громада»
Для вас:
- бассейны, включая уличный с подогревом
- гидро- и аэромассажные зоны
- несколько саун, в том числе можжевеловая
- душ впечатлений со спецэффектами
18:00–20:00 — возвращение в Уфу
Организационные детали
- Едем на Renault Kaptur. Детское кресло или бустер — по запросу
- Для посещения терм возьмите с собой купальные принадлежности. Полотенце можно арендовать на месте
- Билеты в термы, обед и личные покупки оплачиваются дополнительно
Билеты в термы
- взрослый в будний день — 1900 ₽ за 3 ч
- взрослый в выходной день — 2200 ₽ за 3 ч
- детский от 4 лет — 1500 ₽ за 3 ч в любой день
- дети до 4 лет проходят бесплатно
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 515 туристов
Я коренная уфимка. Уже несколько поколений моей семьи проживают в Уфе, а в доме моего прадедушки стояли сами колчаковцы. Я профессиональный гид-экскурсовод по Уфе и Башкирии, очень люблю знакомить гостей с
